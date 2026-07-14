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Bloomberg: Προχωρούν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις στην ΕΕ με Ουκρανία και Μολδαβία
Ειδήσεις
16:42 - 14 Ιουλ 2026

Bloomberg: Προχωρούν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις στην ΕΕ με Ουκρανία και Μολδαβία

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε σήμερα (14/7) στη σημαντικότερη ώθηση προς τη διεύρυνσή της εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες, με την επίτροπο Διεύρυνσης, Μάρτα Κος, να χαρακτηρίζει τη σημερινή ημέρα ως μια «Σούπερ Τρίτη» για την ατζέντα επέκτασης της Ένωσης.

Πιο αναλυτικά, όπως μεταδίδει το Bloomberg, Ουκρανία και Μολδαβία άνοιξαν το δεύτερο στάδιο των ενταξιακών τους διαπραγματεύσεων, εγκαινιάζοντας συνομιλίες για την εναρμόνιση των πολιτικών τους στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής, της ασφάλειας, του εμπορίου και της άμυνας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Παράλληλα, το Μαυροβούνιο, που θεωρείται η πλέον «προχωρημένη» υποψήφια χώρα για ένταξη στην ΕΕ, αναμένεται να ολοκληρώσει προσωρινά ακόμη ένα διαπραγματευτικό κεφάλαιο, ενώ και η Αλβανία θα προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της δικής της ενταξιακής διαδικασίας.

«Η μελλοντική αρχιτεκτονική ασφάλειας της ηπείρου μας είναι αδιανόητη χωρίς την Ουκρανία», δήλωσε η Μάρτα Κος στους δημοσιογράφους μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών, χαρακτηρίζοντας την Ουκρανία «στρατιωτική δύναμη με δυνατότητες που ελάχιστες άλλες χώρες μπορούν να συγκριθούν μαζί της».

Όπως υποστήριξε, η μελλοντική ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενισχύσει την ασφάλεια της Ευρώπης και θα συμβάλει στη μείωση των στρατηγικών εξαρτήσεων της Ένωσης.

Να σημειωθεί ότι οι σημερινές ενταξιακές συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν μία ημέρα μετά τη συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών στο Παρίσι, στο πλαίσιο της λεγόμενης «συμμαχίας των προθύμων» για την Ουκρανία, γεγονός που καταδεικνύει ότι η ευρωπαϊκή προοπτική του Κιέβου έχει πλέον συνδεθεί άμεσα με τη συνολική στρατηγική ασφάλειας της Ευρώπης.

Ωστόσο, η εικόνα ενότητας επισκιάστηκε από την απόφαση της Βουλγαρίας να αποχωρήσει από τη συγκεκριμένη συμμαχία, με τον πρωθυπουργό της χώρας Ρούμεν Ράντεφ να δηλώνει ότι η χώρα του δε θα συνεχίσει να συμμετέχει.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Ταράς Κατσκά, υπογράμμισε τη σημασία της διατήρησης της ενότητας στην εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας, σημειώνοντας ότι η Ρωσία επιχείρησε να επισκιάσει τις συνομιλίες στις Βρυξέλλες με νέο κύμα νυχτερινών επιθέσεων.

Οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτάχυναν τη διαδικασία ένταξης της Ουκρανίας μετά την εκλογική ήττα του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν νωρίτερα φέτος, εξέλιξη που απομάκρυνε το σημαντικότερο πολιτικό εμπόδιο για το άνοιγμα νέων διαπραγματευτικών κεφαλαίων.

Ο διάδοχός του, πρωθυπουργός Πέτερ Μαγιάρ, εγκατέλειψε την αντίθεση της Βουδαπέστης στην ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας, ενώ ο Κατσκά ανέφερε ότι πλέον υπάρχει ευρεία υποστήριξη μεταξύ των κρατών-μελών για την περαιτέρω πρόοδο των διαπραγματεύσεων.

Από την πλευρά του, το Κίεβο έχει θέσει ως στόχο να ολοκληρώσει τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις για την ένταξη έως τα τέλη του 2027.

Ο Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε ακόμη ότι όλα τα εναπομείναντα διαπραγματευτικά κεφάλαια είναι έτοιμα να ανοίξουν «το συντομότερο δυνατό», επισημαίνοντας τον ιδιαίτερα γρήγορο ρυθμό με τον οποίο εξελίσσονται οι συνομιλίες. Ωστόσο, αναγνώρισε ότι το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα παραμένει ιδιαίτερα φιλόδοξο.

Σημειώνεται ότι η Γερμανία έχει ήδη εκφράσει επιφυλάξεις για το κατά πόσο είναι εφικτό να τηρηθεί ένα τόσο σύντομο χρονοδιάγραμμα και νωρίτερα μέσα στη χρονιά πρότεινε την ιδέα μιας μορφής συνδεδεμένης ή συνδεδεμένης-εταιρικής συμμετοχής της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από την πλήρη ένταξή της.

Το ζήτημα ενδέχεται επίσης να αποκτήσει πολιτικές διαστάσεις ενόψει των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία το επόμενο έτος, όπου η περαιτέρω διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας αντιπαράθεσης.

Λίγο μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι η πρόεδρός της, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θα μεταβεί στο Κίεβο την Τετάρτη, χωρίς να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες για λόγους ασφαλείας.

Η Μάρτα Κος κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι η ένταξη της Ουκρανίας αποτελεί βασικό στοιχείο των γεωπολιτικών φιλοδοξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημειώνοντας πως η χώρα διαθέτει σήμερα «μεγαλύτερη γεωπολιτική βαρύτητα από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στην ιστορία της».

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