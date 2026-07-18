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Μαζική ουκρανική επίθεση με drones στη Ρωσία – Η Μόσχα απαντά με νέο χτύπημα στην Οδησσό
Ειδήσεις
16:40 - 18 Ιουλ 2026

Μαζική ουκρανική επίθεση με drones στη Ρωσία – Η Μόσχα απαντά με νέο χτύπημα στην Οδησσό

Reporter.gr Newsroom
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Ρωσία και Ουκρανία αντάλλαξαν νέα σφοδρά πλήγματα το Σάββατο (18/7), με τις δύο πλευρές να αναφέρουν νεκρούς και σημαντικές καταστροφές σε στρατηγικές υποδομές, καθώς ο πόλεμος εισέρχεται σε νέα φάση κλιμάκωσης.

Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκάλεσαν τον θάνατο οκτώ ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων ακόμη σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Το πιο πολύνεκρο περιστατικό σημειώθηκε στην περιφέρεια Ταμπόφ, όπου, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Γιεβγκένι Περβίσοφ, επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 25 τραυματίστηκαν μετά από επίθεση σε κέντρο διανομής της εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries, στην πόλη Κοτόφσκ, περίπου 500 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Μόσχας.

Παράλληλα, στην πόλη Ηλεκτροστάλ, περίπου 50 χιλιόμετρα ανατολικά της ρωσικής πρωτεύουσας, ουκρανικό drone έπληξε αποθηκευτικό συγκρότημα, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι 37, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της περιοχής της Μόσχας, Αντρέι Βορομπιόφ.

Στην ίδια περιφέρεια εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε εγκαταστάσεις πετρελαϊκής αποθήκης στην πόλη Νογκίνσκ, έπειτα από νέα επίθεση με drone.

Ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε τα πλήγματα

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επιβεβαίωσε ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνταν για την υποστήριξη της ρωσικής πολεμικής βιομηχανίας.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram, τα κέντρα logistics αξιοποιούνταν για τη μεταφορά εξαρτημάτων που υπόκεινται σε διεθνείς κυρώσεις και χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και εξοπλισμού πλοήγησης.

Από την πλευρά της, η Μόσχα έκανε λόγο για μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις των τελευταίων μηνών εναντίον της πρωτεύουσας. Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, δήλωσε ότι συνολικά 370 ουκρανικά drones κατευθύνθηκαν προς τη ρωσική πρωτεύουσα, με τα περισσότερα να αναχαιτίζονται από τα συστήματα αεράμυνας προτού φτάσουν στους στόχους τους.

Νέα ρωσική επίθεση στην Οδησσό

Την ίδια ώρα, η Ρωσία εξαπέλυσε νέα πυραυλική επίθεση κατά της ουκρανικής πόλης-λιμανιού της Οδησσού, συνεχίζοντας το σφυροκόπημα των λιμενικών και βιομηχανικών υποδομών της περιοχής.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε, ενώ πύραυλος έπληξε εμπορικό πλοίο με σημαία της Αντίγκουα και Μπαρμπούντα που βρισκόταν στο λιμάνι.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε λιμενικές εγκαταστάσεις, κτίρια, δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων και αποθήκες εμπορευμάτων.

Η Ρωσία έχει εντείνει τις τελευταίες ημέρες τις επιθέσεις κατά των βιομηχανικών και λιμενικών υποδομών της Οδησσού, σε μια προσπάθεια να πλήξει τη λειτουργία του σημαντικότερου ουκρανικού λιμανιού στη Μαύρη Θάλασσα.

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