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Αλβανία: Επεισόδια έξω από το κοινοβούλιο – Τραυματίες και προσαγωγές
Ειδήσεις
17:15 - 02 Ιουλ 2026

Αλβανία: Επεισόδια έξω από το κοινοβούλιο – Τραυματίες και προσαγωγές

Reporter.gr Newsroom
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Ένταση επικράτησε έξω από το κοινοβούλιο της Αλβανίας στα Τίρανα, όπου διαδηλωτές συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια αντικυβερνητικής κινητοποίησης.  

Η αστυνομία έκανε χρήση νερού υπό πίεση και δακρυγόνων προκειμένου να διαλύσει το πλήθος, ενώ οι συγκεντρωμένοι πέταξαν αυγά και αλεύρι εναντίον αστυνομικών και ορισμένων βουλευτών, επιχειρώντας παράλληλα να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό γύρω από το κοινοβούλιο.

Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται από τα τέλη Μαΐου, με αφορμή την κατασκευή πολυτελούς ξενοδοχειακής μονάδας σε προστατευόμενη περιοχή του Ζβέρνετς, στη νοτιοδυτική Αλβανία. Η επένδυση συνδέεται με την κόρη του Αμερικανού προέδρου, Ιβάνκα Τραμπ, και τον σύζυγό της, Τζάρεντ Κούσνερ.

Για δεύτερη φορά μέσα στην εβδομάδα, εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο της Βουλής, επιχειρώντας να εμποδίσουν την είσοδο σε αυτό.

Οι αστυνομικές δυνάμεις απώθησαν τους διαδηλωτές, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν μικρής έκτασης επεισόδια και να πραγματοποιηθούν αρκετές συλλήψεις, σύμφωνα με ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονταν στο σημείο.

Σύμφωνα με την αλβανική αστυνομία, εννέα αστυνομικοί τραυματίστηκαν από αντικείμενα που εκτόξευσαν οι διαδηλωτές, χωρίς ωστόσο να δοθούν στοιχεία για τον αριθμό των συλληφθέντων. Παράλληλα, προκλήθηκαν ζημιές σε αστυνομικό όχημα, καθώς έσπασαν τα τζάμια του ενώ ήταν σταθμευμένο σε κοντινό δρόμο.

Από την πλευρά τους, αλβανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι τραυματίες ανέρχονται σε τέσσερις, εκ των οποίων τρεις είναι αστυνομικοί και ένας διαδηλωτής.

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