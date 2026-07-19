ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ουκρανία: Η Ρωσία εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη επίθεση με πυραύλους από την αρχή του πολέμου
Ειδήσεις
12:27 - 19 Ιουλ 2026

Ουκρανία: Η Ρωσία εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη επίθεση με πυραύλους από την αρχή του πολέμου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ρωσία εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ασκών χρέη υπουργού Εξωτερικών της Ουκρανίας.  

«Η Ρωσία εκτόξευσε τον μεγαλύτερο αριθμό βαλλιστικών πυραύλων από την αρχή του πολέμου -περίπου 40- σε μια βίαιη τρομοκρατική επίθεση κατά της ουκρανικής πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και να τραυματιστούν άνθρωποι», ανέφερε ο Αντρίι Σιμπίχα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Ζητούμε την κατάλληλη και ισχυρή απάντηση. Χρειαζόμαστε συντριπτική πίεση στη Μόσχα για να τερματιστεί αυτός ο τρόμος», προσέθεσε.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 18 από τους συνολικά 41 πυραύλους που εκτόξευσαν οι ρωσικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, 23 πύραυλοι και 10 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) έπληξαν συνολικά 20 διαφορετικές τοποθεσίες, με κύριο στόχο το Κίεβο. Παράλληλα, οι ουκρανικές αρχές γνωστοποίησαν ότι καταρρίφθηκαν 108 από τα 125 ρωσικά drones που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση.

Οι ρωσικοί βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν και τη νύχτα από το Σάββατο προς την Κυριακή, με νέα πλήγματα στην ουκρανική πρωτεύουσα. Από την επίθεση έχασε τη ζωή του τουλάχιστον ένας άνθρωπος, ενώ άλλοι 13 τραυματίστηκαν, μία ημέρα μετά τις πολύνεκρες ουκρανικές επιθέσεις που είχαν πραγματοποιηθεί σε ρωσικό έδαφος.

Την ίδια στιγμή, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν επιχείρηση στη Μαύρη Θάλασσα, πλήττοντας δύο ρωσικά πετρελαιοφόρα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σε ανακοίνωσή του, το ουκρανικό γενικό επιτελείο ανέφερε επίσης ότι στόχος της επιχείρησης έγινε και ένας πλωτός γερανός στην Αζοφική Θάλασσα, υποστηρίζοντας ότι και οι τρεις εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνταν για την υποστήριξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ζελένσκι: Σταθερή προτεραιότητα η προστασία απέναντι στους βαλλιστικούς πυραύλους

«Μέχρι αυτή τη στιγμή, έχει αναφερθεί ένας νεκρός στο Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή, ενώ ακόμη 16 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, όλοι οι πληγέντες λαμβάνουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα, ενώ οι επιχειρήσεις αντιμετώπισης των συνεπειών της επίθεσης συνεχίζονται σε τρία σημεία, με τη συμμετοχή σχεδόν 600 εργαζομένων στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Παράλληλα, επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη και στην περιοχή της Οδησσού.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/2078727414268502269}

Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι συνολικά, μέσα στην εβδομάδα που πέρασε, η Ρωσία χρησιμοποίησε εναντίον της Ουκρανίας περίπου 1.450 επιθετικά drones, περισσότερες από 1.640 κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες και 99 πυραύλους διαφόρων τύπων.

«Η προστασία απέναντι στους βαλλιστικούς πυραύλους αποτελεί σήμερα τη σταθερή και κορυφαία προτεραιότητά μας», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος, επισημαίνοντας ότι «χρειάζονται αναχαιτιστές κάθε ημέρα».

Ο ίδιος ευχαρίστησε όσους, όπως ανέφερε, τηρούν τις συμφωνίες και διασφαλίζουν την παράδοση συστημάτων αντιαεροπορικής και αντιβαλλιστικής άμυνας, σημειώνοντας ότι «αυτά τα πακέτα βοήθειας σώζουν κυριολεκτικά ζωές σε κάθε μεγάλη ρωσική επίθεση».

Παράλληλα, ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η πίεση προς τη Ρωσία πρέπει να συνεχιστεί παράλληλα με την ενίσχυση των ουκρανικών αμυντικών δυνατοτήτων.

«Οι καθυστερήσεις στη λήψη νέων αποφάσεων δίνουν στη Μόσχα τη δυνατότητα όχι μόνο να σχεδιάζει νέες επιθέσεις εναντίον του λαού μας, αλλά και να αναζητά τρόπους παράκαμψης των νέων κυρώσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το Κίεβο ανεβάζει την πίεση, η Μόσχα δοκιμάζεται σε πολλά μέτωπα
Ειδήσεις

Το Κίεβο ανεβάζει την πίεση, η Μόσχα δοκιμάζεται σε πολλά μέτωπα

Μαζική ουκρανική επίθεση με drones στη Ρωσία – Η Μόσχα απαντά με νέο χτύπημα στην Οδησσό
Ειδήσεις

Μαζική ουκρανική επίθεση με drones στη Ρωσία – Η Μόσχα απαντά με νέο χτύπημα στην Οδησσό

Dynagas για δημοσίευμα FT: «Το εμπάργκο στο ρωσικό LNG θα πλήξει την Ευρώπη, όχι τη Ρωσία»
Ναυτιλία

Dynagas για δημοσίευμα FT: «Το εμπάργκο στο ρωσικό LNG θα πλήξει την Ευρώπη, όχι τη Ρωσία»

Λαβρόφ: Ευρώπη και Ζελένσκι επιχειρούν την απομάκρυση του Τραμπ από τη συμφωνία της Αλάσκας
Ειδήσεις

Λαβρόφ: Ευρώπη και Ζελένσκι επιχειρούν την απομάκρυση του Τραμπ από τη συμφωνία της Αλάσκας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
19/07/2026 - 12:55

Χανιά: Τροχαίο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ – Νεκρός ο ασθενής

Ειδήσεις
19/07/2026 - 12:27

Ουκρανία: Η Ρωσία εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη επίθεση με πυραύλους από την αρχή του πολέμου

Εργασιακά
19/07/2026 - 12:04

Χωρίς delivery ο τελικός του Μουντιάλ – Απεργούν οι διανομείς Efood και Wolt

Πολιτική
19/07/2026 - 11:50

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης συνειδητά εκπαιδεύει τη χώρα στην ανοχή στη διαφθορά

Ειδήσεις
19/07/2026 - 11:09

Κυψέλη: Πού στρέφονται οι έρευνες για την σορό γυναίκας στη βαλίτσα

Πολιτική
19/07/2026 - 10:50

Μητσοτάκης: Τα έργα μετρούν περισσότερο από τα λόγια – Κλείνουμε εκκρεμότητες δεκαετιών  

Magazino
19/07/2026 - 10:30

WSJ: Η Οδύσσεια προκαλεί διαφωνίες… εδώ και 2.600 χρόνια

Ειδήσεις
19/07/2026 - 09:59

Μέση Ανατολή: Μπαράζ αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν για όγδοη νύχτα

ΜΕΤΑΛΛΑ
19/07/2026 - 09:55

Τι είναι το γάλλιο; Το μέταλλο που φέρνει την Ελλάδα στο κέντρο της παγκόσμιας γεωπολιτικής σκακιέρας

Ειδήσεις
19/07/2026 - 09:50

Συνελήφθησαν στο Μαϊάμι οι αδερφοί Τέιτ – Βαριές κατηγορίες για σεξουαλικά εγκλήματα

Magazino
18/07/2026 - 21:00

Από την μπανιέρα στον τελικό: Η «τρελή» ιστορία του Μέσι με το μωρό που έγινε θρύλος

Ειδήσεις
18/07/2026 - 19:42

Το Κίεβο ανεβάζει την πίεση, η Μόσχα δοκιμάζεται σε πολλά μέτωπα

Πολιτική
18/07/2026 - 18:09

ΣΥΡΙΖΑ: Σήμα ανασυγκρότησης από τη Δούρου, σφοδρή επίθεση Πολάκη σε Τσίπρα και Φάμελλο

Ειδήσεις
18/07/2026 - 17:37

Κυψέλη: Ανθρώπινα μέλη εντοπίστηκαν σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο – Σε εξέλιξη οι έρευνες

Ειδήσεις
18/07/2026 - 16:40

Μαζική ουκρανική επίθεση με drones στη Ρωσία – Η Μόσχα απαντά με νέο χτύπημα στην Οδησσό

Ειδήσεις
18/07/2026 - 16:32

Σε τροχιά γενικευμένης σύγκρουσης η Μέση Ανατολή – Νέο μπαράζ αμερικανικών και ιρανικών επιθέσεων

Πολιτική
18/07/2026 - 16:21

Χρηστίδης: Πότε ζήτησε η ΝΔ συγνώμη για την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου στο Ειδικό Δικαστήριο;

Ναυτιλία
18/07/2026 - 14:00

Τα Στενά του Ορμούζ αδειάζουν: Οι επιθέσεις και οι νάρκες παραλύουν τις μεταφορές πετρελαίου

Πολιτική
18/07/2026 - 13:32

Τσουκαλάς για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το γαλάζιο σκάνδαλο αποδεικνύεται σε κάθε πρόοδο της δικαιοσύνης

Ναυτιλία
18/07/2026 - 13:09

Celestyal ενισχύει το κοινωνικό της αποτύπωμα, ενδυναμώνοντας τη νέα γενιά για να διαμορφώσει ένα πιο βιώσιμο μέλλον

Επιχειρήσεις
18/07/2026 - 12:07

VIBO Piraeus: Το σύγχρονο meeting point του Πειραιά για την επιχειρηματική και ναυτιλιακή κοινότητα

Πολιτική
18/07/2026 - 11:29

Επίσημα πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ η Ρένα Δούρου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/07/2026 - 11:05

Κομισιόν: Θετικό πρώτο τεστ για το νέο πακέτο ETS και Εξηλεκτρισμού – Τι ζητούν οι φορείς της αγοράς

Τεχνολογία
18/07/2026 - 11:00

Ο Τραμπ παίρνει στα χέρια του την «πύλη» της τεχνητής νοημοσύνης

Οικονομία
18/07/2026 - 10:33

Άνοιξε η ρύθμιση των 72 δόσεων – Ποιες οφειλές υπάγονται, πώς μπορείτε να ρυθμίσετε

Πολιτική
18/07/2026 - 10:30

ΣΥΡΙΖΑ: Η Δούρου παίρνει το τιμόνι, την ώρα που το κόμμα αδειάζει

Ειδήσεις
18/07/2026 - 10:10

Τραμπ: Απειλεί τον Καναδά με νέους δασμούς λόγω του... καπνού από τις πυρκαγιές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/07/2026 - 10:00

Κομισιόν: Νέο ETS με €100 δισ. για την πράσινη βιομηχανία – Το μεγάλο στοίχημα του εξηλεκτρισμού

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/07/2026 - 09:48

Ανοιχτά την Κυριακή (19/7) τα καταστήματα – Το ωράριο λειτουργίας

Άγγελος Κωβαίος
18/07/2026 - 09:45

Τα πολλά «αν» των εκλογών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