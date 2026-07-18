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Από την μπανιέρα στον τελικό: Η «τρελή» ιστορία του Μέσι με το μωρό που έγινε θρύλος
Magazino
21:00 - 18 Ιουλ 2026

Από την μπανιέρα στον τελικό: Η «τρελή» ιστορία του Μέσι με το μωρό που έγινε θρύλος

Reporter.gr Newsroom
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Αυτό το μωράκι ήταν ο Λαμίν Γιαμάλ!

Αν ψάχνετε την απόλυτη απόδειξη ότι η ζωή γράφει τα πιο απίστευτα σενάρια, τότε η ιστορία του Λιονέλ Μέσι και του Λαμίν Γιαμάλ θα σας αφήσει με το στόμα ανοιχτό. Είναι από εκείνες τις ιστορίες που ως γονείς μας κάνουν να κοιτάζουμε τα παιδιά μας και να αναρωτιόμαστε: «Άραγε, τι επιφυλάσσει το μέλλον για αυτό το πλασματάκι;»

Στο Fanatics Fest που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη την Παρασκευή 17 Ιουλίου, λίγες μόλις ημέρες πριν από τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, δύο ζωντανοί θρύλοι του αθλητισμού συναντήθηκαν στη σκηνή. Ο 48χρονος Τομ Μπρέιντι, ο κορυφαίος πρώην quarterback του NFL, ρώτησε τον 39χρονο πλέον Μέσι για τη φωτογραφία που έχει γίνει το απόλυτο viral του διαδικτύου: εκείνη στην οποία ο Αργεντινός σούπερ σταρ κρατάει στην αγκαλιά του τον Γιαμάλ, όταν ο τελευταίος ήταν ακόμα ένα μωράκι τριών μηνών, πίσω στο 2007.

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Τελευταία τροποποίηση στις 18/07/2026 - 19:53
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