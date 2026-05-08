Γερμανία: Ελεύθεροι οι όμηροι της τράπεζας – Άφαντοι οι δράστες

Το περιστατικό ξεκίνησε νωρίς το πρωί, όταν σημειώθηκε επίθεση σε χρηματαποστολή έξω από την τράπεζα. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας, με την περιοχή να αποκλείεται και ειδικές μονάδες να σπεύδουν στο σημείο.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, η ειδική μονάδα SEK προχώρησε σε επέμβαση στο κτίριο, εντοπίζοντας τους δύο ομήρους μέσα στο θησαυροφυλάκιο της τράπεζας. Παρά την επιτυχή διάσωσή τους, οι δράστες δεν βρέθηκαν στο εσωτερικό, καθώς είχαν ήδη διαφύγει πριν την εισβολή των αρχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περίπου στις 10:00 (ώρα Ελλάδος), όχημα χρηματαποστολής είχε σταθμεύσει έξω από το υποκατάστημα. Ο οδηγός του οχήματος αποβιβάστηκε προκειμένου να έρθει σε επικοινωνία με το προσωπικό της τράπεζας, όταν δέχθηκε επίθεση από άγνωστο άτομο. Οι αρχές εκτιμούν ότι ένας από τους ομήρους ενδέχεται να ήταν ο οδηγός, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί επίσημα στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για τον αριθμό των δραστών ή τον τρόπο δράσης τους.

Οι έρευνες συνεχίζονται στην ευρύτερη περιοχή, με την αστυνομία να εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για την ταυτότητα και τη διαφυγή των εμπλεκομένων.

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