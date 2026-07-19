Καύσωνας τριών ημερών: Μέχρι 42°C το θερμόμετρο – Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «κόκκινο»

Έκτακτη συνεδρίαση πραγματοποίησε σήμερα (19/7) η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, με αντικείμενο το ισχυρό κύμα ζέστης που αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από τη Δευτέρα έως και την Τετάρτη.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, την οποία συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026 προβλέπεται αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Το θερμό επεισόδιο αναμένεται να διαρκέσει έως και την Τετάρτη, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται τη Δευτέρα και κυρίως την Τρίτη, όταν σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές ο υδράργυρος θα φτάσει ή και θα ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά, οι προβλέψεις ανά περιοχή έχουν ως εξής:

Θεσσαλία: Τη Δευτέρα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 39 έως 40 βαθμούς, ενώ την Τρίτη αναμένεται να ανέλθει στους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

Στερεά Ελλάδα: Τη Δευτέρα οι μέγιστες τιμές θα διαμορφωθούν μεταξύ 38 και 40 βαθμών, με την Άμφισσα να ενδέχεται τοπικά να αγγίξει ακόμη και τους 42 βαθμούς. Την Τρίτη ο υδράργυρος θα φτάσει τους 40-41 βαθμούς, ενώ την Τετάρτη οι μέγιστες θερμοκρασίες θα υποχωρήσουν ελαφρώς, φτάνοντας τους 38 βαθμούς και κατά τόπους τους 39-40.

Δυτική Ελλάδα: Για τη Δευτέρα προβλέπονται θερμοκρασίες 39 έως 40 βαθμών, τοπικά έως 41. Την Τρίτη, ιδιαίτερα στην περιοχή του Αγρινίου, η θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει τους 41 βαθμούς και κατά τόπους ακόμη και τους 42, ενώ την Τετάρτη θα κυμανθεί μεταξύ 37 και 39 βαθμών.

Κεντρική Μακεδονία: Τη Δευτέρα και την Τρίτη ο υδράργυρος θα κινηθεί από 38 έως 39 βαθμούς, με τοπικές περιοχές να αγγίζουν τους 40. Την Τετάρτη προβλέπεται αισθητή πτώση, με μέγιστες τιμές 34 έως 35 βαθμούς.

Ήπειρος: Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα διαμορφωθούν στους 39 με 40 βαθμούς τόσο τη Δευτέρα όσο και την Τρίτη.

Αττική: Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς τη Δευτέρα και την Τρίτη, ενώ την Τετάρτη αναμένεται να κυμανθεί γύρω στους 37 βαθμούς, με πιθανότητα τοπικά να φτάσει τους 38 με 39.

Από την Τετάρτη προβλέπεται σταδιακή αποκλιμάκωση της ζέστης στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ από την Πέμπτη η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει σε ολόκληρη τη χώρα.

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Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας επισημαίνει ότι όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, για όσο διάστημα διαρκέσει το κύμα καύσωνα.

Παράλληλα, απευθύνεται έκκληση προς τους πολίτες να τηρούν τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας. Συνιστάται η αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων και παραμονής στον ήλιο κατά τις ώρες υψηλών θερμοκρασιών, η επαρκής κατανάλωση υγρών, καθώς και η αποφυγή εργασιών στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσουν εκδήλωση πυρκαγιάς. Ιδιαίτερη προσοχή καλούνται να επιδείξουν οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, αλλά και όσοι εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας από τη ζέστη.

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