Συνάντηση Ρούμπιο – Αούν: Οι ΗΠΑ στηρίζουν την κυβέρνηση του Λιβάνου

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, είχε την Κυριακή συνάντηση στην Ουάσιγκτον με τον Πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, με βασικό θέμα την εφαρμογή του υποστηριζόμενου από τις Ηνωμένες Πολιτείες «Τριμερούς Πλαισίου».

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, επισημαίνεται ότι ο Ρούμπιο επαίνεσε το «θάρρος» της λιβανικής κυβέρνησης υπό την ηγεσία του Προέδρου Αούν, αναγνωρίζοντας την «αποφασιστική προσπάθεια για την ανάκτηση της κυριαρχίας του Λιβάνου», καθώς και τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί για τον «αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και την εξάρθρωση των τρομοκρατικών υποδομών της».

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά τον πιο πρόσφατο κύκλο επαφών ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ, με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών να χαιρετίζει τη «στροφή της χώρας προς την ειρήνη».

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«Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν προσηλωμένες στην υποστήριξη της εφαρμογής του Τριμερούς Πλαισίου και στέκονται δίπλα στις προσπάθειες του Λιβάνου», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας επανέλαβε τη δέσμευση της Ουάσιγκτον να συνεχίσει να στηρίζει τον Λίβανο στην πορεία του προς την ειρήνη, την οικονομική ανάκαμψη και τη διαμόρφωση ενός καλύτερου μέλλοντος για τον λιβανέζικο λαό.