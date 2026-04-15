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«Πρόσωπα στην Άμμο» του Γιάννη Τσαμαντάκη στο Θέατρο ΕΛΕΡ
Magazino
16:52 - 15 Απρ 2026

«Πρόσωπα στην Άμμο» του Γιάννη Τσαμαντάκη στο Θέατρο ΕΛΕΡ

Reporter.gr Newsroom
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Τα Πρόσωπα στην Άμμο του Γιάννη Τσαμαντάκη αρθρώνονται ως μια μουσικοθεατρική σύνθεση πάνω στη μνήμη και τον χρόνο, με άξονα τις μεταμορφώσεις που εγγράφει η ανθρώπινη εμπειρία.

Η παράσταση, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Κομνηνού, παρουσιάζεται στο Θέατρο ΕΛΕΡ από τις 17 Απριλίου έως τις 17 Μαΐου 2026, με την υποστήριξη και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.

Η δραματουργική της δομή αναπτύσσεται μέσα από εναλλαγές λόγου και τραγουδιού, χωρίς γραμμική αφήγηση, προτείνοντας μια διαδρομή όπου οι σταθμοί της ζωής δεν διατάσσονται χρονικά αλλά συνυπάρχουν. Παιδικότητα, έρωτας, μνήμη και απώλεια αναδύονται ως επιμέρους καταστάσεις μιας ταυτότητας που διαρκώς ανασυντίθεται.

Κεντρική θέση κατέχει η παρουσία της Λυδίας Φωτοπούλου, η οποία εμφανίζεται κινηματογραφημένη ως εικονική αφηγήτρια, λειτουργώντας περισσότερο ως συνδετικός κρίκος παρά ως αφηγηματικό πρόσωπο.

Επί σκηνής, τρεις ηθοποιοί και τέσσερις μουσικοί συγκροτούν ένα ενιαίο εκτελεστικό σώμα, όπου τα όρια ανάμεσα στον λόγο, τη μουσική και τη δράση παραμένουν ρευστά.

Χωρίς να επιδιώκει την αναπαράσταση, η παράσταση εστιάζει στη δημιουργία μιας εμπειρίας που αφορά τα ίχνη που αφήνει ο χρόνος πάνω στο ανθρώπινο υλικό. Όπως τα αποτυπώματα στην άμμο, πριν από την αναπόφευκτη εξάλειψή τους.

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Ταυτότητα παράστασης

Θέατρο ΕΛΕΡ

17 Απριλίου – 17 Μαΐου 2026

Παρασκευή και Σάββατο 21:00

Κυριακή 20:00

Διάρκεια

65 λεπτά

Προπώληση

https://www.ticketservices.gr/event/theatro-eler-prosopa-stin-ammo/

Παραγωγή: Θέατρο Σαλαμίνας – Odysseia Cultural Project

Συντελεστές

Κείμενο & μουσική

Γιάννης Τσαμαντάκης

Σκηνοθεσία

Δημήτρης Κομνηνός

Ηθοποιοί

Λυδία Φωτοπούλου*

Φοίβος Παπακώστας

Μαρία Λατσίνου

Γιάννης Τσαμαντάκης

Επιμέλεια κίνησης

Ανθή Θεοφιλίδη

Σχεδιασμός φωτισμού

Ιφιγένεια Γιαννιού

Ενορχήστρωση

Γιάννης Τσόλκας

Μουσικοί επί σκηνής

Γιώργος Χατζής - πιάνο

Σωκράτης Γανιάρης - κρουστά

Κώστας Μπορμπόλης - μπάσο

Κώστας Σταϊκος - πνευστά

Βοηθός σκηνοθέτη

Μαρία Ρήγα

Visuals

Claudio Bolivar

Γρηγόρης Πανόπουλος

Απόστολος Κουτσιανικούλης

*Η παρουσία της Λυδίας Φωτοπούλου εγγράφεται σκηνικά μέσα από προκινηματογραφημένη εμφάνιση.

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