Κυψέλη: Ανθρώπινα μέλη εντοπίστηκαν σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο – Σε εξέλιξη οι έρευνες

Πέπλο αβεβαιότητας καλύπτει την υπόθεση του εντοπισμού ανθρώπινων μελών μέσα σε βαλίτσα, η οποία βρέθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (18/7) σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων, στην Κυψέλη.

Τη βαλίτσα εντόπισε ένας άνδρας, ο οποίος αντιλήφθηκε έντονη δυσοσμία από το σημείο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες διακρινόταν ανθρώπινο μέλος να προεξέχει.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. για τη συλλογή στοιχείων και τη διερεύνηση της υπόθεσης. Λόγω της προχωρημένης σήψης, μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατό να διαπιστωθεί αν τα λείψανα ανήκουν σε άνδρα ή γυναίκα.

Την έρευνα έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής, ενώ το κτίριο όπου εντοπίστηκε η βαλίτσα παραμένει εγκαταλελειμμένο τα τελευταία περίπου τρία χρόνια.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η σορός ανήκει σε γυναίκα και βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη.

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