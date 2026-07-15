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Ο Μασκ παρεμβαίνει και στις γαλλικές εκλογές - «Τελευταία του ελπίδα» η Λεπέν
Ειδήσεις
19:16 - 15 Ιουλ 2026

Ο Μασκ παρεμβαίνει και στις γαλλικές εκλογές - «Τελευταία του ελπίδα» η Λεπέν

Reporter.gr Newsroom
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Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, Ίλον Μασκ έδωσε μια άτυπη ψήφο στήριξης στον ηγέτη της γαλλικής ακροδεξιάς, ενόψει των κρίσιμων προεδρικών εκλογών της χώρας που πρόκειται να διεξαχθούν την επόμενη χρονιά.

«Είναι η τελευταία ελπίδα της Γαλλίας», έγραψε χαρακτηριστικά ο Μασκ, σε ανάρτησή του στο Χ την Τετάρτη (15/7), αναφερόμενος στα ευνοϊκά ποσοστά δημοσκοπήσεων για τη Μαρίν Λεπέν, υποψήφια της γαλλικής ακροδεξιάς για την προεδρία.

Υπενθυμίζεται ότι η Λεπέν ανακοίνωσε επίσημα την τέταρτη υποψηφιότητά της για την προεδρία την περασμένη εβδομάδα, αφού έλαβε την έγκριση δικαστηρίου να είναι υποψήφια, παρά το γεγονός ότι είχε κριθεί ένοχη για υπεξαίρεση κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - μια κατηγορία την οποία εξακολουθεί να αρνείται και την οποία έχει προσβάλει ενώπιον ανώτερης δικαστικής αρχής.

Όπως επισημαίνει το POLITICO, ο Μασκ έχει παρέμβει επανειλημμένα στην ευρωπαϊκή πολιτική μέσω των social media, προσφέροντας στήριξη σε δεξιές και ακροδεξιές πολιτικές ομάδες και υποψηφίους.

Ειδικότερα, το Μάιο, υποστήριξε ότι το κόμμα Restore Britain του Ρούπερτ Λόου ήταν το μοναδικό που θα μπορούσε να «σώσει τη Βρετανία», ενώ έχει αναδημοσιεύσει αρκετές φορές αναρτήσεις του Βρετανού ακροδεξιού ακτιβιστή Τόμι Ρόμπινσον.

Όσον αφορά τη γαλλική πολιτική, ωστόσο, ο Μασκ δεν είχε μέχρι σήμερα εκφράσει ανοιχτά την υποστήριξή του προς κάποιον συγκεκριμένο υποψήφιο.

Μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, το 2022, ο Μασκ δήλωσε ότι αισθανόταν «τιμή» που συνομίλησε με τον Γάλλο ηγέτη. Παράλληλα, είχε στηρίξει την αντιδημοφιλή απόφαση του Μακρόν το 2023 να αυξήσει το κατώτατο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στη Γαλλία, μέτρο το οποίο η Λεπέν έχει δεσμευτεί να ανατρέψει.

Ωστόσο, όπως τονίζει το POLITICO, η σχέση του Μασκ με τη Γαλλία έχει και μια νομική διάσταση. Η γαλλική αστυνομία έχει ξεκινήσει ποινική έρευνα σχετικά με το chatbot τεχνητής νοημοσύνης Grok της πλατφόρμας X, εξαιτίας της διάδοσης σεξουαλικά αποκαλυπτικών deepfakes και προηγούμενων αντισημιτικών απαντήσεων.

Σε αυτό το φόντο, τα γραφεία της X στο Παρίσι δέχθηκαν έφοδο το Φεβρουάριο, ενώ ο Μασκ κλήθηκε για συνέντευξη από Γάλλους εισαγγελείς τον Απρίλιο, αλλά δεν εμφανίστηκε.

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