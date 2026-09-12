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Διπλή απειλή στις πετρελαϊκές διαδρομές: Η Σαουδική Αραβία κλείνει αγωγό και οι Χούθι απειλούν τη θαλάσσια οδό
Εμπορεύματα
09:55 - 12 Σεπ 2026

Διπλή απειλή στις πετρελαϊκές διαδρομές: Η Σαουδική Αραβία κλείνει αγωγό και οι Χούθι απειλούν τη θαλάσσια οδό

Reporter.gr Newsroom
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Ένας σημαντικός αγωγός της Σαουδικής Αραβίας προς την Ερυθρά Θάλασσα τέθηκε εκτός λειτουργίας, αφού δέχθηκε επίθεση από «αρκετά drones» που εκτοξεύθηκαν την Πέμπτη από το Ιράκ, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας. Παράλληλα, οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι ανακοίνωσαν σημαντικές στρατιωτικές επιτυχίες στην Υεμένη, εκδιώκοντας σαουδαραβικές δυνάμεις από τμήματα των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας.

Οι εξελίξεις αυτές, όπως επισημαίνει η Washington Post, δημιουργούν νέα προβλήματα στις εξαγωγές πετρελαίου της περιοχής, ενώ ο συνεχιζόμενος πόλεμος ΗΠΑ–Ιράν έχει ήδη προκαλέσει έντονη αναστάτωση στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Η Σαουδική Αραβία δήλωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει στην επίθεση, αλλά, έπειτα από αίτημα του Ιράκ, θα δώσει στη Βαγδάτη την ευκαιρία να αποτρέψει παρόμοιες επιθέσεις. Η ιρακινή κυβέρνηση καταδίκασε την ενέργεια και επιβεβαίωσε ότι ξεκίνησε από ιρακινό έδαφος, ενώ ανακοίνωσε την απομάκρυνση του στρατιωτικού διοικητή της επαρχίας Μισάν, από όπου φέρεται να προήλθε η επίθεση.

Οι Χούθι στην Υεμένη και ένοπλες ομάδες στο Ιράκ, που είναι σύμμαχοι του Ιράν, έχουν ανοίξει νέα μέτωπα εναντίον της Σαουδικής Αραβίας και της συμμαχίας της με τις ΗΠΑ. Οι εξελίξεις έχουν ιδιαίτερη σημασία επειδή η Σαουδική Αραβία χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο χερσαίους αγωγούς και εναλλακτικές θαλάσσιες διαδρομές, προκειμένου να αποφεύγει τα στενά του Ορμούζ, όπου πλοία έχουν δεχθεί επιθέσεις.

Οι πρόσφατες κατακτήσεις των Χούθι, μετά από μεγάλης κλίμακας επιχείρηση για τον έλεγχο της εισόδου στα στενά Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, δημιουργούν τον κίνδυνο να μπορούν πλέον το Ιράν και οι σύμμαχοί του να απειλήσουν δύο από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα παγκοσμίως.

Οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι κατέλαβαν το νησί Περίμ, που βρίσκεται μέσα στα στενά Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, καθώς και την πόλη Ντουμπάμπ. Παράλληλα, υποστήριξαν ότι έχουν καταλάβει περίπου 2.000 τετραγωνικά μίλια εδάφους κατά μήκος της δυτικής ακτής της Υεμένης. Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τη Σαουδική Αραβία.

Περίπου 10% της παγκόσμιας ναυτιλιακής κίνησης περνά από τα Μπαμπ ελ-Μαντέμπ. Ειδικοί προειδοποιούν ότι, εάν ταυτόχρονα παραμένει προβληματική η διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, οι παγκόσμιες ροές πετρελαίου και άλλων εμπορευμάτων θα αντιμετωπίσουν ακόμη μεγαλύτερους περιορισμούς.

Σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλιακής πλατφόρμας, τις τελευταίες ημέρες αυξήθηκε κατά 40% ο αριθμός των δεξαμενόπλοιων που αγκυροβολούν στην περιοχή αντί να συνεχίζουν τη διέλευσή τους, καθώς οι εταιρείες αξιολογούν τους κινδύνους.

Οι αγορές ενέργειας αντέδρασαν έντονα. Η τιμή του πετρελαίου Brent ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ η μέση τιμή του ντίζελ στις ΗΠΑ ξεπέρασε τα 6 δολάρια ανά γαλόνι, σημειώνοντας ιστορικό υψηλό.

Το Ιράν εξέφρασε την υποστήριξή του στους Χούθι και ζήτησε τον τερματισμό του, όπως το χαρακτήρισε, «παράνομου και απάνθρωπου αποκλεισμού» της Υεμένης.

Οι Χούθι και οι δυνάμεις της Υεμένης που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία βρίσκονταν σε πόλεμο από το 2015 έως το 2022. Η σύγκρουση οδήγησε τη χώρα στα πρόθυρα λιμού και προκάλεσε τον θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Μια εύθραυστη εκεχειρία το 2022 άφησε τους Χούθι να ελέγχουν το βόρειο τμήμα της χώρας.

Οι πρόσφατες επιτυχίες τους, συμπεριλαμβανομένης της κατάληψης σημαντικών λιμανιών όπως η Μόχα, τους δίνουν πλέον ισχυρότερη διαπραγματευτική θέση. Αναλυτές εκτιμούν ότι οι Χούθι θα προσπαθήσουν να αξιοποιήσουν τη στρατιωτική τους δυναμική για να εξασφαλίσουν παραχωρήσεις με τους δικούς τους όρους, πιθανότατα με τρόπο που θα εξυπηρετεί και τα συμφέροντα του Ιράν.

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