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Capital Clean Energy Carriers: Αύξηση εσόδων και κέρδη-ρεκόρ 36,7% το γ τρίμηνο του 2025
Ανακοινώσεις
15:48 - 05 Μαρ 2026

Capital Clean Energy Carriers: Αύξηση εσόδων και κέρδη-ρεκόρ 36,7% το γ τρίμηνο του 2025

Reporter.gr Newsroom
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Η Capital Clean Energy Carriers Corp., διεθνής εταιρεία ποντοπόρων πλοίων συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη, ανακοίνωσε σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματά της για το τέταρτο τρίμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, καταγράφοντας αύξηση εσόδων και σημαντική άνοδο των κερδών.

Κύρια Οικονομικά Στοιχεία

Τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 28,4 εκατ. δολάρια, αυξημένα κατά 36,5% σε σχέση με τα 20,8 εκατ. δολάρια την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Τα έσοδα παρουσίασαν μικρή αύξηση 0,7%, ενισχύοντας τη συνολική χρηματοοικονομική εικόνα της εταιρείας.

Επενδύσεις και Επεκτάσεις Στόλου

Η εταιρεία προχώρησε στην παραγγελία τριών νέων πλοίων μεταφοράς LNG τελευταίας τεχνολογίας, με προγραμματισμένη παράδοση μεταξύ 2028 και 2029, ενισχύοντας τη θέση της στην αγορά των πλοίων υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Ολοκληρώθηκε η πώληση του M/V Buenaventura Express, ενός πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων 13.696 TEU.

Παράλληλα, παραλήφθηκε το ‘Active’, το πρώτο πλοίο μεταφοράς LCO2/πολλαπλών αερίων της εταιρείας, σηματοδοτώντας την είσοδό της σε νέες, καθαρές τεχνολογίες μεταφορών.

Διανομή Μερίσματος

Η Capital Clean Energy Carriers Corp. ανακοίνωσε επίσης μέρισμα 0,15 δολάρια ανά μετοχή για το δ’ τρίμηνο του 2025, ενισχύοντας την απόδοση για τους μετόχους της.

Με αυτά τα αποτελέσματα και τις νέες επενδύσεις, η εταιρεία επιβεβαιώνει την ισχυρή οικονομική της θέση και τη στρατηγική της εστίαση σε τεχνολογίες καθαρής ενέργειας και πλοία LNG τελευταίας γενιάς.

Ο κ. Γεράσιμος Καλογηράτος, Διευθύνων Σύμβουλος της CCEC, σχολίασε:

«Καθ’ όλη τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου, συνεχίσαμε να εφαρμόζουμε τη στρατηγική μας για τη δημιουργία μίας ηγετικής πλατφόρμας μεταφοράς φυσικού αερίου, διασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα της κερδοφορίας και των ταμειακών ροών μας μέσω του σύγχρονου στόλου μας πλοίων LNG. Επεκτείναμε περαιτέρω το αναπτυξιακό μας πρόγραμμα, παραγγέλνοντας τρία πλοία μεταφοράς LNG τελευταίας τεχνολογίας με αναμενόμενη παράδοση το 2028 και το 2029, ενισχύοντας έτσι τη θέση μας ως η μεγαλύτερη εταιρεία μεταφοράς LNG που είναι εισηγμένη στις ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο επίσης της στρατηγικής μας μετάβασης από τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων, συμφωνήσαμε την πώληση ενός επιπλέον πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Neo-Panamax κατά το τέταρτο τρίμηνο, με τα έσοδα από την πώληση να εισπράττονται το πρώτο τρίμηνο του 2026 και να χρησιμοποιούνται για την περαιτέρω ενίσχυση του ισολογισμού μας.

Στις αρχές Ιανουαρίου, παραλάβαμε το Active, το πρώτο μας πλοίο μεταφοράς LCO2/πολλαπλών αερίων, σηματοδοτώντας έτσι την είσοδο μας στις αναδυόμενες αγορές ενεργειακής μετάβασης και την παρουσία μας σε εμπορικά ανταγωνιστικές αγορές συμβατικού φυσικού αερίου. Με την υποστήριξη των συμβολαιοποιημένων ταμειακών ροών, της πειθαρχημένης κατανομής κεφαλαίων και της σημαντικής ρευστότητας, παραμένουμε επικεντρωμένοι στη χρηματοδότηση του αναπτυξιακού μας προγράμματος και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους μας».

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