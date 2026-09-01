Γερμανία: Μικρή ανάσα στις τιμές, αλλά η ενέργεια παραμένει πηγή ανησυχίας

Τον Αύγουστο, ελαφρώς λιγότερες επιχειρήσεις στη Γερμανία σχεδίαζαν να αυξήσουν τις τιμές τους. Ο δείκτης προσδοκιών τιμών του ifo υποχώρησε στις 21,2 μονάδες, από 21,6 μονάδες τον Ιούλιο.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει μια μικρή αποκλιμάκωση των πιέσεων στις τιμές για τους επόμενους τρεις μήνες. Ωστόσο, οι τιμές του αργού πετρελαίου και, κυρίως, οι τιμές στην αγορά φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας έχουν αυξηθεί σημαντικά ξανά από τις αρχές Αυγούστου.

«Όσο περισσότερο διαρκεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι τιμές της ενέργειας παραμένουν υψηλές, τόσο πιο έντονη είναι πιθανό να γίνει μεσοπρόθεσμα η αύξηση των τιμών καταναλωτή για τρόφιμα, υπηρεσίες και αγαθά, καθώς οι επιχειρήσεις μετακυλίουν με καθυστέρηση το αυξημένο κόστος», δήλωσε η ερευνήτρια του ifo, Tiphaine Wibault.

Υποχώρησαν οι προσδοκίες σε αρκετούς κλάδους

Τον Αύγουστο, οι προσδοκίες για τις τιμές υποχώρησαν σε αρκετούς τομείς της οικονομίας.

Στις ενεργοβόρες επιχειρήσεις, ο σχετικός δείκτης μειώθηκε από 21,3 σε 18,7 μονάδες, ενώ στις επιχειρήσεις που δεν είναι ενεργοβόρες υποχώρησε από 22,7 σε 19 μονάδες.

Στο εμπόριο, οι επιχειρήσεις μείωσαν επίσης ελαφρώς τις προσδοκίες τους για τις τιμές, με τον δείκτη να υποχωρεί από 31,4 σε 30 μονάδες.

Αντίθετα, στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών οι προσδοκίες για τις τιμές αυξήθηκαν ελαφρώς, από 19,1 σε 20,9 μονάδες.

Ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει υψηλός

Συνολικά, ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει υψηλός τους επόμενους μήνες.

Για το 2026, ο πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,8%, ενώ το 2027 προβλέπεται να αυξηθεί στο 3%.

Οι επιπτώσεις από το ενεργειακό σοκ στον δομικό πληθωρισμό, δηλαδή στον πληθωρισμό χωρίς τις τιμές της ενέργειας, αναμένεται να εμφανιστούν με καθυστέρηση.

Ο δομικός πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,2% φέτος και κατά 2,9% το επόμενο έτος.