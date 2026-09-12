ΠΑΣΟΚ για επίδομα ανεργίας: Ο Μαρινάκης λέει «ναι», η Κεραμέως «όχι». Ο Μητσοτάκης;

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Το ΠΑΣΟΚ διερωτάται με νόημα ποια είναι η άποψη του πρωθυπουργού σχετικά με τη διάρκεια που πρέπει να αποδίδεται στους πολίτες το επίδομα ανεργίας.

Αφορμή η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος υποστήριξε πως το επίδομα ανεργίας πρέπει να αποδίδεται μόνο για δύο μήνες. Προφανώς, προκλήθηκε πολιτικός σάλος, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να κάνει λόγο για «προσωπική άποψη» και όχι για κυβερνητική θέση. Αντίθετη με τη συγκεκριμένη τοποθέτηση δήλωσε και η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως.

Όπως είναι, όμως, φυσικό η αντιπολίτευση επιμένει, καθώς το θέμα είναι πράγματι ιδιαιτέρως σοβαρό. Και καλείται ασφαλώς να πάρει θέση ο πρωθυπουργός.

Ο Τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης διερωτάται:

«Επίδομα ανεργίας για μόλις 2 μήνες.

Ο κ. Μαρινάκης λέει «ναι». Η κ. Κεραμέως λέει «όχι».

Άραγε ο κ. Μητσοτάκης τι λέει; Πότε θα αποφασίσει η ΝΔ και τι άλλο μας κρύβει;»