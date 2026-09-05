ΠΟΞ: Πέντε παρεμβάσεις για τη ξενοδοχεία στο τραπέζι της ΔΕΘ

Τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας της ελληνικής ξενοδοχείας θέτει ως βασική προτεραιότητα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ), ενόψει των κυβερνητικών ανακοινώσεων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό, αλλά και παρεμβάσεις στο πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου, η Ομοσπονδία καταθέτει ένα πλέγμα συγκεκριμένων προτάσεων, ζητώντας παρεμβάσεις σε πέντε κρίσιμα μέτωπα και δη τη φορολογία, τη βραχυχρόνια μίσθωση, τον χωροταξικό σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση των μικρών ξενοδοχείων και το καθεστώς παραχώρησης αιγιαλού.

Στο επίκεντρο βρίσκεται, στην παρέμβαση που υπογράφει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γιάννης Χατζής, για ακόμη μία φορά, η φορολογική επιβάρυνση της διαμονής. Η ΠΟΞ ζητά τη μείωση του ΦΠΑ στη διαμονή στο 6,5%, ώστε ο συντελεστής να συγκλίνει με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα επίπεδα που ισχύουν σε ανταγωνίστριες μεσογειακές χώρες. Παράλληλα, ζητά την επανεξέταση του Τέλους Ανθεκτικότητας στην Κλιματική Κρίση, με ισόρροπη κατανομή του κόστους και σαφή πρόβλεψη ανταποδοτικότητας των εσόδων.

Οι φόροι

Η Ομοσπονδία συνδέει ευθέως τη φορολογική επιβάρυνση με την ικανότητα των ξενοδοχείων να επενδύουν, να διατηρούν θέσεις εργασίας και να επιμηκύνουν την τουριστική περίοδο. Επικαλείται, μάλιστα, στοιχεία μελέτης του ΙΝΣΕΤΕ, σύμφωνα με τα οποία, σε συγκριτικό μοντέλο ξενοδοχειακής μονάδας 4 αστέρων, τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων στην Ελλάδα είναι έως και 38,4% χαμηλότερα σε σχέση με την Κύπρο. Με συνολικό ημερήσιο κόστος δίκλινου δωματίου στα 150 ευρώ, το συνολικό ύψος φόρων και μη μισθολογικού κόστους στην Ελλάδα ανέρχεται, σύμφωνα με την ίδια μελέτη, σε 44,7 ευρώ, έναντι 24,1 ευρώ στην Κύπρο.

Στο ίδιο πλαίσιο, η ΠΟΞ ζητά να επανεξεταστεί το Τέλος Ανθεκτικότητας στην Κλιματική Κρίση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει στην επιστολή της, τα έσοδα από το τέλος αυξήθηκαν κατά 39% στο πρώτο πεντάμηνο του 2026 σε ετήσια βάση και, εφόσον διατηρηθεί ο ίδιος ρυθμός, εκτιμάται ότι τα συνολικά έσοδα για το έτος θα ξεπεράσουν τα 771 εκατ. ευρώ.

Στο στόχαστρο η βραχυχρόνια μίσθωση

Δεύτερο μεγάλο μέτωπο για τους ξενοδόχους είναι η βραχυχρόνια μίσθωση, με την ΠΟΞ να ζητά αυστηρότερους κανόνες λειτουργίας, ενισχυμένους ελέγχους και ουσιαστικότερη εποπτεία της αγοράς.

Το επιχείρημα της Ομοσπονδίας είναι διπλό. Όπως αναφέρει, από τη μία πλευρά, η ταχεία ανάπτυξη των βραχυχρόνιων μισθώσεων έχει επιπτώσεις στη διαθεσιμότητα κατοικιών και στο κόστος στέγασης, ιδιαίτερα σε τουριστικές περιοχές και μεγάλα αστικά κέντρα. Από την άλλη, δημιουργούνται, κατά την ΠΟΞ, συνθήκες άνισου ανταγωνισμού μεταξύ ξενοδοχείων και καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, τα οποία δεν υπόκεινται σε αντίστοιχο εύρος υποχρεώσεων και ελέγχων.

Οι αριθμοί που επικαλείται η Ομοσπονδία αποτυπώνουν το μέγεθος της αγοράς. Το 2025 η Ελλάδα διέθετε 902.328 ξενοδοχειακές κλίνες, ενώ οι διαθέσιμες κλίνες στη βραχυχρόνια μίσθωση ανέρχονταν, σύμφωνα με στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ, σε περίπου 1,075 εκατ.

Η ΠΟΞ στέκεται ιδιαίτερα στη διαφορά που καταγράφεται στα έσοδα από το Τέλος Ανθεκτικότητας: από τον Ιανουάριο του 2024 έως τον Αύγουστο του 2025 τα ξενοδοχειακά καταλύματα απέδωσαν 717,63 εκατ. ευρώ, ενώ οι βραχυχρόνιες μισθώσεις 57,43 εκατ. ευρώ. Με βάση τα στοιχεία αυτά, η Ομοσπονδία θέτει ζήτημα φορολογικής συμμόρφωσης και αποτελεσματικότητας των μηχανισμών καταγραφής και ελέγχου.

