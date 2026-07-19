Μέση Ανατολή: Μπαράζ αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν για όγδοη νύχτα

Ο στρατός των ΗΠΑ ολοκλήρωσε την όγδοη συνεχόμενη νύχτα πληγμάτων κατά του Ιράν, σύμφωνα με την ανακοίνωση της CENTCOM, στην οποία αναφέρεται πως επλήγησαν εγκαταστάσεις παράκτιας επιτήρησης και αντιαεροπορικής άμυνας του ιρανικού στρατού, ενώ ανάμεσα στους στόχους ήταν και δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης που είχαν εξαπολύσει επιθέσεις κατά των αμερικανικών δυνάμεων στην Ιορδανία δύο ημέρες πριν (17 Ιουλίου).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε χθες (18/7) βράδυ, οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέο μπαράζ επιθέσεων προκειμένου να «τιμωρήσουν» τους Φρουρούς της Επανάστασης, μετά τους θανάτους δυο Αμερικανών στρατιωτικών στην Ιορδανία προχθές Παρασκευή (17/7).

«Οι (ένοπλες) δυνάμεις των ΗΠΑ άρχισαν να εξαπολύουν νέα αεροπορικά πλήγματα εναντίον του Ιράν κατά διαταγή του ανωτάτου διοικητή τους», του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε μέσω X η CENTCOM.

{https://x.com/sentdefender/status/2078687812002492477}

Σημειώθηκε ακόμη πως τα πλήγματα αυτά «είναι σχεδιασμένα για να φθείρουν περαιτέρω τη δυνατότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοΐα στο στενό του Ορμούζ και για να τιμωρηθεί άμεσα το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, που εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον του αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού στην Ιορδανία χθες βράδυ».

Ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων, τα MEHR και Tasnim, μετέδωσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας πως έγιναν αμερικανικοί βομβαρδισμοί στη Σιρίκ, πόλη όπου βρίσκεται λιμάνι στο στενό του Ορμούζ, στο νότιο τμήμα της χώρας. Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA έκανε λόγο για «επίθεση του αμερικανού εχθρού κοντά στη Χατζαμπάντ», στην ίδια νότια επαρχία, την Ορμουζγκάν.

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Νεκροί δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί

Σύμφωνα με χθεσινοβραδινή ανακοίνωση της CENTCOM, δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί έπεσαν νεκροί αφότου ξανάρχισαν οι εχθροπραξίες, ενώ αγνοείται ένας ακόμη μετά από επίθεση «ιρανικών πυραύλων και drones» την Παρασκευή.

Κατά τις επίσημες ανακοινώσεις της Ουάσιγκτον, ο αριθμός των αμερικανών στρατιωτικών που έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή την 28η Φεβρουαρίου ανέρχεται πλέον σε 16.

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Θα δώσουμε «αξέχαστα μαθήματα» διεμήνυσε ο Χαμενεΐ

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ διεμήνυσε πως το Ιράν «και το μέτωπο της αντίστασης» θα δώσουν «αξέχαστα μαθήματα» στους εχθρούς τους, ενώ υπογράμμισε πως η παραβίαση της εκεχειρίας απέδειξε «για ακόμη μια φορά ότι η υπογραφή του Aμερικανού προέδρου δεν έχει καμιά αξία».

Σύμφωνα με απολογισμό του ιρανικού υπουργείου Υγείας, από την 27η Ιουνίου οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 50 ανθρώπους κι έχουν τραυματίσει άλλους 500 και πλέον.

Πλήγματα της Τεχεράνης στο Κουβέιτ

Χθες (18/7), η Τεχεράνη ανακοίνωσε πως έπληξε αεροπορική βάση που χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ στην Ιορδανία, καθώς και στρατιωτικές εγκαταστάσεις και πολιτικές υποδομές στο Κουβέιτ. Το Μπαχρέιν, όπου φιλοξενείται το αρχηγείο του αμερικανικού 5ου στόλου και βρίσκονται καίριας σημασίας υποδομές, μπήκε επίσης στο στόχαστρο.

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Παράλληλα, σύμφωνα τα όσα μετέδωσε σήμερα η κρατική τηλεόραση του Ιράν, ο ιρανικός στρατός επιτέθηκε σε δύο βάσεις στο Κουβέιτ, εξαπολύοντας επιθέσεις «μεγάλης κλίμακας» με drones κατά αποθήκης πυρομαχικών των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στο Στρατόπεδο Ουντάιρι, καθώς και κατά του συστήματος ραντάρ Patriot και του ραντάρ εναέριας επιτήρησης της αεροπορικής βάσης Αλί Αλ-Σάλεμ.

Οι Αρχές του Κουβέιτ ανακοίνωσαν πως τα ιρανικά πλήγματα προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε πετρελαϊκή εγκατάσταση «ζωτικής» σημασίας και έθεσαν εκτός λειτουργίας μονάδα αφαλάτωσης νερού και παραγωγής ηλεκτρισμού. Ήδη, άλλη τέτοια εγκατάσταση στο εμιράτο μπήκε στο στόχαστρο του Ιράν την προηγουμένη.

Το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου – περιφερειακός οργανισμός των πετρομοναρχιών του Κόλπου – κατήγγειλε πως πρόκειται για «εγκλήματα πολέμου», ιδίως από τη στιγμή που οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες (47 βαθμοί Κελσίου) καθιστούν αναγκαία τη λειτουργία των υποδομών.

«Ο φόβος για διακοπές της ηλεκτροδότησης είναι προφανής, με δεδομένες τις γενικές εκκλήσεις να μειωθεί η κατανάλωση και να τεθούν εκτός λειτουργίας συσκευές που δεν είναι απόλυτα απαραίτητες», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αλί Μαχμούντ, 46χρονος Αιγύπτιος ο οποίος εργάζεται σε εταιρεία ηλεκτρισμού στο Κουβέιτ. Ο ίδιος έκανε λόγο για γενικευμένη ανησυχία μπροστά στο ενδεχόμενο εξάπλωσης του πολέμου.

Στο Ιράν, οι αρχές στην επαρχία Ορμουζγκάν ανέφεραν ότι αμερικανοί βομβαρδισμοί «κατέστρεψαν ολοσχερώς» σταθμό άντλησης θαλασσινού νερού και ηλεκτρικό μετασχηματιστή σε μονάδα αφαλάτωσης.

«Καζάνι» που βράζει και το Ορμούζ

Παράλληλα με τους βομβαρδισμούς, τα Στενά του Ορμούζ συνεχίζουν να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, αλλά και της αναστάτωσης, καθώς το άνοιγμα του θαλάσσιου περάσματος ήταν ένα από τα βασικά διακυβεύματα της συμφωνίας της 17ης Ιουνίου. Ωστόσο, οι διελεύσεις των πλοίων έχουν σταματήσει και πάλι σχεδόν εντελώς.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, προειδοποίησαν πως τα πλήγματά τους θα «συνεχίζονται» ωσότου «επανέλθει η ηρεμία στις νότιες (ιρανικές) ακτές και στο στενό του Ορμούζ».

Μετά το νέο κλείσιμό του οι ΗΠΑ επέβαλαν ξανά, εν είδει αντιποίνων, τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, μερικές ημέρες έπειτα από την άρση του δυνάμει του μνημονίου κατανόησης.