SpaceX: Καταρρέει το «ράλι» μετά τον αρχικό ενθουσιασμό - Απώλειες άνω των 400 δισ. σε μία μέρα

Οι μετοχές της SpaceX υποχώρησαν περισσότερο από 3% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Τρίτης (23/6), μετά «ξεπούλημα» ύψους 400 δισεκατομμυρίων δολαρίων τη Δευτέρα, καθώς η ανοδική πορεία που ακολούθησε το ντεμπούτο της στο αμερικανικό χρηματιστήριο έχασε τη δυναμική της.

Σύμφωνα με το CNBC, η εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης σημείωσε εντυπωσιακά κέρδη μετά την IPO-ρεκόρ της στις 12 Ιουνίου, ξεπερνώντας προσωρινά τις εταιρείες Amazon και Microsoft σε χρηματιστηριακή αξία, προτού υποχωρήσει ξανά κάτω από αυτές καθώς το επενδυτικό κλίμα «ψυχράνθηκε».

Πιο αναλυτικά, η μετοχή της κατέρρευσε κατά 16% τη Δευτέρα (22/6), μετά από πτώσεις 3,6% και 5% τις δύο προηγούμενες ημέρες διαπραγμάτευσης. Η χρηματιστηριακή αξία της SpaceX ανερχόταν στα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Δευτέρας.

Επιπλέον, η εταιρεία ανακοίνωσε τη Δευτέρα την έκδοση μη εξασφαλισμένων ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και γνωστοποίησε ότι διέθετε 100,8 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και ταμειακά ισοδύναμα στις 19 Ιουνίου.

Την ίδια ημέρα, η SpaceX αποκάλυψε επίσης ότι υπέγραψε μια σημαντική συμφωνία παροχής υπολογιστικής ισχύος με την εταιρεία ανοιχτού κώδικα τεχνητής νοημοσύνης Reflection, παρέχοντάς της πρόσβαση στην υποδομή Colossus του Ίλον Μασκ.

Υπενθυμίζεται ότι η μετοχή της SpaceX εκτινάχθηκε μετά το εντυπωσιακό χρηματιστηριακό της ντεμπούτο, καταγράφοντας άνοδο άνω του 50% σε σχέση με την τιμή διάθεσης, καθώς οι επενδυτές έσπευσαν να επενδύσουν στα φιλόδοξα σχέδια του Μασκ για την εταιρεία.

Ωστόσο, μέχρι το τέλος της περασμένης εβδομάδας, ο μέσος επενδυτής που είχε αγοράσει μετοχές της SpaceX είχε δει σχεδόν όλα τα κέρδη του να «εξανεμίζονται».