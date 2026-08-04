Guardian: Καύσωνες, πυρκαγιές και ξηρασία βάζουν «φωτιά» στις τιμές ελαιολάδου

Νέο κύμα αυξήσεων στις τιμές του ελαιολάδου εκτιμάται ότι βρίσκεται προ των πυλών, καθώς οι ελαιοκαλλιέργειες σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες πλήττονται από τις ακραίες καιρικές συνθήκες, με κύρια χαρακτηριστικά τον παρατεταμένο καύσωνα, την ξηρασία και τις καταστροφικές πυρκαγιές. Παράλληλα, οι αγρότες προειδοποιούν για αισθητή μείωση της παραγωγής σε πολλές βασικές κατηγορίες τροφίμων, εξέλιξη που αναμένεται να ενισχύσει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Όπως αναφέρει ο Guardian, η κλιματική κρίση οδηγεί τις θερμοκρασίες σε πρωτοφανή επίπεδα, προκαλώντας σοβαρές επιπτώσεις σε καλλιέργειες όπως το καλαμπόκι, τα λαχανικά, τα σταφύλια, τα δημητριακά και οι ελιές. Το ελαιόλαδο, το οποίο ήδη αποτελεί ακριβό προϊόν για τα νοικοκυριά, αναμένεται να δεχθεί νέες ανατιμήσεις τους επόμενους μήνες, καθώς μειώνεται η διαθεσιμότητα του καρπού που μπορεί να αξιοποιηθεί για την παραγωγή του.

Σοβαρές απώλειες στις γαλλικές καλλιέργειες λαχανικών

Η ένωση παραγωγών Légumes de France ανακοίνωσε ότι έχουν καταστραφεί χιλιάδες τόνοι αγροτικών προϊόντων, συνολικής αξίας αρκετών εκατομμυρίων ευρώ.

Οι ζημιές έχουν επηρεάσει, μεταξύ άλλων, καλλιέργειες όπως σαλάτες, καρότα, πράσα, σκόρδα και κρεμμύδια, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η μείωση της παραγωγής μπορεί να φτάσει ακόμη και το 50%, εξαιτίας των περιορισμένων βροχοπτώσεων.

Οι υψηλές θερμοκρασίες στη Γαλλία έχουν επηρεάσει αρνητικά και την ανάπτυξη των αμπελιών σε μεγάλες οινοπαραγωγικές ζώνες, όπως η Καμπανία, το Μπορντό και η Βουργουνδία. Οι παραγωγοί αναμένουν μικρότερη σοδειά και προετοιμάζονται για έναν από τους πιο πρώιμους τρύγους που έχουν καταγραφεί.

Στην περιοχή της Καμπανίας, η συγκομιδή προβλέπεται να ξεκινήσει περίπου στις 15 Αυγούστου, σχεδόν έναν μήνα νωρίτερα σε σχέση με τις συνήθεις ημερομηνίες που ίσχυαν πριν από μερικές δεκαετίες. Παράλληλα, οι αποδόσεις των αμπελώνων εκτιμάται ότι θα είναι περίπου 10% χαμηλότερες σε σχέση με πέρυσι.

Υποχωρεί η παραγωγή σιτηρών στην Ισπανία

Στην Ισπανία, το υπουργείο Γεωργίας προβλέπει σημαντική πτώση στην παραγωγή δημητριακών για την περίοδο 2026-2027. Συγκεκριμένα, η συγκομιδή αναμένεται να υποχωρήσει από τους 24 εκατ. τόνους της προηγούμενης χρονιάς σε λίγο πάνω από τους 18,5 εκατ. τόνους.

Η εκτίμηση αυτή είχε γίνει πριν συνυπολογιστούν οι πρόσθετες απώλειες που προκάλεσαν οι δασικές πυρκαγιές.

Παρότι οι Ισπανοί αγρότες διαθέτουν μεγαλύτερη εμπειρία στη διαχείριση θερμών και ξηρών συνθηκών, μέσω ανθεκτικών ποικιλιών, συστημάτων άρδευσης και υποδομών αποθήκευσης νερού, η ένταση και η διάρκεια των ακραίων φαινομένων ξεπερνούν πλέον σε αρκετές περιπτώσεις τις δυνατότητες προσαρμογής.

