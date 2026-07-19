Τι είναι το γάλλιο; Το μέταλλο που φέρνει την Ελλάδα στο κέντρο της παγκόσμιας γεωπολιτικής σκακιέρας

Για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, η παραγωγή Γαλλίου στις εγκαταστάσεις της Metlen στη Βοιωτία σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής.

Ένα από τα πιο στρατηγικά μέταλλα του πλανήτη

Σε έναν κόσμο όπου η ισχύς δεν μετριέται πλέον μόνο με στρατούς, ενεργειακά αποθέματα ή οικονομικά μεγέθη, αλλά και με την πρόσβαση σε κρίσιμες πρώτες ύλες, το Γάλλιο έχει μετατραπεί σε ένα από τα σημαντικότερα στρατηγικά μέταλλα του πλανήτη. Αν και σχεδόν άγνωστο στο ευρύ κοινό, βρίσκεται στην καρδιά των τεχνολογιών που θα καθορίσουν την οικονομική και γεωπολιτική ισορροπία των επόμενων δεκαετιών: από την τεχνητή νοημοσύνη και τα δίκτυα 5G μέχρι τα προηγμένα στρατιωτικά ραντάρ, τους δορυφόρους και τα οπλικά συστήματα νέας γενιάς.

Και για πρώτη φορά, η Ελλάδα δεν βρίσκεται στην περιφέρεια των εξελίξεων· βρίσκεται στο επίκεντρο.

Το «αόρατο» μέταλλο της ψηφιακής εποχής

Το Γάλλιο δεν είναι χρυσός, ούτε λίθιο, ούτε σπάνια γη. Δεν διαθέτει δικά του ορυχεία και δεν εξορύσσεται αυτόνομα. Βρίσκεται σε ελάχιστες συγκεντρώσεις μέσα στον βωξίτη, το μετάλλευμα από το οποίο παράγεται το αλουμίνιο.

Ακριβώς γι’ αυτό είναι τόσο δύσκολο να παραχθεί. Για κάθε κιλό Γαλλίου απαιτείται η επεξεργασία εκατοντάδων τόνων βωξίτη και η εφαρμογή σύνθετων μεταλλουργικών διαδικασιών ανάκτησης που είναι αποτέλεσμα πολύχρονης έρευνας του πρωτοποριακού τμήματος R&D της Metlen. Σήμερα, η αξία του έχει εκτοξευθεί διότι αποτελεί βασικό συ στατικό για την παραγωγή υλικών που θεωρούνται θεμελιώδη για τη νέα γενιά ηλεκτρονικών συστημάτων υψηλής απόδοσης.

Χωρίς αυτό δεν μπορούν να λειτουργήσουν:

οι υποδομές 5G και 6G,

οι δορυφορικές επικοινωνίες,

τα data centers τεχνητής νοημοσύνης,

τα προηγμένα φωτοβολταϊκά,

τα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου,

τα στρατιωτικά ραντάρ AESA.

Με απλά λόγια, το Γάλλιο είναι ένα από τα υλικά πάνω στα οποία χτίζεται ο ψηφιακός κόσμος του 21ου αιώνα.

Το μέταλλο των ραντάρ

Η στρατηγική σημασία του Γαλλίου γίνεται ακόμη πιο εμφανής στον αμυντικό τομέα.

Τα πιο σύγχρονα ραντάρ που χρησιμοποιούνται σε μαχητικά αεροσκάφη, αντιαεροπορικά συστήματα και πολεμικά πλοία βασίζονται σε ημιαγωγούς νιτριδίου Γαλλίου. Το Γάλλιο βρίσκεται, επίσης, σε συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, κατευθυνόμενα όπλα, δορυφόρους και εξοπλισμό αεροδιαστημικής.

Γι’ αυτό και οι Ηνωμένες Πολιτείες το αντιμετωπίζουν πλέον ως υλικό εθνικής ασφάλειας. Καταναλώνουν, δε, περίπου 80 τόνους Γαλλίου ετησίως, χωρίς να διαθέτουν ουσιαστική εγχώρια παραγωγή. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και η Ευρώπη.

Η εξάρτηση από την Κίνα

Το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας παραγωγής Γαλλίου βρίσκεται σήμερα στην Κίνα. Για χρόνια η εξάρτηση αυτή δεν θεωρείτο πρόβλημα. Όλα άλλαξαν το καλοκαίρι του 2023, όταν το Πεκίνο επέβαλε περιορισμούς στις εξαγωγές Γαλλίου και Γερμανίου, υπενθυμίζοντας στη Δύση πόσο ευάλωτη είναι η αλυσίδα εφοδιασμού κρίσιμων πρώτων υλών.

Οι τιμές εκτοξεύθηκαν και οι κυβερνήσεις άρχισαν να αντιμετωπίζουν το ζήτημα όχι ως θέμα βιομηχανικής πολιτικής, αλλά ως θέμα εθνικής ασφάλειας.

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιαπωνία αναζητούν εναλλακτικές πηγές προμήθειας εκτός Κίνας.

