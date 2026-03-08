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Η Ελβετία κατοχυρώνει συνταγματικά το δικαίωμα χρήσης μετρητών
Ειδήσεις
20:00 - 08 Μαρ 2026

Η Ελβετία κατοχυρώνει συνταγματικά το δικαίωμα χρήσης μετρητών

Reporter.gr Newsroom
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Οι πολίτες της Ελβετίας ενέκριναν με μεγάλη πλειοψηφία σε δημοψήφισμα την ενσωμάτωση στο Σύνταγμα του δικαιώματος χρήσης μετρητών, δηλαδή τραπεζογραμματίων και κερμάτων σε ελβετικά φράγκα. Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα, το 73,4% των ψηφοφόρων στήριξε τη συνταγματική τροποποίηση που πρότεινε η κυβέρνηση.

Η πρόταση της κυβέρνησης προέκυψε ως απάντηση σε μια πρωτοβουλία της οργάνωσης Ελευθεριακό Κίνημα Ελβετίας, η οποία συγκέντρωσε πάνω από 100.000 υπογραφές ζητώντας δημοψήφισμα για την προστασία των μετρητών. Παρότι η πρωτοβουλία της οργάνωσης έφτασε στην ψηφοφορία, τελικά συγκέντρωσε μόνο το 46% των ψήφων, καθώς η κυβέρνηση υποστήριξε ότι ορισμένες από τις προτάσεις της ήταν υπερβολικές.

Τα αποτελέσματα ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου η υπουργός Οικονομικών της χώρας, Karin Keller-Sutter. Με την απόφαση αυτή, η Ελβετία προστίθεται σε μια μικρή ομάδα ευρωπαϊκών χωρών — όπως η Ουγγαρία, η Σλοβακία και η Σλοβενία — που έχουν ήδη κατοχυρώσει συνταγματικά το δικαίωμα χρήσης μετρητών. Παράλληλα, στην Αυστρία βρίσκεται σε εξέλιξη πολιτική συζήτηση για ένα αντίστοιχο μέτρο.

Η συζήτηση για το μέλλον των μετρητών εντείνεται τα τελευταία χρόνια, καθώς οι ψηφιακές πληρωμές αυξάνονται σημαντικά, ιδιαίτερα μετά την πανδημία. Στην Ελβετία, για παράδειγμα, το 2017 περισσότερες από επτά στις δέκα συναλλαγές στα καταστήματα γίνονταν με μετρητά, ενώ το 2024 το ποσοστό αυτό έχει μειωθεί περίπου στο 30%, σύμφωνα με στοιχεία της Ελβετικής Εθνικής Τράπεζας.

Η μετάβαση προς τις ψηφιακές πληρωμές έχει τροφοδοτήσει και θεωρίες συνωμοσίας, σύμφωνα με τις οποίες οι κυβερνήσεις θα μπορούσαν στο μέλλον να ελέγχουν τους πολίτες καταργώντας τα μετρητά. Παρόμοιες ανησυχίες έχουν ενισχυθεί και από τα σχέδια της European Central Bank για τη δημιουργία ενός ψηφιακού ευρώ.

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