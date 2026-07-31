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Μυστήριο στην Ελβετία: Άγνωστη ζωονόσος πλήττει αγελάδες γαλακτοπαραγωγής
Ειδήσεις
22:19 - 31 Ιουλ 2026

Μυστήριο στην Ελβετία: Άγνωστη ζωονόσος πλήττει αγελάδες γαλακτοπαραγωγής

Reporter.gr Newsroom
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Πληθαίνουν οι αναφορές από ελβετικές κτηνοτροφικές μονάδες για αγελάδες που παρουσιάζουν συμπτώματα όπως πυρετό και διάρροια, ενώ παράλληλα καταγράφεται πτώση στην παραγωγή γάλακτος. Ωστόσο, η αιτία της άγνωστης μέχρι στιγμής ζωονόσου παραμένει ακόμη αδιευκρίνιστη, σύμφωνα με τις ομοσπονδιακές αρχές της χώρας.  

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφάλειας Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων (OSAV) ανακοίνωσε ότι «έχει λάβει γνώση των αναφορών που μιλούν για αύξηση των κρουσμάτων στις γαλακτοπαραγωγές αγελάδες». Όπως αναφέρουν αρκετοί κτηνοτρόφοι, τα ζώα τους εμφανίζουν υψηλό πυρετό και διάρροια, ενώ σε πολλές περιπτώσεις παρατηρείται και μειωμένη παραγωγή γάλακτος, χωρίς ωστόσο να έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής η ακριβής αιτία.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει έρευνες προκειμένου να διαπιστωθεί αν η νόσος συνδέεται με κάποιον μεταβολικό ή λοιμώδη παράγοντα. Μέχρι σήμερα, πάντως, δεν έχει εντοπιστεί παθογόνος οργανισμός που να ευθύνεται για τα συμπτώματα, ενώ η OSAV διευκρινίζει ότι «δεν έχει βρεθεί κάποια σύνδεση της ζέστης με τα κρούσματα διάρροιας».

Παρόλα αυτά, οι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να επιβαρύνουν την κατάσταση της υγείας των ζώων, ιδιαίτερα των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων, αυξάνοντας την ευαισθησία τους σε ασθένειες.

Όπως και αρκετές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Ελβετία βρίσκεται τις τελευταίες εβδομάδες αντιμέτωπη με διαδοχικά κύματα καύσωνα, τα οποία συνοδεύονται από αισθητή υποχώρηση των βροχοπτώσεων.

Η OSAV υπενθύμισε ότι σε περιόδους έντονης ζέστης είναι απαραίτητη η προστασία των ζώων από τις υψηλές θερμοκρασίες, η επαρκής παροχή νερού και η εξασφάλιση χώρων με σκιά. Παράλληλα, επισήμανε ότι συμπτώματα όπως ο πυρετός, η διάρροια και η μείωση της παραγωγής γάλακτος ενδέχεται να σχετίζονται και με ιδιαίτερα μεταδοτικές ζωονόσους.

Για τον λόγο αυτό κάλεσε τους κτηνοτρόφους να ενημερώνουν άμεσα τους κτηνιάτρους τους, ώστε να πραγματοποιούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι και εξετάσεις στα κοπάδια.

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