Η ΕΕ περιορίζει τις εκτιμήσεις για τις αγροτικές παραγωγές

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προβλέψεις της για την παραγωγή αρκετών αγροτικών προϊόντων.

Η εκτίμηση για τους ηλιόσπορους, οι οποίοι αποτελούν σημαντική πρώτη ύλη για την παραγωγή φυτικών ελαίων, μειώθηκε κατά 7%, ενώ η πρόβλεψη για το καλαμπόκι περιορίστηκε κατά 6% σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμηση.

Παράλληλα, μειώθηκαν κατά 3% οι προβλέψεις για την παραγωγή πατάτας και σόγιας. Ωστόσο, οι επιπτώσεις δεν είναι ομοιόμορφες σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Η Ρουμανία, για παράδειγμα, ευνοήθηκε από αυξημένες βροχοπτώσεις, ενώ η καλλιέργεια σιταριού στην Ιταλία εμφανίστηκε πιο ανθεκτική.

Πυρκαγιές και λειψυδρία επιβαρύνουν την παραγωγή

Η ισπανική αγροτική ένωση ASAJA ανέφερε ότι οι πυρκαγιές προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε οπωρώνες, αμπελώνες, αγροτικές εκτάσεις και θερμοκήπια.

Στις καλλιέργειες που επηρεάστηκαν περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα εσπεριδοειδή, τα αβοκάντο, τα αμύγδαλα, τα σταφύλια, τα λαχανικά και οι ελιές. Παράλληλα, η έλλειψη νερού και οι ακραίες θερμοκρασίες περιόρισαν την παραγωγή σε προϊόντα όπως η ντομάτα και το καλαμπόκι.

Εκπρόσωπος της ένωσης υπογράμμισε ότι οι τοπικές καταστροφές ενδέχεται να περιορίσουν τις εξαγωγές ορισμένων προϊόντων, ωστόσο η βασική ανησυχία αφορά κυρίως την αύξηση του κόστους παραγωγής και όχι τη δημιουργία προβλημάτων στο διεθνές εμπόριο.

Στο επίκεντρο οι ελαιοκαλλιέργειες

Οι παραγωγοί ελαιολάδου προειδοποιούν ότι οι τιμές ενδέχεται να κινηθούν ξανά ανοδικά μέσα στο έτος, καθώς οι ελαιοκαλλιεργητές αντιμετωπίζουν έναν δύσκολο συνδυασμό ακραίας ζέστης, παρατεταμένης ανομβρίας και πυρκαγιών.

Ελαιώνες καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Πορτογαλία, ενώ ακόμη και οι περιοχές που δεν επλήγησαν άμεσα από τις φλόγες έχουν επηρεαστεί από τη στάχτη, τον καπνό και την υποβάθμιση της ποιότητας του αέρα.

Παράλληλα, οι υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την εξάπλωση παρασίτων και ασθενειών, αυξάνουν τον κίνδυνο ακραίων φαινομένων και επηρεάζουν τόσο την ποσότητα όσο και την ποιότητα του ελαιοκάρπου.

Κίνδυνος νέων ανατιμήσεων το φθινόπωρο

Οι διεθνείς τιμές του ελαιολάδου είχαν υποχωρήσει σταδιακά μετά το μεγάλο άλμα που σημειώθηκε πριν από δύο χρόνια, όταν η υψηλή ζήτηση, οι υψηλές θερμοκρασίες, η ξηρασία και οι ασθένειες είχαν περιορίσει σημαντικά την παραγωγή.

Ωστόσο, παρά την αποκλιμάκωση, η μέση τιμή ενός λίτρου εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου στα βρετανικά καταστήματα παραμένει πάνω από τις 7 λίρες και έχει αρχίσει να αυξάνεται ξανά τους τελευταίους μήνες.

Η Σάρα Βασόν, ιδρύτρια της εταιρείας ελαιολάδου Citizens of Soil, σημείωσε ότι, εφόσον οι καιρικές συνθήκες δεν παρουσιάσουν βελτίωση σύντομα, οι καταναλωτές θα πρέπει να προετοιμαστούν για υψηλότερες τιμές το φθινόπωρο, καθώς η ποσότητα κατάλληλου καρπού για παραγωγή ελαιολάδου θα είναι περιορισμένη.