Νέος «στολίσκος για τη Γάζα» απέπλευσε από την Τουρκία με περίπου 50 σκάφη
18:14 - 14 Μάι 2026

Νέος «στολίσκος για τη Γάζα» απέπλευσε από την Τουρκία με περίπου 50 σκάφη

Reporter.gr Newsroom
Ένας νέος «στολίσκος για τη Γάζα», αποτελούμενος από περίπου 50 σκάφη, αναχώρησε σήμερα (14/5) το μεσημέρι από το λιμάνι της Μαρμαρίδας στην Τουρκία, σύμφωνα με ανακοίνωση των διοργανωτών.  

Πρόκειται για την τρίτη απόπειρα άρσης του αποκλεισμού της Γάζας μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023. Η προηγούμενη προσπάθεια είχε σταματήσει από τις ισραηλινές δυνάμεις στις 30 Απριλίου, όταν 175 ακτιβιστές που συμμετείχαν στον στολίσκο συνελήφθησαν σε διεθνή ύδατα.

«Περίπου 50 σκάφη αναχώρησαν από τη Μαρμαρίδα πριν από περίπου μία ώρα», δήλωσε ο Γκορκέμ Ντουρού, ένας από τους συντονιστές του Global Sumud (GSF), προσθέτοντας ότι «κατευθύνονται προς τη Γάζα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο στολίσκος αναμένεται να ενισχυθεί σε διεθνή ύδατα από ακόμη «τέσσερα ή πέντε πλοιάρια του Συνασπισμού του Στολίσκου Ελευθερίας».

Οι διοργανωτές ανέφεραν επίσης ότι θα παρέχουν τακτικές ενημερώσεις για την πορεία και τα σχέδια του ταξιδιού, μόλις ολοκληρωθεί η ανασυγκρότηση και διεύρυνση του στολίσκου.

Υπενθυμίζεται ότι το φθινόπωρο του 2025 το πρώτο ταξίδι του Στολίσκου Γκλόμπαλ Σουμούντ, του οποίου το όνομα σημαίνει «ανθεκτικότητα» στα αραβικά, είχε προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον. Τότε, οι ισραηλινές δυνάμεις τον είχαν αναχαιτίσει ανοιχτά των αιγυπτιακών ακτών, μεταφέροντας αρχικά τους ακτιβιστές στο Ισραήλ και στη συνέχεια απελαύνοντάς τους.

Από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, η περιοχή αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα και βασικά αγαθά. Το Ισραήλ διατηρεί τον έλεγχο όλων των σημείων εισόδου στη Λωρίδα της Γάζας, στην οποία έχει επιβάλει αποκλεισμό από το 2007, ενώ η πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια παραμένει περιορισμένη.

