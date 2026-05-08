Γιορτή της Μητέρας: Μία ιδιαίτερη ημέρα προσφοράς, ασφάλειας και αγάπης

Ο ρόλος της γυναίκας-μητέρας στην οικογένεια και την κοινωνία ήταν και θα είναι πάντα μοναδικός, ξεχωριστός και ανεκτίμητος! Γιατί η μητέρα αποτελεί καταφύγιο δύναμης, σιγουριάς και ελπίδας σε κάθε δύσκολη στιγμή. Είναι πάντα εκεί όταν υπάρχει ανάγκη.

Η CYPRIALIFE ΕΛΛΑΔΟΣ, μέλος του Ομίλου Eurobank, διαχρονικά στέκεται στο πλευρό της γυναίκας, της μητέρας. Στηρίζει δράσεις και πρωτοβουλίες ισότητας, ενδυνάμωσης του ρόλου τους, και ενεργού συμμετοχής τους στην κοινωνία.

Την Κυριακή 10 Μαΐου είναι η Γιορτή της Μητέρας. Μία ευκαιρία να δείξουμε στον άνθρωπο που μας έδωσε ζωή τι σημαίνει για μας η παρουσία του, αλλά και να προσφέρουμε ένα πολύτιμο δώρο Ασφάλειας.

Το ασφαλιστικό πρόγραμμα Bonjour Woman’s Care είναι ειδικά σχεδιασμένο να καλύπτει δύσκολα περιστατικά υγείας, ώστε κάθε γυναίκα να νιώθει, κάθε στιγμή, σιγουριά. Τώρα, τιμώντας την Γιορτή της Μητέρας και για περίοδο ενός (1) μήνα, η CYPRIALIFE ΕΛΛΑΔΟΣ σας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσετε το Bonjour Woman’s Care με προνομιακή έκπτωση 15%. Ολοκληρωμένη ασφάλεια υγείας πιο προσιτή από ποτέ!

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα ασφάλισης Bonjour Woman’s Care, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα μας (https://www.cyprialife.gr/) ή να επικοινωνήσετε με τα κεντρικά μας γραφεία (τηλ. 210 3279420 – email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ), ή με έναν από τους συνεργαζόμενους ασφαλιστικούς μας διαμεσολαβητές.

Χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες που με την αγάπη, τη φροντίδα και το χαμόγελό τους κάνουν τον κόσμο πιο όμορφο!