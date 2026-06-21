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Αλβανία: Η «επανάσταση των Φλαμίνγκο» γιγαντώνεται – Ανυποχώρητος ο Ράμα
Ειδήσεις
17:19 - 21 Ιουν 2026

Αλβανία: Η «επανάσταση των Φλαμίνγκο» γιγαντώνεται – Ανυποχώρητος ο Ράμα

Reporter.gr Newsroom
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Με την πλάτη στον τοίχο είναι ο Έντι Ράμα, καθώς σε λίγες ώρες θα εκπνεύσει το τελεσίγραφο των διαδηλωτών που έχουν συγκεντρωθεί από το βράδυ του Σαββάτου (20/6) στην κεντρική πλατεία των Τιράνων προς τον Αλβανό πρωθυπουργό να παραιτηθεί, ενώ σε άλλα σημεία της χώρας οι διαμαρτυρίες συνεχίζονται.  

Πιο αναλυτικά, από το Σάββατο (20/6) στην αλβανική πρωτεύουσα βρέθηκαν Αλβανοί από την Ευρώπη και την Αμερική, καθώς και από την Ελλάδα, το Κόσσοβο αλλά και κάθε γωνιά της αλβανικής επικράτειας. Συγκεντρώθηκαν έξω από το γραφείο του Ράμα, με πανό που έγραφαν «Η Αλβανία δεν είναι προς πώληση», «Ακυρώστε το έργο», «Ράμα, φύγε», «Ράμα non grata», και ζήτησαν την παραίτησή του. Δήλωσαν, δε, πως αν δεν το κάνει, οι ίδιοι είναι έτοιμοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, καταλαμβάνοντας κυβερνητικά κτήρια και παραλύοντας τον κρατικό μηχανισμό.

Παρότι δεν υπάρχουν ακόμη επίσημα στοιχεία, το Γαλλικό Πρακτορείο μετέδωσε πως το πλήθος της χθεσινής συγκέντρωσης φαινόταν να είναι το μεγαλύτερο από την έναρξη των διαδηλώσεων.

Σήμερα, Κυριακή (21/6), οι κάτοικοι του χωριού Κακομέα, το οποίο ανήκει στον Δήμο Χειμάρρας, κατέστρεψαν τα συρματοπλέγματα περιφραγμένης έκτασης που εμπόδιζε την πρόσβαση πολιτών στην παραλία.

Πρόκειται για έκταση που ανήκε στην ορθόδοξη εκκλησία και είχε κρατικοποιηθεί επί Χότζα. Με την μεταπολίτευση δόθηκε, με αδιαφανείς διαδικασίες όπως υποστηρίζουν οι κάτοικοι, σε επιχειρηματία από την Κεντρική Αλβανία, ο οποίος την περιέφραξε, καθιστώντας απαγορευτική την προσπέλαση στον χώρο όπου υπάρχουν χαλάσματα παλιού χριστιανικού μοναστηριού.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djen2h2mloj5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Αντιμέτωπος με κρίσιμες αποφάσεις ο Ράμα

Στις 19:00 (τοπική ώρα) θα εκπνεύσει το τελεσίγραφο των διαδηλωτών προς τον Ράμα, ο οποίος έχει ήδη διαμηνύσει πως δεν πρόκειται να παραιτηθεί, ενώ φαίνεται σχεδόν αδύνατο να βρεθεί «παράθυρο» συνεννόησης μεταξύ των δύο πλευρών.

Οι επιλογές του Ράμα μπροστά στο ενδεχόμενο κλιμάκωσης με την κατάληψη δημοσίων κτηρίων και του κοινοβουλίου από τους διαδηλωτές είναι δύσκολες και επικίνδυνες, αφού ό,τι κι αν κάνει θα μπορούσε να επιδεινώσει ακόμη περισσότερη την ήδη εκρηκτική κατάσταση. Στην πραγματικότητα, βρίσκεται «εγκλωβισμένος» μεταξύ του να αποφασίσει να στείλει την αστυνομία και του να περιμένει να «ξεφουσκώσουν» οι διαμαρτυρίες από μόνες τους, κάτι που όμως έχει άγνωστο χρονικό ορίζοντα και αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται καθόλου πιθανό πως θα γίνει άμεσα.

Σημειώνεται πως από τα τέλη Μαΐου, οι διαδηλωτές συγκεντρώνονται κάθε βράδυ στα Τίρανα και σε άλλες πόλεις της Αλβανίας, για να εκφράσουν την αντίθεσή τους προς την κατασκευή του πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος που συνδέεται με τα επιχειρηματικά συμφέροντα της οικογένειας Τραμπ, μέσω του γαμπρού του Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, και της κόρης του, Ιβάνκα.

Οι διαδηλωτές έχουν υιοθετήσει το ροζ φλαμίνγκο ως σύμβολο των κινητοποιήσεων τους, καθώς το έργο απειλεί άμεσα τους τόπους αναπαραγωγής αυτών των πουλιών, ενώ παράλληλα εκφράζουν ανησυχίες για διαφθορά.

Ο Ράμα, από την πλευρά του, εμφανίζεται ανυποχώρητος ως προς την ανάγκη υλοποίησης του έργου, ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, παρόλο που η Κομισιόν έχει επίσης εκφράσει την ανησυχία της για πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djeo32phpsb5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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