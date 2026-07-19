Το Κίεβο απάντησε στο σφυροκόπημα της Ρωσίας με πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις

Η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα βαλλιστική επίθεση που έχει πραγματοποιηθεί εναντίον του Κιέβου από την έναρξη του πολέμου προκάλεσε άμεση και ιδιαίτερα συμβολική αντίδραση από την ουκρανική πλευρά.

Λίγες ώρες μετά τη μαζική ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones κατά της ουκρανικής πρωτεύουσας, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις προχώρησαν σε πλήγματα εναντίον τεσσάρων ενεργειακών εγκαταστάσεων στη ρωσική περιφέρεια Σταυρούπολης, αλλά και τριών δεξαμενόπλοιων που ανήκουν στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα.

Όπως ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος, οι συγκεκριμένοι στόχοι επιλέχθηκαν καθώς αποτελούν σημαντικά σημεία της ενεργειακής αλυσίδας που συμβάλλει στη χρηματοδότηση και την υποστήριξη της ρωσικής πολεμικής μηχανής.

Η μεγαλύτερη βαλλιστική επίθεση από την έναρξη του πολέμου

Η ρωσική επιχείρηση ξεκίνησε λίγο μετά τη 1:30 τα ξημερώματα και συνεχίστηκε για αρκετές ώρες, με επίκεντρο την πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία χρησιμοποίησε συνολικά 41 πυραύλους, ανάμεσά τους βαλλιστικούς πυραύλους Iskander και υπερηχητικούς Zircon, καθώς και 125 μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Οι ουκρανικές δυνάμεις αεράμυνας ανακοίνωσαν ότι κατάφεραν να καταρρίψουν 18 πυραύλους και 108 drones. Ωστόσο, 23 πύραυλοι και 10 μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατάφεραν να πλήξουν 20 διαφορετικές τοποθεσίες, προκαλώντας σημαντικές ζημιές.

Ο προσωρινός υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, χαρακτήρισε την επίθεση τη μεγαλύτερη σε αριθμό βαλλιστικών πυραύλων από την αρχή της ρωσικής εισβολής, ζητώντας από τους δυτικούς συμμάχους να ενισχύσουν την πίεση προς τη Μόσχα.

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός αναφέρει έναν νεκρό και τουλάχιστον 16 τραυματίες. Παράλληλα, σημειώθηκαν πυρκαγιές σε πολυκατοικίες, φοιτητική εστία, αποθήκες και καταστήματα. Οι ομάδες διάσωσης χρειάστηκε να απομακρύνουν κατοίκους από κτίρια που είχαν τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ οι ισχυρές εκρήξεις προκάλεσαν ακόμη και την ενεργοποίηση συναγερμών οχημάτων στο κέντρο του Κιέβου.

Η ουκρανική απάντηση: Στο στόχαστρο η ενεργειακή υποδομή της Ρωσίας

Η αντίδραση του Κιέβου δεν άργησε να έρθει. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε γνωστό ότι ουκρανικά drones επιτέθηκαν σε τέσσερις ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιφέρεια Σταυρούπολης, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκαν πλήγματα εναντίον τριών δεξαμενόπλοιων του «σκιώδους στόλου», δηλαδή του δικτύου πλοίων που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να παρακάμπτει τις δυτικές κυρώσεις στις εξαγωγές πετρελαίου.

«Οι στόχοι αυτοί στηρίζουν και χρηματοδοτούν τη ρωσική επιθετικότητα», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος, εξηγώντας ότι η στρατηγική του Κιέβου επικεντρώνεται στην αποδυνάμωση των οικονομικών πηγών που στηρίζουν τη ρωσική πολεμική προσπάθεια.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/2078727414268502269}

Το τελευταίο διάστημα η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας εναντίον ενεργειακών υποδομών στη ρωσική επικράτεια. Το Κίεβο υποστηρίζει ότι έχει προκαλέσει σημαντικές ζημιές στη ρωσική διυλιστική ικανότητα, με στόχο να περιορίσει τα έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου, τα οποία αποτελούν βασικό χρηματοδοτικό πυλώνα της πολεμικής δραστηριότητας της Μόσχας.

Μια σύγκρουση πέρα από τα πεδία των μαχών

Οι τελευταίες επιθέσεις δείχνουν ότι ο πόλεμος εισέρχεται σε μια νέα φάση, όπου και οι δύο πλευρές επιχειρούν να πλήξουν όχι μόνο στρατιωτικούς στόχους, αλλά και κρίσιμες υποδομές που υποστηρίζουν την οικονομία και τη λειτουργία των ενόπλων δυνάμεων του αντιπάλου.

Η Ρωσία αυξάνει τη χρήση βαλλιστικών και υπερηχητικών πυραύλων εναντίον ουκρανικών πόλεων, ενώ το Κίεβο προειδοποιεί ότι τα διαθέσιμα αποθέματα πυραύλων αναχαίτισης της αντιαεροπορικής άμυνας μειώνονται σε επικίνδυνο επίπεδο.

{https://x.com/NOELreports/status/2078776492654240079}

Την ίδια στιγμή, η Ουκρανία επεκτείνει τις επιχειρήσεις της βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια, βάζοντας στο στόχαστρο ενεργειακές εγκαταστάσεις, αποθήκες καυσίμων, διυλιστήρια και πλέον τον «σκιώδη στόλο» που μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές.

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι ενός πολέμου που πλέον δεν διεξάγεται μόνο στα μέτωπα των στρατιωτικών επιχειρήσεων, αλλά παράλληλα στον αέρα, στην ενέργεια, στις μεταφορές και στην οικονομία, με κάθε πλευρά να επιχειρεί να περιορίσει την ικανότητα του αντιπάλου να συνεχίσει τη σύγκρουση.