Στάρμερ: Δε θα παρασυρθούμε σε μια σύγκρουση που δε μας αφορά

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν πρόκειται να ενδώσει στις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών για συμμετοχή στον πόλεμο κατά του Ιράν, παρά τις προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι ενδέχεται να ακυρώσει τη διμερή τους εμπορική συμφωνία.

Πιο αναλυτικά, απαντώντας σε σχετική ερώτηση στο Κοινοβούλιο, ο Στάρμερ τόνισε πως η χώρα του δεν θα παρασυρθεί σε μια σύγκρουση που δεν την αφορά, υπογραμμίζοντας ότι έχει δεχθεί έντονες πιέσεις να αλλάξει στάση, αλλά παραμένει σταθερός στην απόφασή του.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε με επανεξέταση της εμπορικής συμφωνίας που υπεγράφη πέρυσι με το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία είχε σχεδιαστεί για να περιορίσει τις επιπτώσεις των αμερικανικών δασμών.

Από τη δική του πλευρά, ο Τραμπ κατηγόρησε το Λονδίνο για ανεπαρκή στήριξη μετά την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας ότι η συμφωνία ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκή για τη Βρετανία και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών.