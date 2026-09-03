Αθήνα προς Άγκυρα: «Καμία νομική ισχύς» στα τουρκικά θαλάσσια πάρκα – Νέο ελληνικό διάβημα

Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα, κατόπιν οδηγιών του υπουργού Εξωτερικών, με αφορμή τις τουρκικές τοποθετήσεις για τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια, αλλά και τις Προεδρικές Αποφάσεις της 15ης Αυγούστου για την ανακήρυξη δύο «εθνικών» θαλάσσιων πάρκων.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, κατά την επίδοση του ελληνικού διαβήματος, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών παρέδωσε στη συνέχεια Ρηματικές Διακοινώσεις, στις οποίες, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, επαναλαμβάνονται οι θέσεις που έχει ήδη δημοσιοποιήσει η τουρκική πλευρά.

Η Αθήνα απορρίπτει τις συγκεκριμένες τουρκικές θέσεις, χαρακτηρίζοντάς τες αυθαίρετες και χωρίς νομική βάση. Όπως υποστηρίζει η ελληνική πλευρά, το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί από τα ισχύοντα διεθνή και συμβατικά κείμενα.

Η ελληνική θέση για τα θαλάσσια πάρκα

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται από την Αθήνα και στις δύο αποφάσεις της 15ης Αυγούστου για την ανακήρυξη «εθνικών» θαλάσσιων πάρκων από την Τουρκία.

Η ελληνική πλευρά υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη ανακήρυξη δεν παράγει έννομα αποτελέσματα στον βαθμό που, όπως αναφέρει, αφορά περιοχές εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και εντός περιοχών που η Ελλάδα θεωρεί ότι εμπίπτουν στην ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Παράλληλα, η Αθήνα διαμηνύει ότι θα συνεχίσει να ενημερώνει τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς εταίρους της για τις τουρκικές ενέργειες που, σύμφωνα με την ελληνική θέση, συνιστούν μονομερείς κινήσεις αντίθετες προς το Διεθνές Δίκαιο και επηρεάζουν ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα.