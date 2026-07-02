ΗΠΑ: Η αγορά εργασίας επιβραδύνεται αισθητά – Μόλις 57.000 νέες θέσεις τον Ιούνιο

Η αμερικανική οικονομία παρουσίασε σημαντική επιβράδυνση στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ενόψει του καλοκαιριού, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ.

Οι νέες θέσεις εργασίας εκτός του αγροτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 57.000 τον Ιούνιο, σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση. Ο αριθμός αυτός είναι αισθητά χαμηλότερος τόσο από τις αναθεωρημένες προς τα κάτω 129.000 θέσεις που είχαν καταγραφεί τον Μάιο όσο και από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, οι οποίοι ανέμεναν αύξηση κατά 115.000 θέσεις, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Dow Jones.

Παρά την ασθενέστερη εικόνα στην απασχόληση, το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 4,2%, παραμένοντας οριακά υψηλότερο από το 4,1% που είχε καταγραφεί έναν χρόνο νωρίτερα. Ωστόσο, η μείωση της ανεργίας αποδίδεται κυρίως στην υποχώρηση του ποσοστού συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό, το οποίο μειώθηκε κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες, στο 61,5%.