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Politico: Η Τουρκία μπλοκάρει τη συμφωνία του ΝΑΤΟ για την αναβάθμιση του δικτύου αγωγών καυσίμων
Ειδήσεις
21:59 - 21 Ιουλ 2026

Politico: Η Τουρκία μπλοκάρει τη συμφωνία του ΝΑΤΟ για την αναβάθμιση του δικτύου αγωγών καυσίμων

Reporter.gr Newsroom
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Η Τουρκία αρνήθηκε να εγκρίνει την αναβάθμιση του στρατιωτικού δικτύου αγωγών καυσίμων του ΝΑΤΟ, ύψους 27 δισ. ευρώ, σύμφωνα με δύο διπλωμάτες της Συμμαχίας, επιχειρώντας την τελευταία στιγμή να εξασφαλίσει πρόσθετες παραχωρήσεις.

Η Άγκυρα δεν έδωσε το «πράσινο φως» στη συμφωνία, κατά τη συνεδρίαση των 32 μόνιμων αντιπροσώπων του ΝΑΤΟ την περασμένη εβδομάδα, παρά το γεγονός ότι νωρίτερα μέσα στον μήνα είχε επιτευχθεί προσωρινός συμβιβασμός μεταξύ των συμμάχων.

Όπως ανέφεραν οι δύο διπλωμάτες, που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω της εμπιστευτικότητας των συνομιλιών, η Τουρκία ζητά να δοθεί προτεραιότητα στη χρηματοδότηση των έργων που βρίσκονται στο έδαφός της.

Διαπραγματεύσεις για το μεγαλύτερο έργο κοινής χρηματοδότησης του ΝΑΤΟ

Οι χώρες του ΝΑΤΟ βρίσκονται σε εντατικές διαπραγματεύσεις προκειμένου να οριστικοποιήσουν τη συμφωνία, η οποία προβλέπει την επέκταση του δικτύου αγωγών καυσίμων μήκους περίπου 10.000 χιλιομέτρων, που κατασκευάστηκε κατά την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου.

Το σχέδιο προβλέπει την επέκταση του δικτύου από τη Δυτική Ευρώπη προς τα νεότερα κράτη-μέλη της Συμμαχίας στην ανατολική και βόρεια Ευρώπη, στο πλαίσιο της ευρύτερης προετοιμασίας του ΝΑΤΟ για το ενδεχόμενο σύγκρουσης με τη Ρωσία.

Κατά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε αυτόν τον μήνα στην Άγκυρα, ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, είχε δηλώσει ότι η συμφωνία βρισκόταν πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή της.

«Οι σύμμαχοι κάνουν ένα ιστορικό βήμα για την ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας καυσίμων του ΝΑΤΟ, ώστε οι δυνάμεις μας να διαθέτουν την απαραίτητη ενεργειακή υποστήριξη», είχε αναφέρει, προσθέτοντας ότι η επένδυση των 27 δισ. ευρώ θα εκσυγχρονίσει τις υπάρχουσες υποδομές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων.

Η Άγκυρα ζητά προτεραιότητα για 21 έργα

Παρά τις διαβεβαιώσεις αυτές, η Τουρκία εξακολουθεί να αρνείται να εγκρίνει τη συμφωνία, εκτός εάν τα 21 έργα που προβλέπονται στο τουρκικό έδαφος ενταχθούν στις πρώτες φάσεις χρηματοδότησης.

Σύμφωνα με τους διπλωμάτες, η στάση της Άγκυρας συνδέεται με το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων θα διατεθεί κατά τα πρώτα πέντε χρόνια υλοποίησης του σχεδίου.

«Απλώς θέλουν τα δικά τους έργα να προηγηθούν, εις βάρος πιο ώριμων σχεδίων άλλων συμμάχων. Φυσικά, η Ρωσία είναι εκείνη που χαίρεται περισσότερο με αυτές τις καθυστερήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας από τους διπλωμάτες.

Κίνδυνος αναβολής έως τον Σεπτέμβριο

Οι χώρες-μέλη είχαν αρχικά εκφράσει επιφυλάξεις για το υψηλό κόστος του σχεδίου, το οποίο χαρακτηρίζεται από διπλωματικές πηγές ως το ακριβότερο έργο κοινής χρηματοδότησης στην ιστορία του ΝΑΤΟ.

Ορισμένες κυβερνήσεις ανησυχούσαν επίσης ότι μια τόσο μεγάλη επένδυση θα «κλείδωνε» την ανάπτυξη υποδομών ορυκτών καυσίμων για πολλές δεκαετίες.

Τελικά, οι αντιρρήσεις αυτές κάμφθηκαν, κυρίως λόγω της πίεσης των κρατών της ανατολικής πτέρυγας, που ζητούν την ταχεία ενίσχυση των στρατιωτικών υποδομών.

Ωστόσο, η νέα στάση της Τουρκίας ενδέχεται να μεταθέσει την τελική συμφωνία για τον Σεπτέμβριο, όταν οι πρεσβευτές του ΝΑΤΟ θα επανέλθουν στις διαπραγματεύσεις μετά τη θερινή διακοπή.

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα, ενώ η Συμμαχία παρέπεμψε στις πρόσφατες δηλώσεις του Μαρκ Ρούτε σχετικά με το έργο αναβάθμισης του δικτύου αγωγών καυσίμων.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/07/2026 - 21:26
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