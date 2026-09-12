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Η λίστα με τις πιο ανταγωνιστικές οικονομίες του κόσμου το 2026
Business Facts
09:21 - 12 Σεπ 2026

Η λίστα με τις πιο ανταγωνιστικές οικονομίες του κόσμου το 2026

Reporter.gr Newsroom
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Η Παγκόσμια Κατάταξη Ανταγωνιστικότητας του IMD για το 2026 συγκρίνει 70 οικονομίες ως προς το πόσο αποτελεσματικά δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες ώστε οι επιχειρήσεις να ανταγωνίζονται και να παράγουν μακροπρόθεσμη αξία.

Η Σιγκαπούρη ηγείται των πιο ανταγωνιστικών οικονομιών του κόσμου

Η Σιγκαπούρη καταλαμβάνει την πρώτη θέση με κανονικοποιημένη βαθμολογία 100, μπροστά από το Χονγκ Κονγκ (95,6) και την Ελβετία (95,3). Η Ταϊβάν βρίσκεται στην τέταρτη θέση, ενώ η Δανία, η Ιρλανδία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συγκεντρώνουν από 94,1, καταλαμβάνοντας αντίστοιχα την πέμπτη, έκτη και έβδομη θέση.

Η Σιγκαπούρη είναι επίσης η μοναδική οικονομία που κατατάσσεται στην παγκόσμια πεντάδα και στους τέσσερις παράγοντες ανταγωνιστικότητας. Η επιχειρηματική της αποτελεσματικότητα βελτιώθηκε και έφτασε στην πρώτη θέση το 2026, βοηθώντας τη χώρα να ανακτήσει την πρώτη θέση της συνολικής κατάταξης από την Ελβετία.

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Πώς μετράται η οικονομική ανταγωνιστικότητα

Το πλαίσιο αξιολόγησης του IMD περιλαμβάνει 341 κριτήρια, τα οποία οργανώνονται σε 20 επιμέρους υποκατηγορίες και τέσσερις βασικούς πυλώνες:

  • οικονομική επίδοση,
  • κυβερνητική αποτελεσματικότητα,
  • επιχειρηματική αποτελεσματικότητα,
  • υποδομές.

Τα αντικειμενικά οικονομικά και στατιστικά δεδομένα αντιστοιχούν στα δύο τρίτα της τελικής βαθμολογίας, ενώ το ένα τρίτο προέρχεται από έρευνα μεταξύ ανώτατων στελεχών επιχειρήσεων.

Το μέγεθος μιας οικονομίας και η ανταγωνιστικότητά της δεν είναι το ίδιο πράγμα. Για παράδειγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν τη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, αλλά κατατάσσονται μόλις στη 10η θέση στην κατάταξη του IMD για το 2026.

Αντίθετα, το πλαίσιο του IMD αποτυπώνει ένα ευρύτερο σύνολο συνθηκών που καθορίζουν το πόσο αποτελεσματικά μπορούν οι επιχειρήσεις να λειτουργούν, να επενδύουν και να ανταγωνίζονται.

Γιατί η Ευρώπη και η Ασία κυριαρχούν στην κατάταξη

Η Ευρώπη και η Ασία καταλαμβάνουν εννέα από τις δέκα πρώτες θέσεις. Πολλές από τις κορυφαίες οικονομίες συνδυάζουν παραγωγικές επιχειρήσεις, εξελιγμένες υποδομές, εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό και θεσμούς που καθιστούν τις επενδύσεις και το εμπόριο πιο προβλέψιμα.

Η έκθεση του IMD για το 2026 δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοπιστία των θεσμών και στο κράτος δικαίου. Οι προβλέψιμοι κανονισμοί, η δυνατότητα επιβολής των συμβάσεων και η αποτελεσματική διακυβέρνηση μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να πραγματοποιούν μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει επίσης η καινοτομία. Αρκετές από τις κορυφαίες οικονομίες φιλοξενούν ή συνδέονται στενά με τα σημαντικότερα κέντρα καινοτομίας στον κόσμο, ενισχύοντας την ικανότητά τους να εμπορευματοποιούν την τεχνολογία, να προσελκύουν ταλέντα και να βελτιώνουν την παραγωγικότητα.

Ωστόσο, οι κατατάξεις δείχνουν ότι δεν υπάρχει μία και μοναδική συνταγή επιτυχίας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατατάσσονται στην 7η θέση και οι ΗΠΑ στη 10η, γεγονός που δείχνει ότι ιδιαίτερα ανταγωνιστικά επιχειρηματικά περιβάλλοντα μπορούν να προκύψουν από πολύ διαφορετικά οικονομικά μοντέλα.

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