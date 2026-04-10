Κίνα: Άνοδος στις τιμές παραγωγού τον Μάρτιο λόγω πολέμου

Η Κίνα εμφάνισε για πρώτη φορά από το 2022 ετήσια άνοδο στις τιμές εργοστασίου, εξέλιξη που συνδέεται με τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης τιμών παραγωγού κατέγραψε αύξηση 0,5% τον Μάρτιο σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρυσι, ενώ τον Φεβρουάριο είχε σημειώσει πτώση 0,9%. Αντίστοιχη θετική μεταβολή είχε να εμφανιστεί από τον Σεπτέμβριο του 2022.

Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως βρίσκεται εδώ και καιρό αντιμέτωπη με πιέσεις αποπληθωρισμού, λόγω ανησυχιών για υπερπαραγωγή αλλά και εξαιτίας της παρατεταμένης κρίσης στον τομέα των ακινήτων, η οποία συνεχίζεται για πέμπτη χρονιά.

Δεδομένου ότι οι τιμές των πρώτων υλών επηρεάζουν σημαντικά τον δείκτη τιμών παραγωγού, η αναταραχή που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν συνέβαλε στην άνοδό του. Παρ’ όλα αυτά, η ασθενής εγχώρια ζήτηση εξακολουθεί να αποτελεί τροχοπέδη, γεγονός που δημιουργεί αμφιβολίες για το κατά πόσο αυτή η άνοδος θα έχει διάρκεια.

Όπως σημείωσαν αναλυτές της Citi, ο επίμονος αποπληθωρισμός στη βιομηχανία της Κίνας τερματίστηκε τον Μάρτιο με έναν απρόβλεπτο και ασυνήθιστο τρόπο. Από την πλευρά της, η Γιανγκ Τσανγκ της Barclays επισήμανε ότι ένας αυξημένος πληθωρισμός είναι προτιμότερος από την πλήρη απουσία του.