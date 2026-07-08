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NATO: Η επόμενη Σύνοδος στην Αλβανία αλλά πότε; - Προς αναβολή λόγω εντάσεων με Τραμπ
Ειδήσεις
13:40 - 08 Ιουλ 2026

NATO: Η επόμενη Σύνοδος στην Αλβανία αλλά πότε; - Προς αναβολή λόγω εντάσεων με Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Το ενδεχόμενο να μην πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη ετήσια Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ το 2027 εξετάζουν οι σύμμαχοι, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι εντάσεις με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και να αποφευχθεί η ανάδειξη των αδυναμιών της χώρας που έχει αναλάβει τη φιλοξενία της διοργάνωσης, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Η σχετική συζήτηση έχει ενταθεί τις τελευταίες ημέρες, καθώς οι ηγέτες των κρατών-μελών της Συμμαχίας βρίσκονται στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg, η ιδέα μιας απομάκρυνσης από το μοντέλο των ετήσιων Συνόδων αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προβληματισμού για τον τρόπο λειτουργίας και δημόσιας παρουσίας του ΝΑΤΟ σε μια περίοδο αυξημένων διαφωνιών μεταξύ των συμμάχων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει επανειλημμένα ασκήσει κριτική στη Συμμαχία, δήλωσε ότι η παρουσία του στην τουρκική πρωτεύουσα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην προσωπική του σχέση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Παράλληλα, κατά την παρουσία του στη Σύνοδο επανέφερε τις επιφυλάξεις του για τον ρόλο και τη χρησιμότητα του ΝΑΤΟ, ζητώντας για ακόμη μία φορά μεγαλύτερη οικονομική συμμετοχή από τους Ευρωπαίους συμμάχους.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται η Σύνοδος Κορυφής του 2027, η οποία έχει προγραμματιστεί να φιλοξενηθεί στην Αλβανία. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ορισμένοι σύμμαχοι εκτιμούν ότι η διοργάνωση θα μπορούσε να αποτελέσει νέα αφορμή για δημόσιες αντιπαραθέσεις, εφόσον ο Αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποιήσει το βήμα της Συμμαχίας για να επαναλάβει τις επικρίσεις του.

Παράλληλα, προβληματισμό προκαλεί και το γεγονός ότι η Αλβανία συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών του ΝΑΤΟ με τις χαμηλότερες αμυντικές δαπάνες, καθώς μέχρι πρόσφατα δεν είχε επιτύχει τον στόχο της διάθεσης τουλάχιστον 2% του ΑΕΠ για την άμυνα.

Ωστόσο, η ηγεσία του ΝΑΤΟ εμφανίζεται να επιθυμεί τη διατήρηση των ετήσιων Συνόδων Κορυφής. Ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, θεωρεί ότι οι συναντήσεις των ηγετών αποτελούν σημαντικό εργαλείο για τη διατήρηση της διεθνούς παρουσίας και πολιτικής συνοχής του ΝΑΤΟ. Παράλληλα, έχει επιχειρήσει να αναδείξει προς την αμερικανική πλευρά την αύξηση των αμυντικών δαπανών από τους Ευρωπαίους συμμάχους.

Παρά τις προσπάθειες αυτές, η αλλαγή στάσης της Ουάσινγκτον εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση για τη Συμμαχία. Ενδεικτικό είναι ότι, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg, το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Άγκυρας δεν αναμένεται να περιλαμβάνει αναφορά στη διοργάνωση της επόμενης Συνόδου Κορυφής.

«Η Σύνοδος Κορυφής θα πραγματοποιηθεί στην Αλβανία. Το αν θα γίνει τον επόμενο χρόνο ή τον μεθεπόμενο είναι κάτι που βρίσκεται ακόμη υπό συζήτηση», δήλωσε στο Bloomberg TV ο ανώτατος στρατιωτικός αξιωματούχος του ΝΑΤΟ, Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε.

Η συζήτηση για το μέλλον των Συνόδων Κορυφής αποτυπώνει τις ευρύτερες πιέσεις που αντιμετωπίζει η Συμμαχία, καθώς προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη ενότητας των μελών της, στις απαιτήσεις των ΗΠΑ για μεγαλύτερη συνεισφορά στην άμυνα και στις διαφορετικές στρατηγικές προτεραιότητες των ευρωπαϊκών κρατών.

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