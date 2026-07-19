Ουκρανία: Η Ρωσία εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη επίθεση με πυραύλους από την αρχή του πολέμου

Η Ρωσία εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ασκών χρέη υπουργού Εξωτερικών της Ουκρανίας.

«Η Ρωσία εκτόξευσε τον μεγαλύτερο αριθμό βαλλιστικών πυραύλων από την αρχή του πολέμου -περίπου 40- σε μια βίαιη τρομοκρατική επίθεση κατά της ουκρανικής πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και να τραυματιστούν άνθρωποι», ανέφερε ο Αντρίι Σιμπίχα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Ζητούμε την κατάλληλη και ισχυρή απάντηση. Χρειαζόμαστε συντριπτική πίεση στη Μόσχα για να τερματιστεί αυτός ο τρόμος», προσέθεσε.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 18 από τους συνολικά 41 πυραύλους που εκτόξευσαν οι ρωσικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, 23 πύραυλοι και 10 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) έπληξαν συνολικά 20 διαφορετικές τοποθεσίες, με κύριο στόχο το Κίεβο. Παράλληλα, οι ουκρανικές αρχές γνωστοποίησαν ότι καταρρίφθηκαν 108 από τα 125 ρωσικά drones που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση.

Οι ρωσικοί βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν και τη νύχτα από το Σάββατο προς την Κυριακή, με νέα πλήγματα στην ουκρανική πρωτεύουσα. Από την επίθεση έχασε τη ζωή του τουλάχιστον ένας άνθρωπος, ενώ άλλοι 13 τραυματίστηκαν, μία ημέρα μετά τις πολύνεκρες ουκρανικές επιθέσεις που είχαν πραγματοποιηθεί σε ρωσικό έδαφος.

Την ίδια στιγμή, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν επιχείρηση στη Μαύρη Θάλασσα, πλήττοντας δύο ρωσικά πετρελαιοφόρα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σε ανακοίνωσή του, το ουκρανικό γενικό επιτελείο ανέφερε επίσης ότι στόχος της επιχείρησης έγινε και ένας πλωτός γερανός στην Αζοφική Θάλασσα, υποστηρίζοντας ότι και οι τρεις εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνταν για την υποστήριξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ζελένσκι: Σταθερή προτεραιότητα η προστασία απέναντι στους βαλλιστικούς πυραύλους

«Μέχρι αυτή τη στιγμή, έχει αναφερθεί ένας νεκρός στο Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή, ενώ ακόμη 16 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, όλοι οι πληγέντες λαμβάνουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα, ενώ οι επιχειρήσεις αντιμετώπισης των συνεπειών της επίθεσης συνεχίζονται σε τρία σημεία, με τη συμμετοχή σχεδόν 600 εργαζομένων στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Παράλληλα, επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη και στην περιοχή της Οδησσού.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/2078727414268502269}

Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι συνολικά, μέσα στην εβδομάδα που πέρασε, η Ρωσία χρησιμοποίησε εναντίον της Ουκρανίας περίπου 1.450 επιθετικά drones, περισσότερες από 1.640 κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες και 99 πυραύλους διαφόρων τύπων.

«Η προστασία απέναντι στους βαλλιστικούς πυραύλους αποτελεί σήμερα τη σταθερή και κορυφαία προτεραιότητά μας», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος, επισημαίνοντας ότι «χρειάζονται αναχαιτιστές κάθε ημέρα».

Ο ίδιος ευχαρίστησε όσους, όπως ανέφερε, τηρούν τις συμφωνίες και διασφαλίζουν την παράδοση συστημάτων αντιαεροπορικής και αντιβαλλιστικής άμυνας, σημειώνοντας ότι «αυτά τα πακέτα βοήθειας σώζουν κυριολεκτικά ζωές σε κάθε μεγάλη ρωσική επίθεση».

Παράλληλα, ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η πίεση προς τη Ρωσία πρέπει να συνεχιστεί παράλληλα με την ενίσχυση των ουκρανικών αμυντικών δυνατοτήτων.

«Οι καθυστερήσεις στη λήψη νέων αποφάσεων δίνουν στη Μόσχα τη δυνατότητα όχι μόνο να σχεδιάζει νέες επιθέσεις εναντίον του λαού μας, αλλά και να αναζητά τρόπους παράκαμψης των νέων κυρώσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά.