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Γερμανία: Στο 2,9% ο πληθωρισμός – Στο κάδρο νέα αύξηση επιτοκίων της ΕΚΤ
Ειδήσεις
15:38 - 31 Αυγ 2026

Γερμανία: Στο 2,9% ο πληθωρισμός – Στο κάδρο νέα αύξηση επιτοκίων της ΕΚΤ

Reporter.gr Newsroom
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Ο πληθωρισμός στη Γερμανία παρουσίασε μικρή επιτάχυνση τον Αύγουστο, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ενδέχεται να προχωρήσει σε νέα αύξηση των επιτοκίων τον επόμενο μήνα.  

Οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν 2,9% σε ετήσια βάση, από 2,8% τον Ιούλιο. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο, ωστόσο η επίδοση ήταν χαμηλότερη από τη μέση πρόβλεψη του 3,1% που προέκυψε από έρευνα του Bloomberg.

Η ενέργεια αποτέλεσε και πάλι τον βασικό παράγοντα που τροφοδότησε τις πληθωριστικές πιέσεις, καθώς η προοπτική επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να παραμένει αβέβαιη. Αντίθετα, ο ρυθμός αύξησης των τιμών στις υπηρεσίες και στα τρόφιμα παρουσίασε επιβράδυνση.

Εντείνονται οι πιέσεις προς την ΕΚΤ

Τα γερμανικά στοιχεία δημοσιοποιούνται μετά τις αντίστοιχες ενδείξεις από Γαλλία και Ισπανία, όπου οι αυξημένες τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου φαίνεται να ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η εξέλιξη αυτή αυξάνει την πίεση προς την ΕΚΤ να προχωρήσει σε περαιτέρω δράση.

Η ΕΚΤ έχει ήδη αυξήσει μία φορά τα επιτόκια και οι αγορές αναμένουν νέα αύξηση στις 10 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, οι traders προεξοφλούν ότι η νομισματική πολιτική θα μπορούσε να καταστεί ακόμη πιο περιοριστική και το 2027.

«Υπάρχουν τα επιχειρήματα» για μια αύξηση τον Σεπτέμβριο, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο Primoz Dolenc, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ από τη Σλοβενία, σύμφωνα με το Bloomberg.

Με το επιτόκιο καταθέσεων να βρίσκεται στο 2,25%, η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ διαμορφώνεται σήμερα σε επίπεδο που δεν θεωρείται ούτε ενισχυτικό ούτε περιοριστικό για τη ζήτηση.

Την ίδια στιγμή, η οικονομία της Ευρωζώνης έχει εμφανίσει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα από ό,τι αναμενόταν, κυρίως λόγω της αύξησης των αμυντικών δαπανών και των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η ανθεκτικότητα αυτή οδήγησε τους αξιωματούχους της ΕΚΤ, κατά τη συνεδρίαση του Ιουνίου, να εξετάσουν εάν η νομισματική πολιτική θα πρέπει να περάσει σε καθεστώς «ήπια περιοριστικής» κατεύθυνσης. Μια τέτοια επιλογή θα μπορούσε πιθανότατα να προϋποθέτει περισσότερες από μία αυξήσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.

Στο μικροσκόπιο οι «δευτερογενείς επιπτώσεις»

Ιδιαίτερη προσοχή δίνουν οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ στο ενδεχόμενο η επιτάχυνση του πληθωρισμού να προκαλέσει τις λεγόμενες δευτερογενείς επιπτώσεις. Πρόκειται για τον κίνδυνο οι υψηλότερες τιμές να μεταφραστούν σε νέες αυξήσεις μισθών και, στη συνέχεια, σε περαιτέρω αυξήσεις τιμών.

«Δεν υπάρχουν ακόμη σαφείς ενδείξεις, όμως αυτό θα γίνει πολύ πιο ξεκάθαρο κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου», δήλωσε ο Martin Kocher, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ από την Αυστρία, στο Bloomberg Television.

«Αυτό θα καθορίσει την πορεία των επιτοκίων στο μέλλον», πρόσθεσε.

Πετρέλαιο και καύσιμα ανεβάζουν τον πληθωρισμό στη Γερμανία

Στη Γερμανία, η ολοκλήρωση τον Ιούνιο της προσωρινής ελάφρυνσης στις τιμές των καυσίμων συνέβαλε στην άνοδο του πληθωρισμού τον Αύγουστο. Ιδιαίτερα αισθητή ήταν η επίδραση από τις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης και των καυσίμων στα πρατήρια.

Ανοδική επίδραση είχε επίσης ο τομέας της εκπαίδευσης, καθώς με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς καταγράφηκαν σχετικές αυξήσεις.

Σε επίπεδο Ευρωζώνης, ο πληθωρισμός αναμένεται να έχει επιταχυνθεί στο 3,3% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τη μέση εκτίμηση δημοσκόπησης του Bloomberg, η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από τη δημοσίευση των επίσημων στοιχείων της Eurostat.

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