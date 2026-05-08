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ΕΑΕΕ: Οι εταιρίες εντείνουν τη μάχη κατά της ασφαλιστικής απάτης
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
12:47 - 08 Μάι 2026

ΕΑΕΕ: Οι εταιρίες εντείνουν τη μάχη κατά της ασφαλιστικής απάτης

Reporter.gr Newsroom
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Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) δημοσίευσε τη νέα έκθεση της Επιτροπής Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ασφαλιστικής Απάτης, με τα ευρήματα για το έτος αναφοράς 2024. 

Πιο αναλυτικά, η έκθεση καταγράφει τις τάσεις και τα χαρακτηριστικά των περιστατικών που διερευνήθηκαν το 2024, ενώ αναδεικνύει τη σημασία της έγκαιρης ανίχνευσης ύποπτων περιστατικών και της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου.

Η ασφαλιστική απάτη αποτελεί μια πρακτική που επιβαρύνει τελικά το σύνολο των ασφαλισμένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, καθώς αυξάνει το κόστος των αποζημιώσεων και επηρεάζει τη βιωσιμότητα και το κόστος της ασφάλισης.

Για τον λόγο αυτό, οι ασφαλιστικές εταιρίες επενδύουν συστηματικά σε μηχανισμούς πρόληψης, ελέγχου και διερεύνησης περιστατικών, ενισχύοντας παράλληλα τη συνεργασία τους με τις αρμόδιες αρχές.

Με αφορμή τη δημοσίευση της έκθεσης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ασφαλιστικής Απάτης της ΕΑΕΕ, κ. Κάρολος Σαΐας, δήλωσε:

«Η ασφαλιστική απάτη δεν είναι ένα ζήτημα που αφορά μόνο τις ασφαλιστικές εταιρίες. Αφορά όλους τους ασφαλισμένους και συνολικά την εύρυθμη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς. Η συστηματική συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, η αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου».

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