Η ελληνική απάντηση

Και εδώ εμφανίζεται η ελληνική ευκαιρία. Η Metlen διαθέτει ένα πλεονέκτημα που ελάχιστες εταιρείες στον κόσμο μπορούν να διεκδικήσουν: ελέγχει ολόκληρη την παραγωγική αλυσίδα, από την εξόρυξη βωξίτη μέχρι την παραγωγή Αλουμίνας και Αλουμινίου.

Σήμερα η αγορά δεν αναζητά μόνο μέταλλο. Αναζητά ασφαλείς και πολιτικά αξιόπιστες αλυσίδες εφοδιασμού από τη Δύση.

Στην πορεία αυτή υπεισέρχεται η πρωτοποριακή τεχνολογία που «αποσπά» τα γραμμάρια Γαλλίου κατά τη διαδικασία μετατροπής του βωξίτη σε αλουμίνια. Και τέλος, βέβαια, ελέγχει την παραγωγή αλουμινίου που όλοι γνωρίζουμε.

Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να ανακτήσει Γάλλιο από την υφιστάμενη βιομηχανική διαδικασία, χωρίς να χρειάζεται νέα εξορυκτική δραστηριότητα.

Η εταιρεία επενδύει περίπου 295 εκατομμύρια ευρώ για τη δημιουργία παραγωγικής μονάδας Γαλλίου στις εγκαταστάσεις της Αλουμίνιον της Ελλάδος στα Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας, ενώ η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων συμμετέχει με χρηματοδότηση 90 εκατομμυρίων ευρώ.

Η πιλοτική παραγωγή έχει ήδη ξεκινήσει και στόχος είναι η παραγωγή να φτάσει τους 50 τόνους ετησίως έως το 2028. H ελληνική παραγωγή θα μπορούσε θεωρητικά να καλύψει σχεδόν πλήρως τις ευρωπαϊκές ανάγκες.

Τα 130 εκατ. δολάρια τον χρόνο

Η οικονομική διάσταση της επένδυσης είναι εξίσου εντυπωσιακή.

Η τιμή του γαλλίου έχει ακολουθήσει εκρηκτική πορεία τα τελευταία χρόνια. Από περίπου 2.74 δολάρια το κιλό το 2018, ξεπέρασε τα 2.000 δολάρια το κιλό το 2025 και συνεχίζει την ανοδική του πορεία φτάνοντας τα 2.625 δολάρια στο τέλος Μαΐου του 2026, καταγράφοντας συνολική άνοδο περίπου 650% μέσα σε επτά χρόνια.

Με βάση τις σημερινές τιμές, η αξία των 50 τόνων ετήσιας παραγωγής προσεγγίζει τα 130 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Ουδείς γνωρίζει πού μπορεί να φτάσει η τιμή ανά κιλό, όταν μιλάμε για ένα τόσο σπάνιο υλικό και για συνεχή αύξηση της ζήτησης. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι η παραγωγή αυτή δεν προέρχεται από ένα νέο μεταλλείο, αλλά από την αξιοποίηση μιας πρώτης ύλης που μέχρι σήμερα ουσιαστικά χανόταν. Η προστιθέμενη αξία είναι, επομένως, πολύ μεγαλύτερη από ό,τι δείχνουν οι απόλυτοι αριθμοί.

Όχι μόνο η Ευρώπη

Η πραγματική αγορά της Metlen δεν περιορίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναζητούν επειγόντως μη κινεζικές πηγές Γαλλίου για τις ανάγκες της αμυντικής και τεχνολογικής τους βιομηχανίας. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ιαπωνία, η οποία διαθέτει ισχυρή βιομηχανία ηλεκτρονικών και ημιαγωγών και επιδιώκει να μειώσει την εξάρτησή της από την Κίνα.

Για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, η αγορά δεν αναζητά απλώς μέταλλο. Αναζητά ασφαλείς, δυτικές και πολιτικά αξιόπιστες αλυσίδες εφοδιασμού. Αυτό δημιουργεί ένα ιδιαίτερο πλεονέκτημα για παραγωγούς όπως η Metlen. Η αξία του προϊόντος δεν βρίσκεται μόνο στα κιλά που θα παραχθούν, αλλά και στην ασφάλεια εφοδιασμού που μπορεί να προσφέρει.

Από το αλουμίνιο στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Η επένδυση στο Γάλλιο σηματοδοτεί μια βαθύτερη μεταμόρφωση της ίδιας της εταιρείας.

Η Metlen δεν παραμένει απλώς μια εταιρεία αλουμινίου. Μετατρέπεται σε προμηθευτή κρίσιμων πρώτων υλών για την τεχνητή νοημοσύνη, τους ημιαγωγούς, τις τηλεπικοινωνίες και την αμυντική βιομηχανία.

Και όταν το σχέδιο της Metlen ολοκληρωθεί, η Βοιωτία μπορεί να εξελιχθεί σε έναν από τους πιο στρατηγικούς βιομηχανικούς κόμβους της Ευρώπης – όχι λόγω του όγκου παραγωγής, αλλά λόγω της αξίας που κρύβεται μέσα σε κάθε κιλό αυτού του «αόρατου» μετάλλου.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο Reporter Magazine Ιουλίου 2026