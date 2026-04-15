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Νέες απειλές Τραμπ κατά Πάουελ: Αν δεν φύγει εγκαίρως από τη Fed, θα τον απολύσω
Ειδήσεις
16:54 - 15 Απρ 2026

Νέες απειλές Τραμπ κατά Πάουελ: Αν δεν φύγει εγκαίρως από τη Fed, θα τον απολύσω

Reporter.gr Newsroom
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Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε τη στήριξή του στην ποινική έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης κατά του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, δηλώνοντας σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την υπόθεση, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να τον αποπέμψει αν δεν παραιτηθεί όταν λήξει η θητεία του τον επόμενο μήνα.

«Τότε θα πρέπει να τον απολύσω, εντάξει;» είπε ο Τραμπ σε συνέντευξη στο Fox Business που μεταδόθηκε το πρωί της Τετάρτης (15/4).

Να σημειωθεί ότι τα στελέχη της Fed προστατεύονται από νόμο που περιορίζει τους λόγους για τους οποίους μπορούν να απομακρυνθούν από τη θέση τους. Όπως αναφέρει η WSJ, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ εξετάζει αυτή την περίοδο τα όρια του νόμου, στο πλαίσιο άλλης υπόθεσης που προέκυψε από προηγούμενη απόπειρα του Τραμπ να αποπέμψει διαφορετικό αξιωματούχο της Fed.

Οι παρούσες δηλώσεις του Τραμπ καταδεικνύουν ότι παραμένει ανυποχώρητος στην πρόθεσή του να απομακρύνει τον Πάουελ, η θητεία του οποίου λήγει σε έναν μήνα. Ωστόσο, ο ίδιος έχει τη δυνατότητα να παραμείνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με δικαίωμα ψήφου έως το 2028. Μάλιστα, πρόσφατα δήλωσε πως «δεν έχει καμία πρόθεση να αποχωρήσει» από τη Fed μέχρι η έρευνα να ολοκληρωθεί «πλήρως, με διαφάνεια και οριστικότητα».

Στη συνέντευξή του στο Fox Business, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι θα συνεχίσει να στηρίζει την έρευνα ακόμη κι αν αυτή δυσκολέψει την επικύρωση του Κέβιν Γουόρς, που αποτελεί τη βασική επιλογή του για τη θέση του επόμενου προέδρου της Fed.

Ο γερουσιαστής της Βόρειας Καρολίνας Τομ Τίλις έχει δηλώσει ότι δεν θα υποστηρίξει την υποψηφιότητα του Γουόρς αν δεν ξεκαθαριστεί πρώτα η υπόθεση της έρευνας κατά του Πάουελ.

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι ο Τίλις θα ψηφίσει υπέρ του Γουόρς, ο Τραμπ απάντησε: «Μπορεί και να μην το κάνει, αλλά γι’ αυτό ο Τίλις δεν είναι πλέον γερουσιαστής».

Σημειώνεται πως ο Τίλις, αν και Ρεπουμπλικανός, έχει ανακοινώσει ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφιος, αλλά εξακολουθεί να διατηρεί τη θέση του.

Ο γερουσιαστής της Νότιας Καρολίνας Τιμ Σκοτ, επίσης Ρεπουμπλικανός και πρόεδρος της Επιτροπής Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας, εμφανίστηκε αισιόδοξος την Τρίτη (14/4) ότι η αντιπαράθεση θα επιλυθεί. Σε συνέντευξή του στο Fox Business εκτίμησε ότι η έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης θα ολοκληρωθεί μέσα σε λίγες εβδομάδες, ωστόσο, όταν ρωτήθηκε αν διαθέτει συγκεκριμένα στοιχεία που στηρίζουν αυτή την πρόβλεψη, παραδέχθηκε πως δεν έχει.

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