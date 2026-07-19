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Χανιά: Τροχαίο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ – Νεκρός ο ασθενής
Ειδήσεις
12:55 - 19 Ιουλ 2026

Χανιά: Τροχαίο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ – Νεκρός ο ασθενής

Reporter.gr Newsroom
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Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 7:30 το πρωί της Κυριακής (19/7) στη διασταύρωση έξω από τη ΔΕΥΑΧ, στον δρόμο που οδηγεί προς το Νοσοκομείο Χανίων.  

Το ατύχημα συνέβη όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ συγκρούστηκε, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, με επιβατικό αυτοκίνητο. Από τη σύγκρουση το ασθενοφόρο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, το ασθενοφόρο μετέφερε έναν άνδρα που είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς προς το Νοσοκομείο Χανίων. Τη στιγμή της σύγκρουσης, ο ένας από τους δύο διασώστες φέρεται να πραγματοποιούσε ΚΑΡΠΑ στον ασθενή.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο ένας διασώστης τραυματίστηκε και υπέστη κατάγματα στον θώρακα. Αντίθετα, η οδηγός του ασθενοφόρου, καθώς και η οδηγός του Ι.Χ. –η οποία εργάζεται ως νοσηλεύτρια στο Νοσοκομείο Χανίων και είχε μόλις ολοκληρώσει τη βάρδιά της– δεν τραυματίστηκαν και είναι καλά στην υγεία τους.

Ο ασθενής που διακομιζόταν με το ασθενοφόρο κατέληξε, σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, εξαιτίας της ανακοπής που είχε υποστεί.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από την Τροχαία Χανίων.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων στο ασθενοφόρο, ενώ αστυνομικοί της Τροχαίας ανέλαβαν την καταγραφή του περιστατικού και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στην περιοχή.

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