Στις προτάσεις της περιλαμβάνει την ενεργοποίηση της δυνατότητας επιβολής περιορισμών στις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε περιοχές όπου καταγράφονται σοβαρές πιέσεις στη στεγαστική αγορά, τη διασταύρωση στοιχείων μεταξύ πλατφορμών και ΑΑΔΕ, την καθιέρωση υποχρεωτικού παραβόλου εγγραφής και ετήσιας ανανέωσης στο σχετικό μητρώο, αλλά και την υποχρέωση υποβολής στατιστικών στοιχείων στην ΕΛΣΤΑΤ αντίστοιχων με εκείνα των ξενοδοχείων.

«Όχι» στα οριζόντια πλαφόν για τον τουρισμό

Στο τρίτο μέτωπο, η ΠΟΞ ζητά αλλαγές στον χωροταξικό σχεδιασμό του τουρισμού. Η βασική θέση της είναι ότι δεν μπορούν να εφαρμόζονται ενιαίοι περιορισμοί σε μια χώρα με διαφορετικά χαρακτηριστικά, υποδομές και επίπεδα τουριστικής ανάπτυξης.

Η Ομοσπονδία τάσσεται κατά των οριζόντιων περιορισμών, των πλαφόν κλινών και των γενικευμένων απαγορεύσεων και ζητά οι αποφάσεις για τη φέρουσα ικανότητα κάθε προορισμού να στηρίζονται σε επιστημονικά δεδομένα και να λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές δυνατότητες των υποδομών, τους φυσικούς πόρους και τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Παράλληλα, προτείνει ο σχεδιασμός να γίνεται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, με συμμετοχή της αυτοδιοίκησης, των παραγωγικών φορέων και των τοπικών κοινωνιών. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και το αίτημα για σύνδεση των δημοτικών τελών με συγκεκριμένες παρεμβάσεις σε καθαριότητα, φωτισμό, οδικό δίκτυο και λοιπές υποδομές, καθώς και για ετήσια δημοσιοποίηση της χρήσης των σχετικών εσόδων.

Χρηματοδότηση με όρους που να «βλέπουν» την εποχικότητα

Ιδιαίτερη θέση στις προτάσεις καταλαμβάνουν οι μικρές και οικογενειακές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, οι οποίες, σύμφωνα με την ΠΟΞ, αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση και επενδυτικά κεφάλαια.

Η Ομοσπονδία ζητά εξειδικευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία και εγγυοδοτικούς μηχανισμούς με χαμηλότερες απαιτήσεις εξασφαλίσεων, μεγαλύτερες περιόδους χάριτος και αποπληρωμή που θα συνδέεται με τον κύκλο εργασιών. Παράλληλα, ζητά ειδικές προβλέψεις για νησιωτικές, ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.

Στο ίδιο πλαίσιο ζητά ευκολότερη πρόσβαση των μικρών μονάδων στα προγράμματα του ΕΣΠΑ, με λιγότερη γραφειοκρατία, ταχύτερες εγκρίσεις και κριτήρια που δεν θα αποκλείουν τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Στόχος είναι να ενισχυθούν επενδύσεις εκσυγχρονισμού, ενεργειακής αναβάθμισης, ψηφιακού μετασχηματισμού και βιωσιμότητας.

Παραμένει το αίτημα για τον αιγιαλό

Το πέμπτο αίτημα αφορά τη διατήρηση της δυνατότητας απευθείας παραχώρησης τμημάτων αιγιαλού σε όμορες τουριστικές επιχειρήσεις.

Η ΠΟΞ υποστηρίζει ότι ενδεχόμενη αλλαγή του καθεστώτος θα μπορούσε να ανατρέψει επενδυτικούς σχεδιασμούς δεκαετιών, να δημιουργήσει ανασφάλεια δικαίου και να λειτουργήσει ως αντικίνητρο για νέες επενδύσεις. Υποστηρίζει, παράλληλα, ότι το κριτήριο της ομορότητας αποτελεί αντικειμενικό γεωγραφικό κριτήριο και δεν συνιστά προνομιακή μεταχείριση.

Το μήνυμα προς την κυβέρνηση

Πίσω από τα επιμέρους αιτήματα, η ΠΟΞ επιχειρεί να διαμορφώσει ένα συνολικό πλαίσιο για την επόμενη ημέρα της ελληνικής ξενοδοχίας με αιχμή τη χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση, τους ίσους όρους ανταγωνισμού, τους κανόνες για τη βραχυχρόνια μίσθωση, τον χωροταξικό σχεδιασμό που θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε προορισμού και βέβαια την καλύτερη πρόσβαση των μικρών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση.

Το αίτημα, όπως αποτυπώνεται στην επιστολή προς την κυβέρνηση, είναι για «σταθερούς κανόνες» και ένα περιβάλλον που θα επιτρέπει στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις να συνεχίσουν να επενδύουν, να απασχολούν προσωπικό και να στηρίζουν τις τοπικές οικονομίες. Η ΠΟΞ δηλώνει, παράλληλα, διαθέσιμη για διάλογο με την Πολιτεία, με στόχο – όπως αναφέρει – τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της δυναμικής της ελληνικής ξενοδοχίας στο διεθνές περιβάλλον.

Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά και σε ανακοίνωσή του., ο Αντιπρόεδρος ΠΟΞ και Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας Ηρακλής Τσιτλακίδης, « ελληνικός τουρισμός χρειάζεται σταθερούς κανόνες, ίσους όρους ανταγωνισμού και ουσιαστική στήριξη των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας είναι προϋπόθεση για επενδύσεις, απασχόληση και βιώσιμη ανάπτυξη σε κάθε προορισμό».