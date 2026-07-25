Ελβετία: Τα διάσημα τυριά της αναζητούν νέες αγορές μετά το πλήγμα από τους αμερικανικούς δασμούς

Σε αναζήτηση νέων αγορών προκειμένου να περιορίσουν τις απώλειες από τη μεγάλη πτώση των εξαγωγών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται οι παραγωγοί της ελβετικής Γραβιέρας (Gruyère), ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα τυριά της Ελβετίας, σύμφωνα με το Reuters.

Οι νέοι αμερικανικοί δασμοί στις εισαγωγές έχουν προκαλέσει σημαντική υποχώρηση της ζήτησης στην αμερικανική αγορά, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς για το προϊόν. Ο δασμός που επιβλήθηκε πέρυσι ανήλθε στο 10%, ενώ φέτος αυξήθηκε στο 12,5%, δημιουργώντας πιέσεις στους παραγωγούς και στους εξαγωγείς.

Για να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο συσσώρευσης αποθεμάτων και περαιτέρω πτώσης των τιμών, η ένωση παραγωγών αποφάσισε να περιορίσει την παραγωγή κατά 5%.

«Το τυρί πλέον δεν πωλείται με τον ίδιο ρυθμό και η απόφαση αυτή έχει στόχο να αποτρέψει τη δημιουργία υπερβολικών αποθεμάτων. Παράλληλα, βοηθά στη διατήρηση μιας σταθερής τιμής στην αγορά», δήλωσε ο τυροκόμος Αλεξάντρ Μυρίθ.

Ο ίδιος περνά τους καλοκαιρινούς μήνες μαζί με τη σύζυγο και τα τέσσερα παιδιά του στα αλπικά λιβάδια, φροντίζοντας τις αγελάδες από τις οποίες προέρχεται το γάλα για την παραγωγή της παραδοσιακής Γραβιέρας.

«Οι περιορισμοί ασφαλώς δημιουργούν δυσκολίες, όμως μας επιτρέπουν να προστατεύουμε την αξία του προϊόντος αντί να αναγκαζόμαστε σε μεγάλες μειώσεις τιμών για να απορροφηθούν τα αποθέματα», ανέφερε.

Οι ΗΠΑ αποτελούσαν βασική αγορά για τη Γραβιέρα

Η αμερικανική αγορά αντιπροσώπευε περίπου το 13% των συνολικών πωλήσεων της ελβετικής Γραβιέρας, η οποία ξεχωρίζει για την πιο έντονη γεύση και το πιο δυνατό άρωμά της σε σύγκριση με το επίσης γνωστό ελβετικό τυρί Εμεντάλ (Emmental), που χαρακτηρίζεται από τις μεγάλες τρύπες στο εσωτερικό του.

Η απόφαση για μείωση της παραγωγής έχει προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στους αγρότες που προμηθεύουν το γάλα, αν και οι ίδιοι αποφεύγουν να δημοσιοποιήσουν συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία.

Για την ποικιλία της Γραβιέρας που εξάγεται περισσότερο και παράγεται σε χαμηλότερα υψόμετρα, η μείωση της παραγωγής κατά 5% εφαρμόζεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Αντίθετα, για την ποικιλία που παράγει ο Αλεξάντρ Μυρίθ δεν προβλέπεται νέα περικοπή στην επόμενη περίοδο.

Αναζήτηση νέων αγοραστών σε όλο τον κόσμο

Οι παραγωγοί και οι έμποροι τυριού προσπαθούν πλέον να καλύψουν το κενό που άφησε η αμερικανική αγορά, στρέφοντας το ενδιαφέρον τους σε νέες διεθνείς αγορές.

«Το 2026 δεχθήκαμε ισχυρό πλήγμα», δήλωσε ο έμπορος τυριών Αντονί Μαργκό, ο οποίος ωριμάζει χιλιάδες κεφάλια Γραβιέρας στο κελάρι του, τοποθετημένα σε ξύλινα ράφια που φτάνουν μέχρι την οροφή.

Όπως εξήγησε, οι επαγγελματίες του κλάδου εργάζονται καθημερινά για να εντοπίσουν νέους πελάτες σε διαφορετικές περιοχές του κόσμου.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η αμερικανική αγορά δεν μπορεί εύκολα να αντικατασταθεί, καθώς πρόκειται για μια τεράστια αγορά με υψηλή αγοραστική δύναμη.

«Αναζητούμε ευκαιρίες παντού, αλλά η δημιουργία νέων αγορών απαιτεί χρόνο, επενδύσεις και σημαντικούς πόρους», σημείωσε.