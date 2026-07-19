Συνελήφθησαν στο Μαϊάμι οι αδερφοί Τέιτ – Βαριές κατηγορίες για σεξουαλικά εγκλήματα

Το αίτημα συνδέεται με έρευνα για ιδιαίτερα σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων βιασμοί, εμπορία ανθρώπων και άλλες αξιόποινες πράξεις.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία Δικαστικών Επιμελητών των ΗΠΑ (U.S. Marshals), ενώ το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης επιβεβαίωσε ότι η διαδικασία ακολούθησε το ισχύον πλαίσιο συνεργασίας και τις συμφωνίες έκδοσης που έχουν συναφθεί μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι δύο αδελφοί αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Μαϊάμι μέσα στην επόμενη εβδομάδα, οπότε θα αρχίσει η εξέταση του αιτήματος έκδοσης που υπέβαλαν οι βρετανικές αρχές.

Σύμφωνα με τη Βρετανική Εισαγγελική Αρχή (Crown Prosecution Service) και την αστυνομία του Μπέντφορντσαϊρ, τα αδικήματα που τους αποδίδονται φέρονται να διαπράχθηκαν την περίοδο από το 2010 έως το 2017 στην ανατολική Αγγλία.

Ο Άντριου Τέιτ βρίσκεται αντιμέτωπος με 42 κατηγορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν βιασμό, εμπορία ανθρώπων, επίθεση και κατοχή άσεμνου υλικού που αφορά ανήλικο.

Ο Τρίσταν Τέιτ κατηγορείται για 17 αδικήματα, μεταξύ των οποίων βιασμός, σεξουαλική επίθεση και εμπορία ανθρώπων.

Οι νέες κατηγορίες προέκυψαν ύστερα από έρευνα που ξεκίνησε μετά τις καταγγελίες τεσσάρων γυναικών στις κομητείες Μπέντφορντσαϊρ και Χερτφορντσαϊρ, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των γυναικών που έχουν καταγγείλει τους δύο αδελφούς να ανέρχεται πλέον σε επτά.

«Είναι αθώοι», απαντά η υπεράσπιση

Οι συνήγοροι υπεράσπισης των αδελφών Τέιτ απορρίπτουν κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Ο δικηγόρος τους, Τζόζεφ ΜακΜπράιντ, υποστήριξε ότι το αίτημα έκδοσης του Ηνωμένου Βασιλείου παραβιάζει συμφωνία που, όπως ισχυρίζεται, έχει συναφθεί μεταξύ Βρετανίας και Ρουμανίας, βάσει της οποίας δεν θα μπορούσε να ζητηθεί η έκδοσή τους όσο βρίσκονται σε εξέλιξη οι δικαστικές διαδικασίες στη Ρουμανία.

«Καμία χώρα δεν μπορεί να παραβιάζει την κυριαρχία της Δικαιοσύνης μιας άλλης για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας», δήλωσε.

Παραμένει ανοιχτή η υπόθεση στη Ρουμανία

Οι δύο αδελφοί εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες και στη Ρουμανία. Οι εισαγγελικές αρχές της χώρας υποστηρίζουν ότι στρατολογούσαν γυναίκες από τη Ρουμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευσή τους.

Οι ίδιοι έχουν αρνηθεί κατ' επανάληψη όλες τις κατηγορίες.

Έπειτα από την άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών που τους είχαν επιβληθεί στη Ρουμανία, εγκαταστάθηκαν στη Φλόριντα τον Φεβρουάριο του 2025.

Ωστόσο, η παρουσία τους στην πολιτεία προκάλεσε άμεσα αντιδράσεις, με αποτέλεσμα οι τοπικές αρχές να κινήσουν νέα έρευνα εις βάρος τους.

Η επιρροή τους στα social media

Τα τελευταία χρόνια ο Άντριου Τέιτ έχει εξελιχθεί σε μία από τις πλέον αμφιλεγόμενες προσωπικότητες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Έχει συγκεντρώσει δισεκατομμύρια προβολές δημοσιεύοντας περιεχόμενο που προβάλλει την ανδρική κυριαρχία, την οικονομική ισχύ και την υποταγή των γυναικών, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών, αλλά και από ειδικούς που προειδοποιούν για την επιρροή του σε νέους άνδρες και εφήβους.

Στο παρελθόν έχει αποκλειστεί από αρκετές μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης λόγω παραβίασης των κανόνων λειτουργίας τους, ενώ παράλληλα βρίσκεται αντιμέτωπος στο Ηνωμένο Βασίλειο και με αστική αγωγή που έχουν καταθέσει τέσσερις γυναίκες, οι οποίες τον κατηγορούν για βιασμό.

Η σύλληψη των δύο αδελφών στις Ηνωμένες Πολιτείες σηματοδοτεί μια νέα και ιδιαίτερα κρίσιμη φάση στη μακροχρόνια δικαστική τους υπόθεση, καθώς πλέον τα αμερικανικά δικαστήρια καλούνται να αποφασίσουν αν θα εγκρίνουν ή όχι το αίτημα έκδοσης που υπέβαλαν οι βρετανικές αρχές.