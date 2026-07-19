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Ισπανία: Πάνω από 1.200 στρέμματα έγιναν στάχτη από τη «φονική» φωτιά στη Γουαδαλαχάρα
Ειδήσεις
15:33 - 19 Ιουλ 2026

Ισπανία: Πάνω από 1.200 στρέμματα έγιναν στάχτη από τη «φονική» φωτιά στη Γουαδαλαχάρα

Reporter.gr Newsroom
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Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Πέμπτη σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων βόρεια της Μαδρίτης συνεχίζει να επεκτείνεται, έχοντας ήδη καταστρέψει περισσότερα από 120.000 στρέμματα δασικής έκτασης και οδηγώντας στην απομάκρυνση εκατοντάδων κατοίκων από τις περιοχές τους, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.  

Η φωτιά μαίνεται στην περιοχή της Γουαδαλαχάρα, με το μεγαλύτερο μέτωπο να βρίσκεται στο φυσικό πάρκο Σιέρα Νόρτε. Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί ανθρώπινες απώλειες, ωστόσο η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, όπως τόνισαν ο πρόεδρος της περιφέρειας Καστίγια-Λα Μάντσα, Εμιλιάνο Γκαρθία-Πάχε, και οι αρμόδιες αρχές μέσω αναρτήσεων στην πλατφόρμα X.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν περίπου 350 πυροσβέστες και στρατιώτες της UME, της στρατιωτικής μονάδας έκτακτης ανάγκης, ενώ στη μάχη έχουν ριχτεί και 25 εναέρια μέσα. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς σε μια ιδιαίτερα δύσβατη δασική και ορεινή περιοχή, η οποία αποτελεί καταφύγιο για απειλούμενα είδη, όπως αετοί, λύκοι και σπάνιες πεταλούδες.

{https://x.com/europapress/status/2078437161481757009}

Η συγκεκριμένη πυρκαγιά έρχεται να προστεθεί σε ένα ακόμη μεγάλο πύρινο μέτωπο που βρίσκεται σε εξέλιξη κοντά στη Σαραγόσα, στη βορειοανατολική Ισπανία. Η φωτιά αυτή, η οποία ξέσπασε την Τετάρτη, «απέχει ακόμη πολύ από το να σταθεροποιηθεί» και έχει ήδη καταστρέψει σχεδόν 160.000 στρέμματα, σύμφωνα με τον Ρομπέρτο Μπερμούδεθ ντε Κάστρο, αρμόδιο για θέματα ασφαλείας στην περιφερειακή κυβέρνηση της Αραγωνίας.

Και σε αυτή την περίπτωση δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

{https://x.com/elespanolcom/status/2078446191822467316}

Η Ισπανία, πάντως, έχει ήδη βιώσει μία από τις φονικότερες δασικές πυρκαγιές των τελευταίων ετών. Η φωτιά που ξέσπασε στην Ανδαλουσία στις 9 Ιουλίου είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 13 άνθρωποι και να καταστραφούν περίπου 70.000 στρέμματα.

Η χώρα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, καθώς τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει συχνότερα και εντονότερα κύματα καύσωνα, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν συχνά τους 40 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας συνθήκες που ευνοούν την εκδήλωση και εξάπλωση μεγάλων πυρκαγιών.

Το 2025, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (Effis), οι πυρκαγιές κατέκαψαν περισσότερα από 3.930.000 στρέμματα στην Ισπανία, καταγράφοντας τον χειρότερο απολογισμό της πρόσφατης ιστορίας της χώρας.

Από την αρχή του τρέχοντος έτους, σχεδόν 820.000 στρέμματα έχουν ήδη μετατραπεί σε στάχτη, βάσει των στοιχείων του Effis.

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