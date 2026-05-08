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Γερμανία: Ελεύθεροι οι όμηροι της τράπεζας – Άφαντοι οι δράστες
Ειδήσεις
17:35 - 08 Μάι 2026

Γερμανία: Ελεύθεροι οι όμηροι της τράπεζας – Άφαντοι οι δράστες

Reporter.gr Newsroom
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Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση ομηρίας που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (08/5) στη Ζίντσιγκ, στη Ρηνανία-Παλατινάτο της Γερμανίας, καθώς οι δύο όμηροι που κρατούνταν σε υποκατάστημα της Volksbank απελευθερώθηκαν από τις αστυνομικές δυνάμεις και είναι καλά στην υγεία τους. Οι δράστες, ωστόσο, παραμένουν ασύλληπτοι, με τις αρχές να έχουν εξαπολύσει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό τους.

Το περιστατικό ξεκίνησε νωρίς το πρωί, όταν σημειώθηκε επίθεση σε χρηματαποστολή έξω από την τράπεζα. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας, με την περιοχή να αποκλείεται και ειδικές μονάδες να σπεύδουν στο σημείο.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, η ειδική μονάδα SEK προχώρησε σε επέμβαση στο κτίριο, εντοπίζοντας τους δύο ομήρους μέσα στο θησαυροφυλάκιο της τράπεζας. Παρά την επιτυχή διάσωσή τους, οι δράστες δεν βρέθηκαν στο εσωτερικό, καθώς είχαν ήδη διαφύγει πριν την εισβολή των αρχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περίπου στις 10:00 (ώρα Ελλάδος), όχημα χρηματαποστολής είχε σταθμεύσει έξω από το υποκατάστημα. Ο οδηγός του οχήματος αποβιβάστηκε προκειμένου να έρθει σε επικοινωνία με το προσωπικό της τράπεζας, όταν δέχθηκε επίθεση από άγνωστο άτομο. Οι αρχές εκτιμούν ότι ένας από τους ομήρους ενδέχεται να ήταν ο οδηγός, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί επίσημα στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για τον αριθμό των δραστών ή τον τρόπο δράσης τους.

Οι έρευνες συνεχίζονται στην ευρύτερη περιοχή, με την αστυνομία να εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για την ταυτότητα και τη διαφυγή των εμπλεκομένων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-did6xpxr6gnd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 08/05/2026 - 17:35
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