«Καζάνι» που βράζει η Μέση Ανατολή – Στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές και Ορμούζ

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να επιδεινώνεται, καθώς οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν εντείνονται μετά πλήγματα στην Ιορδανία, όπου έχασαν τη ζωή τους δύο Αμερικανοί στρατιώτες. Οι συγκρούσεις επεκτείνονται πλέον σε περισσότερα κράτη του Κόλπου, με ενεργειακές εγκαταστάσεις, στρατιωτικές βάσεις και κρίσιμες υποδομές να αποτελούν βασικούς στόχους, ενώ η εύθραυστη εκεχειρία που είχε επιτευχθεί τον προηγούμενο μήνα δείχνει να καταρρέει.

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε πυραυλικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικής αεροπορικής βάσης στην Ιορδανία, ενώ έκανε λόγο και για πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους και υποδομές στο Κουβέιτ. Παράλληλα, στο στόχαστρο βρέθηκε και το Μπαχρέιν, όπου βρίσκεται η έδρα του 5ου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

Την ίδια στιγμή, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας επιδρομές στο νησί Κεσμ, στον Περσικό Κόλπο, καθώς και σε περιοχές του νότιου Ιράν, όπως οι Σαντεγκάν, Σιρίκ και Χατζιαμπάντ. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή σοβαρές καταστροφές.

Στο επίκεντρο οι κρίσιμες υποδομές

Το Κουβέιτ εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο των ιρανικών αντιποίνων. Σύμφωνα με το Bloomberg, μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αφαλάτωσης δέχθηκε επίθεση για τρίτη διαδοχική ημέρα, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά και να επηρεαστεί η λειτουργία αρκετών εγκαταστάσεων.

Παράλληλα, το κρατικό πρακτορείο IRIB ανέφερε ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν τις αμερικανικές εγκαταστάσεις Camp Buehring και την αεροπορική βάση Ali Al Salem, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση ότι τα πλήγματα ήταν επιτυχή.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ καταδίκασε την επίθεση στις ενεργειακές εγκαταστάσεις, χαρακτηρίζοντάς την πλήγμα κατά ζωτικών πολιτικών υποδομών.

Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του, η επαναλαμβανόμενη στοχοποίηση τέτοιων εγκαταστάσεων αποτελεί επικίνδυνη κλιμάκωση και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, τον Χάρτη του ΟΗΕ και σχετική απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Παράλληλα, απέδωσε στο Ιράν πλήρη νομική και πολιτική ευθύνη για τις επιθέσεις.

Συναγερμός σε Ιορδανία και Μπαχρέιν

Έντονη κινητοποίηση προκλήθηκε στην Ιορδανία, όταν η αμερικανική πρεσβεία γνωστοποίησε ότι το διεθνές αεροδρόμιο του Αμμάν και το λιμάνι της Άκαμπα εκκενώθηκαν εξαιτίας «συγκεκριμένης και αξιόπιστης απειλής».

Αρχικά, οι ιορδανικές αρχές διέψευσαν τις σχετικές πληροφορίες, ωστόσο αργότερα ο στρατός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε τρεις ιρανικούς πυραύλους που κατευθύνονταν προς τη χώρα.

Στο Μπαχρέιν ήχησαν σειρήνες σε αρκετές περιοχές, πριν οι αρμόδιες αρχές ανακοινώσουν ότι αναχαιτίστηκαν ιρανικά εναέρια μέσα.

Η εκεχειρία απομακρύνεται

Οι αμοιβαίες επιθέσεις, που συνεχίζονται εδώ και μία εβδομάδα, έχουν πλέον επεκταθεί πέρα από στρατιωτικούς στόχους. Γέφυρες, λιμάνια, ενεργειακές εγκαταστάσεις και άλλες κρίσιμες υποδομές βρίσκονται στο στόχαστρο, γεγονός που απομακρύνει ακόμη περισσότερο το ενδεχόμενο επιστροφής στην εύθραυστη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός του προηγούμενου μήνα.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι ορισμένα ζητήματα που σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας ενδέχεται να παραμείνουν άλυτα.

Από την άλλη πλευρά, η CENTCOM ανέφερε ότι οι πρόσφατες αμερικανικές επιχειρήσεις αποσκοπούν στον περιορισμό της δυνατότητας του Ιράν να απειλεί τη διεθνή ναυσιπλοΐα, αλλά και στην τιμωρία των Φρουρών της Επανάστασης μετά τον θάνατο των δύο Αμερικανών στρατιωτικών στην Ιορδανία.

Αντιδράσεις στις αγορές πετρελαίου

Η κλιμάκωση της έντασης εξακολουθεί να επηρεάζει τις διεθνείς αγορές ενέργειας. Η τιμή του Brent έφτασε τα 88 δολάρια ανά βαρέλι, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από τον Απρίλιο, έπειτα από πληροφορίες του Axios ότι η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ για την αποστολή επιπλέον αεροσκαφών ανεφοδιασμού στην περιοχή.

Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Κατάρ εξέφρασαν έντονη ανησυχία για τις εξελίξεις, επισημαίνοντας ότι η στοχοποίηση πολιτικών υποδομών, όπως σχολείων, νοσοκομείων, μονάδων αφαλάτωσης, ενεργειακών εγκαταστάσεων και συγκοινωνιακών κόμβων, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Αυξημένη ένταση στα Στενά του Ορμούζ

Η κρίση επεκτάθηκε και στα Στενά του Ορμούζ, όπου η Τεχεράνη επιχειρεί να ενισχύσει τον έλεγχο της ναυσιπλοΐας.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι ακινητοποίησαν τέσσερα πλοία, υποστηρίζοντας ότι ακολούθησαν «μη ασφαλή διαδρομή» και αγνόησαν τις σχετικές προειδοποιήσεις.

Δύο από τα πλοία υπέστησαν ατυχήματα και έμειναν ακινητοποιημένα, ενώ τα υπόλοιπα αποχώρησαν από την περιοχή, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση. Οι ιρανικές αρχές διαμήνυσαν ότι «ούτε μία σταγόνα πετρελαίου ή φυσικού αερίου δεν θα περάσει από τα Στενά του Ορμούζ χωρίς συντονισμό και άδεια».

Παράλληλα, η Πολιτική Προστασία της Σαουδικής Αραβίας εξέδωσε προειδοποιήσεις για πιθανούς κινδύνους στις περιοχές Αλ-Χαρτζ και Γιανμπού, όπου βρίσκονται σημαντικές πετρελαϊκές και λιμενικές εγκαταστάσεις.

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι παύει να δεσμεύεται από τους όρους της προσωρινής ειρηνευτικής συμφωνίας, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες επανέφεραν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών και κατάργησαν την εξαίρεση από τις κυρώσεις για τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου.

Χαμενεΐ: Θα δώσουμε αξέχαστα μαθήματα

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, διατύπωσε νέες απειλές κατά της Ουάσιγκτον.

Σε μήνυμά του, που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, προειδοποίησε ότι το Ιράν και το «μέτωπο της αντίστασης» θα δώσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες «αξέχαστα μαθήματα», εφόσον επιχειρήσουν να συνεχίσουν τον πόλεμο.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι επανειλημμένες παραβιάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός αποδεικνύουν πως «η υπογραφή του Αμερικανού προέδρου δεν έχει καμία αξία».

Ο Χαμενεΐ δεν έχει πραγματοποιήσει δημόσια εμφάνιση μετά τις αμερικανικές επιθέσεις που, σύμφωνα με ιρανικές πηγές, στοίχισαν τη ζωή στον πατέρα του και τον τραυμάτισαν σοβαρά. Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για 50 νεκρούς και περισσότερους από 500 τραυματίες από τις αμερικανικές επιχειρήσεις που ξεκίνησαν στις 27 Ιουνίου.

Νέες επιθέσεις σε Κουβέιτ και Κατάρ

Οι επιθέσεις της Κυριακής προστέθηκαν σε ένα από τα σοβαρότερα κύματα ιρανικών πληγμάτων κατά του Κουβέιτ από την έναρξη της σύγκρουσης. Η Kuwait Petroleum Corporation ανακοίνωσε εκτεταμένες υλικές ζημιές σε πετρελαϊκή εγκατάσταση, γεγονός που οδήγησε στην εκκένωση του χώρου και στον τραυματισμό εργαζομένων, ενώ συνολικά δύο μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αφαλάτωσης έχουν δεχθεί επιθέσεις.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, το Ιράν έθεσε επίσης στο στόχαστρο αμερικανικά ραντάρ και αεροσκάφη στο Κατάρ, μία από τις βασικές χώρες που διαμεσολαβούν μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Παρά τη συνεχιζόμενη ένταση, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμη φτάσει στα επίπεδα που είχαν καταγραφεί κατά την κορύφωση του πολέμου τον Μάρτιο και στις αρχές Απριλίου, όταν ΗΠΑ και Ισραήλ πραγματοποιούσαν εκτεταμένους βομβαρδισμούς σε ιρανικές πόλεις και η Τεχεράνη απαντούσε με μαζικές εκτοξεύσεις πυραύλων και drones προς το Ισραήλ και τα κράτη του Κόλπου.

Η αυξανόμενη ένταση έχει επαναφέρει τα σενάρια για πιθανή μεγαλύτερη εμπλοκή του Ισραήλ στις επιχειρήσεις στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ απέφυγε να τοποθετηθεί ξεκάθαρα, εκφράζοντας ωστόσο την ελπίδα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα κινηθεί ακόμη πιο δυναμικά απέναντι στην Τεχεράνη.

Τέλος, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επικαιροποίησε την ταξιδιωτική του οδηγία, καλώντας τους Αμερικανούς πολίτες να επανεξετάσουν κάθε ταξίδι προς ή μέσω της Μέσης Ανατολής, λόγω του κινδύνου περαιτέρω και απρόβλεπτης κλιμάκωσης.