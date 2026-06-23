Ράμα: Υβριστική δήλωση για το «Κίνημα των Φλαμίνγκο» - Δεν είμαι «Νονός»

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, αρνήθηκε ότι είναι ο «Νονός» της Αλβανίας, έπειτα από εβδομάδες αντικατασταλτικών διαδηλώσεων κατά της διαφθοράς που πυροδοτήθηκαν από την ανάπτυξη ενός πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος το οποίο συνδέεται με τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τους Financial Times, η λεγόμενη «Επανάσταση των Φλαμίνγκο» ξέσπασε λόγω της λαϊκής οργής για το επενδυτικό σχέδιο ύψους 4 δισ. δολαρίων που προωθούν οι Τζάρεντ Κούσνερ και Ιβάνκα Τραμπ σε ένα νησί, κοντά σε προστατευόμενο φυσικό καταφύγιο, γνωστό για τους πληθυσμούς φλαμίνγκο που φιλοξενεί.

Σε αυτό το φόντο, οι διαδηλωτές έχουν ζητήσει την παραίτηση του Ράμα και την ποινική του δίωξη κατηγορώντας τον για συστημική διαφθορά, η οποία επιτρέπει σε διεθνείς επενδυτές να οικοδομούν σε προστατευόμενες εκτάσεις.

«Ο κόσμος λέει ότι εγώ είμαι ο αρχηγός όλων αυτών. Τους λέω: "άντε γαμηθείτε". Τόσο απλά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αλβανός πρωθυπουργός.

«Δεν είναι δική μου δουλειά να αποδείξω ότι δεν είμαι ο Νονός. Είναι δική τους δουλειά να αποδείξουν ότι είμαι ο Νονός».

Να σημειωθεί ότι εισαγγελείς στη γειτονική χώρα εξέδωσαν εντάλματα σύλληψης για περισσότερους από δώδεκα επιχειρηματίες με κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών και ξέπλυμα χρήματος, μεταξύ των οποίων και ένας επιχειρηματίας που στο παρελθόν κατείχε γη στην περιοχή όπου πρόκειται να αναπτυχθεί το έργο του Κούσνερ και της συζύγου του, Ιβάνκα Τραμπ.

Εκπρόσωπος του Κούσνερ και των άλλων συνεργατών του στην Αλβανία δεν απάντησε στους Financial Times σε αιτήματα για σχολιασμό.

Κατ' επέκταση, ο Ράμα επέμεινε ότι οι επενδύσεις του Κούσνερ είναι απολύτως νόμιμες και ότι δεν υπάρχει καμία σύνδεση με τη συνεχιζόμενη έρευνα που αφορά προηγούμενο ιδιοκτήτη της γης.

«Το να λέει κανείς ότι η αλβανική οικονομία βασίζεται στο ξέπλυμα χρήματος είναι τρομερό», σημείωσε ο Ράμα στους Financial Times από το γραφείο του, το οποίο -όπως τονίζεται- βλέπει στη λεωφόρο όπου δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώνονται κάθε βράδυ εδώ και περισσότερες από τρεις εβδομάδες.

«Το ξέπλυμα χρήματος αποτελεί μέρος της οικονομίας μας, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα», πρόσθεσε. «Πιστεύετε ότι δεν υπάρχει ξέπλυμα χρήματος στο Λονδίνο; Υπάρχει. Αλλά μπορείτε να πείτε ότι η βρετανική οικονομία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο ξέπλυμα χρήματος; Όχι».

Οι διαδηλωτές αγωνίζονται για τη διάσωση ενός περιβαλλοντικά ευαίσθητου τμήματος των ακτών της Αδριατικής.

Οι ειδικοί εισαγγελείς κατά της διαφθοράς στην Αλβανία εξέδωσαν εντάλματα σύλληψης για 20 επιχειρηματίες, τους οποίους κατηγορούν για συμμετοχή σε διεθνές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών και ξεπλύματος χρήματος. Υπάρχουν υποψίες ότι δισεκατομμύρια ευρώ διοχετεύθηκαν σε μεγάλα κατασκευαστικά έργα κατά μήκος των ακτών της Αδριατικής και στην αλβανική πρωτεύουσα.

Μεταξύ των επιχειρηματιών που στοχοποιήθηκαν βρίσκεται ο Αρτούρ Σέχου, επιχειρηματίας με αμερικανική και αλβανική υπηκοότητα που ζει στο Μαϊάμι.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Σέχου πούλησε το 2025 γη κοντά στο φυσικό καταφύγιο όπου φωλιάζουν τα φλαμίνγκο στην εταιρεία Albania Land Development, η οποία συνδέεται με το επενδυτικό σχέδιο του Κούσνερ. Η συγκεκριμένη συναλλαγή τέθηκε στο μικροσκόπιο των εισαγγελέων κατά της διαφθοράς, οι οποίοι πάγωσαν πληρωμές ύψους 128 εκατ. ευρώ εν αναμονή της ολοκλήρωσης της έρευνας.

Ο Σέχου δεν απάντησε σε αιτήματα για σχολιασμό.

Ο Ράμα υποστήριξε επίσης ότι η κυβέρνησή του επέτρεψε στους εισαγγελείς να κινούνται πιο επιθετικά σε τέτοιες υποθέσεις, γεγονός που αύξησε επίσης την αντίληψη ότι η χώρα είναι βυθισμένη στη διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα.

«Στην πραγματικότητα συμβαίνει το αντίθετο. Η Αλβανία δίνει μάχη όπως ποτέ άλλοτε και σήμερα είναι πολύ λιγότερο διεφθαρμένη από ό,τι ήταν στο παρελθόν».

Ράμα: «Υποκινούμενοι» από αντιπάλους του Τραμπ οι διαδηλωτές

Αλβανοί διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία στα Τίρανα την περασμένη Κυριακή (21/6) απαιτώντας την παραίτηση του Ράμα.

Ο ίδιος επανέλαβε τους ισχυρισμούς του ότι οι διαδηλώσεις υποκινήθηκαν από αντιπάλους του Αμερικανού προέδρου, μεταξύ των οποίων μάλιστα συμπεριέλαβε και το Ιράν.

«Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον να ακυρωθεί αυτό το έργο... εξαιτίας του Τραμπ», δήλωσε. «Αν δεν επρόκειτο για τον Τζάρεντ Κούσνερ, κανείς δε θα ενδιαφερόταν ούτε για τα φλαμίνγκο, ούτε για την Αλβανία, ούτε για τίποτα. Είναι όλο αυτό το μίσος απέναντι στον Τραμπ που δημιουργεί αυτόν τον εξονυχιστικό έλεγχο».

Παράλληλα, ο Ράμα δήλωσε ότι είναι βέβαιος πως τα σχέδια για την ανάπτυξη της παράκτιας περιοχής θα προχωρήσουν παρά τις διαδηλώσεις.

«Το σημαντικό είναι ότι οι επενδυτές δεν είναι εγκληματίες και δεν εμπλέκονται σε ξέπλυμα χρήματος», είπε. «Πρόκειται για μεγάλους επενδυτές. Είναι μια ιστορική ευκαιρία για την Αλβανία», κατέληξε ο Αλβανός πρωθυπουργός.