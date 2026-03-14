Που χάθηκαν οι Χούθι; Γιατί οι σύμμαχοι του Ιράν δεν έχουν μπει ακόμη στον πόλεμο

Οι σιίτες σύμμαχοι του Ιράν στον Λίβανο και το Ιράκ έχουν ήδη εμπλακεί στον πόλεμο στην περιοχή που πυροδοτήθηκε από τις επιθέσεις των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ισραήλ κατά της Τεχεράνης. Ωστόσο, οι αντάρτες Χούθι της Υεμένη, οι οποίοι διαθέτουν σημαντικό οπλισμό και την ικανότητα να πλήξουν γειτονικές χώρες του Κόλπου αλλά και να διαταράξουν τη ναυσιπλοΐα γύρω από την Αραβική Χερσόνησο, δεν έχουν μέχρι στιγμής εισέλθει στη σύγκρουση.

Το Reuters προσπαθεί να κάνει μια στρατηγική ανάλυση των πιθανών λόγων για τους οποίους οι Χούθι αν και στον πόλεμο της Παλαιστίνης ήταν από τους πιο δυνατούς συμμάχους με συνεχείς επιθέσεις στην Ερυθρά θάλασσα, τώρα στον πόλεμο του Ιράν δεν έχουν ακόμα εμπλακεί. Πρόκειται για αδυναμία ή για στρατηγική;

Ποιοι είναι οι Χούθι

Οι Χούθι αποτελούν ένα στρατιωτικό, πολιτικό και θρησκευτικό κίνημα που ηγείται η οικογένεια Χούθι και εδρεύει στη βόρεια Υεμένη. Ανήκουν στη ζαϊντική εκδοχή του σιιτικού Ισλάμ.

Το κίνημα έχει ιστορία ανταρτοπολέμου με τον στρατό της Υεμένης, αλλά ενίσχυσε τη δύναμή του και τις σχέσεις του με το Ιράν μετά τις διαδηλώσεις της Αραβικής Άνοιξης το 2011.

Εκμεταλλευόμενοι την πολιτική αστάθεια, οι Χούθι κατέλαβαν την πρωτεύουσα Σαναά το 2014. Το επόμενο έτος, η Σαουδική Αραβία ηγήθηκε στρατιωτικού συνασπισμού αραβικών κρατών που επενέβη με στόχο να εκδιώξει την οργάνωση από την εξουσία.

Οι Χούθι επέδειξαν σημαντικές δυνατότητες σε πυραύλους και drones, πραγματοποιώντας επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και κρίσιμες υποδομές στη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Μετά από χρόνια συγκρούσεων που οδήγησαν σε μία από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον κόσμο, τα Ηνωμένα Έθνη διαμεσολάβησαν για μια εκεχειρία το 2022 μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών στην Υεμένη, η οποία έκτοτε παραμένει σε ισχύ.

Επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα

Μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ από την παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς, που πυροδότησε εκτεταμένη ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα, οι Χούθι ξεκίνησαν επιθέσεις εναντίον διεθνούς ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα, δηλώνοντας ότι ενεργούν σε ένδειξη στήριξης προς τους Παλαιστινίους.

Παράλληλα εκτόξευσαν drones και πυραύλους προς το Ισραήλ, το οποίο απάντησε με αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων των Χούθι. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον τους.

Οι επιθέσεις των Χούθι σταμάτησαν μετά από εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς τον Οκτώβριο του 2025, η οποία διαμεσολαβήθηκε από τις ΗΠΑ.

Γιατί δεν έχουν μπει ακόμη στον πόλεμο

Στις 5 Μαρτίου, ο ηγέτης των Χούθι Abdul Malik al-Houthi δήλωσε ότι η οργάνωσή του είναι έτοιμη να επιτεθεί ανά πάσα στιγμή.

«Όσον αφορά τη στρατιωτική κλιμάκωση, τα δάχτυλά μας βρίσκονται στη σκανδάλη και μπορούμε να δράσουμε οποιαδήποτε στιγμή, εφόσον το απαιτήσουν οι εξελίξεις», ανέφερε σε τηλεοπτική του ομιλία.

Ωστόσο, σε αντίθεση με τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο και ένοπλες ομάδες στο Ιράκ, δεν έχουν ανακοινώσει επίσημα την είσοδό τους στον πόλεμο.

Η θρησκευτική τους ιδεολογία δεν ακολουθεί τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν με τον ίδιο τρόπο που το κάνουν η Χεζμπολάχ και οι ιρακινές ομάδες.

Παρότι το Ιράν τους θεωρεί μέρος του λεγόμενου «Άξονα της Αντίστασης», ειδικοί στην Υεμένη υποστηρίζουν ότι το κίνημα καθοδηγείται κυρίως από εσωτερικές πολιτικές επιδιώξεις, αν και διατηρεί πολιτική εγγύτητα με το Ιράν και τη Χεζμπολάχ.

Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι το Ιράν έχει εξοπλίσει, χρηματοδοτήσει και εκπαιδεύσει τους Χούθι με τη βοήθεια της Χεζμπολάχ. Οι ίδιοι οι Χούθι αρνούνται ότι αποτελούν ιρανικό «πληρεξούσιο» και δηλώνουν ότι αναπτύσσουν μόνοι τους τα οπλικά τους συστήματα.

Τι μπορεί να κάνουν

Οι αναλυτές εμφανίζονται διχασμένοι σχετικά με τα επόμενα βήματα των Χούθι, μιας οργάνωσης γνωστής για τις απρόβλεπτες κινήσεις της.

Ορισμένοι διπλωμάτες και αναλυτές θεωρούν ότι ενδέχεται ήδη να έχουν πραγματοποιήσει μεμονωμένες επιθέσεις σε στόχους σε γειτονικές χώρες, αν και το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει αυτούς τους ισχυρισμούς.

Άλλοι εκτιμούν ότι οι Χούθι κρατούν τις δυνάμεις τους σε ετοιμότητα, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να εμπλακούν στον πόλεμο σε συντονισμό με το Ιράν, ώστε να ασκήσουν τη μέγιστη δυνατή πίεση.

Ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να προκύψει αν το Στενό του Ορμούζ κλείσει ουσιαστικά για τις εξαγωγές υδρογονανθράκων των χωρών του Κόλπου, οδηγώντας σε μεγαλύτερη εξάρτηση από τη ναυσιπλοΐα μέσω της Ερυθράς Θάλασσας.

Τέλος, ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι, λόγω της αυξανόμενης οικονομικής πίεσης στο εσωτερικό της Υεμένης και του κινδύνου ισχυρών αντιποίνων από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ ή ακόμη και τη Σαουδική Αραβία, οι Χούθι μπορεί να επιλέξουν να μην εμπλακούν καθόλου στη σύγκρουση.