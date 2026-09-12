ΗΠΑ: Συνδέουν την Κίνα με την ιρανική επίθεση που σκότωσε τρεις Αμερικανούς στρατιώτες

Πριν από την επίθεση του Ιράν τον Ιούλιο, κατά την οποία σκοτώθηκαν τρεις Αμερικανοί στρατιώτες, η Τεχεράνη απέκτησε εικόνες υψηλής ανάλυσης της αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία από κινεζικές οντότητες, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που γνωρίζουν τις λεπτομέρειες του περιστατικού.

Πρόκειται, σύμφωνα με τους αξιωματούχους, για την πιο σαφή μέχρι σήμερα ένδειξη ότι η κινεζική υποστήριξη προς το Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου είχε θανατηφόρες συνέπειες για τις αμερικανικές δυνάμεις. Οι ίδιοι αξιωματούχοι αναφέρουν, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ότι οι ΗΠΑ έχουν συνδέσει τις συγκεκριμένες εικόνες με την επίθεση.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν να κατονομάσουν τις κινεζικές οντότητες που προμήθευσαν τις εικόνες στο Ιράν και δεν υποστήριξαν ότι το Πεκίνο είχε άμεση εμπλοκή. Η Τεχεράνη προμηθεύτηκε τις εικόνες τόσο πριν όσο και μετά την επίθεση.

Ωστόσο, το εύρημα αυτό θα μπορούσε να επιδεινώσει τις εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας ενόψει της προγραμματισμένης συνόδου κορυφής μεταξύ του προέδρου Τραμπ και του Κινέζου ηγέτη Σι Τζινπίνγκ στις 24 Σεπτεμβρίου, έπειτα από μήνες απογοήτευσης της Ουάσινγκτον λόγω της άρνησης του Πεκίνου να ανταποκριθεί στις αμερικανικές προειδοποιήσεις σχετικά με κινεζικές εταιρείες που παρέχουν εικόνες στο Ιράν.

Ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι έθεσαν το θέμα των εικόνων που συνδέονται με την επίθεση της 17ης Ιουλίου στους Κινέζους ομολόγους τους. Εκείνοι αντέδρασαν ζητώντας αποδείξεις, σύμφωνα με τους Αμερικανούς αξιωματούχους. Η Κίνα έχει επανειλημμένα απορρίψει τις ανησυχίες της Ουάσινγκτον, αρνούμενη να αναγνωρίσει ότι οποιεσδήποτε κινεζικές εταιρείες εμπλέκονται σε τέτοιες δραστηριότητες, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον δεν απάντησε στις συγκεκριμένες αμερικανικές καταγγελίες. Ο εκπρόσωπός της, Λιου Τσανγκ, δήλωσε ότι ανώνυμοι επικριτές «συνδέουν κακόβουλα και συκοφαντούν άλλες χώρες», εκμεταλλευόμενοι τη σύγκρουση, και υποστήριξε ότι η συνεργασία της Κίνας με το Ιράν συμμορφώνεται με το διεθνές δίκαιο.

Στην επίθεση της 17ης Ιουλίου, ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι έπληξαν χώρο διαμονής στην αεροπορική βάση Muwaffaq Salti, στη βορειοανατολική Ιορδανία, όπου κοιμούνταν Αμερικανοί στρατιώτες. Τρεις στρατιώτες σκοτώθηκαν και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν και απομακρύνθηκαν αεροπορικώς για να λάβουν ιατρική περίθαλψη. Το Ιράν έθεσε επίσης στο στόχαστρο επανδρωμένα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη βάση, σύμφωνα με άλλους Αμερικανούς αξιωματούχους.

Η επίθεση ήταν μία από τρεις ξεχωριστές πυραυλικές επιθέσεις εναντίον της βάσης μέσα σε διάστημα 24 ωρών και αποτέλεσε σημαντική κλιμάκωση του πολέμου. Ήταν η πρώτη επίθεση που προκάλεσε θανάτους Αμερικανών μετά την εκεχειρία του Απριλίου και ανέδειξε τη δυσκολία προστασίας των αμερικανικών δυνάμεων ακόμη και σε μια εγκατάσταση με ισχυρή άμυνα. Παράλληλα, προκάλεσε ανησυχίες σχετικά με τη βελτιωμένη ικανότητα του Ιράν να πλήττει αμερικανικούς στόχους.

Οι επιθέσεις εναντίον της βάσης πραγματοποιήθηκαν αφού ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ προειδοποιούσαν επί μήνες τους Κινέζους ομολόγους τους ότι κινεζικές εταιρείες παρείχαν στο Ιράν δορυφορικές εικόνες τις οποίες θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να στοχεύσει Αμερικανούς στρατιωτικούς και αμερικανικά μέσα στην περιοχή, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε κυρώσεις σε αρκετές κινεζικές εταιρείες τον Μάιο, υποστηρίζοντας ότι η παροχή δορυφορικών εικόνων στο Ιράν «απειλεί το αμερικανικό προσωπικό και το προσωπικό χωρών-εταίρων».