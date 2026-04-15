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Ανοδικά κινείται η Wall Street εν μέσω ελπίδων για συμφωνία Ουάσινγκτον - Τεχεράνης
Χρηματιστήρια
16:47 - 15 Απρ 2026

Ανοδικά κινείται η Wall Street εν μέσω ελπίδων για συμφωνία Ουάσινγκτον - Τεχεράνης

Reporter.gr Newsroom
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Οι αμερικανικές μετοχές σημειώνουν μικρή άνοδο την Τετάρτη του Πάσχα (15/4), καθώς ο δείκτης S&P 500 ολοκλήρωσε την προηγούμενη συνεδρίαση σε απόσταση μικρότερη του 1% από το ιστορικό υψηλό του.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, ο ευρύτερος δείκτης ενισχύεται κατά 0,16% κινούμενος στις 6,978.80 μονάδες, ενώ σε θετικό έδαφος κινείται και ο Nasdaq Composite ο οποίος καταγράφει άνοδο 0,18% στις 23,682.44 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο Dow Jones Industrial Average κερδίζει 0,25% στις 48,658.60 μονάδες.

Στο πεδίο των μετοχών, η Broadcom ξεχωρίζει μεταξύ των κερδισμένων της συνεδρίασης, σημειώνοντας άνοδο 2%. Να σημειωθεί ότι αυτό συμβαίνει μετά την επέκταση της συνεργασίας της Meta Platforms με τη Broadcom για την ανάπτυξη προσαρμοσμένων τσιπ με χρήση της τεχνολογίας της εταιρείας κατασκευής ημιαγωγών.

Υπενθυμίζεται ότι στην προηγούμενη συνεδρίαση, ο S&P 500 είχε ενισχυθεί κατά 1,2%. Ο Nasdaq Composite κατέγραψε άνοδο 2%, ενώ ο «βαρύς» Dow Jones σημείωσε κέρδη άνω των 300 μονάδων.

Ο S&P 500 πλησιάζει το ιστορικό υψηλό των 7.002,28 μονάδων, που καταγράφηκε στις 28 Ιανουαρίου. Σημειώνεται ότι η χθεσινή μέρα αποτέλεσε την ένατη ανοδική συνεδρίαση στις τελευταίες δέκα για το δείκτη, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq σημείωσε τη δέκατη συνεχόμενη ημέρα ανόδου.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η άνοδος που κατέγραψε την περάσμένη Δευτέρα ο S&P 500, κάλυψε πλήρως τις απώλειες που είχαν σημειωθεί από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Οι επενδυτές οδήγησαν τις μετοχές υψηλότερα, εν μέσω προσδοκιών για πιθανή επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει τη Δευτέρα:

«Μας έχουν προσεγγίσει από την άλλη πλευρά» προσθέτοντας επίσης ότι: «Θέλουν πολύ να κάνουν μια συμφωνία».

Την Τρίτη, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο CNBC ότι εξετάζεται ένας δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη οριστεί κάτι επίσημα, όπως σημείωσε ο ίδιος, ζητώντας να διατηρήσει την ανωνυμία του λόγω της ευαισθησίας των εσωτερικών σχεδιασμών της κυβέρνησης.

Ο Τραμπ έδωσε περαιτέρω αισιοδοξία στους επενδυτές ότι ο πόλεμος μπορεί να μην διαρκέσει πολύ ακόμη, δηλώνοντας σε συνέντευξή του στο Fox Business ότι η σύγκρουση με το Ιράν είναι «πολύ κοντά στο τέλος της» και επαναλαμβάνοντας ότι η Τεχεράνη επιθυμεί έντονα μια συμφωνία.

«Δεν πιστεύω ότι έχουμε τελειώσει ακόμη με τη σύγκρουση. Υπάρχουν ακόμη πολλές ανησυχίες», δήλωσε ο Brent Schutte, επικεφαλής επενδύσεων της Northwestern Mutual Wealth Management, στην εκπομπή «Closing Bell: Overtime» του CNBC την Τρίτη το απόγευμα.

«Παρόλα αυτά, θεωρώ ότι υπάρχουν σημαντικές μακροπρόθεσμες ευκαιρίες για τους επενδυτές... βλέπουμε πλέον τους επενδυτές να επιστρέφουν στις αγαπημένες τους επιλογές, όμως στο μέλλον -ιδίως για μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους επενδυτές- οι ευκαιρίες βρίσκονται σε τομείς που δεν έχουν αποδώσει εξίσου καλά τα τελευταία χρόνια σε αυτή τη στενή αγορά», πρόσθεσε.

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