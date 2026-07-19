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Κρήτη: Εντοπίστηκε νέο σκάφος με περίπου 60 αλλοδαπούς
Ειδήσεις
18:22 - 19 Ιουλ 2026

Κρήτη: Εντοπίστηκε νέο σκάφος με περίπου 60 αλλοδαπούς

Reporter.gr Newsroom
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Ένα ακόμη περιστατικό με σκάφος που μετέφερε αλλοδαπούς σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (19/07) στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με τις αρμόδιες αρχές να πραγματοποιούν επιχείρηση εντοπισμού και ασφαλούς διάσωσης των επιβαινόντων.  

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το πλεούμενο, στο οποίο επέβαιναν περίπου 60 αλλοδαποί, εντοπίστηκε σε απόσταση 46 ναυτικών μιλίων νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας, στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.

Ο εντοπισμός έγινε από εναέριο μέσο της FRONTEX, σε συνεργασία με σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο έσπευσε στην περιοχή και προσέγγισε το πλεούμενο.

Οι περίπου 60 επιβαίνοντες περισυνελέγησαν με ασφάλεια και μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας, όπου θα εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

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