Γεωργιάδης: Από τη ΔΕΘ μπαίνουμε στην προεκλογική περίοδο – Ή αυτοδυναμία ή ακυβερνησία

Στις πολιτικές εξελίξεις ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στα σενάρια για πιθανή δημιουργία νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, στις δημοσκοπικές επιδόσεις της Νέας Δημοκρατίας στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και στην πολιτική αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews.

Ο υπουργός υποστήριξε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να απαντήσει στις πολιτικές και κοινωνικές προκλήσεις μέσα από το κυβερνητικό της έργο, ενώ επανέλαβε ότι κεντρικός πολιτικός στόχος της ΝΔ παραμένει η επίτευξη αυτοδυναμίας στις επόμενες εκλογές.

«Το ΕΣΥ αλλάζει – 100% απορρόφηση στο Ταμείο Ανάκαμψης»

Με αφορμή την περιοδεία του στη Βόρεια Ελλάδα, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στον χώρο της Υγείας, υποστηρίζοντας ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας βρίσκεται σε περίοδο σημαντικών επενδύσεων και έργων.

«Έχω πει πολλές φορές, θα βαρεθείτε να με βλέπετε να εγκαινιάζω πράγματα στο ΕΣΥ», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας παράλληλα ότι οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις χρηματοδοτούνται από πόρους του ελληνικού λαού και, ως εκ τούτου, οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν πώς αξιοποιήθηκε η εντολή που έδωσαν στην κυβέρνηση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Ταμείο Ανάκαμψης, υποστηρίζοντας ότι το υπουργείο Υγείας ολοκλήρωσε το σύνολο των έργων που είχε αναλάβει και πέτυχε, όπως είπε, «100% απορρόφηση».

Απαντώντας στις αιτιάσεις του ΠΑΣΟΚ περί απώλειας ευρωπαϊκών πόρων, ο υπουργός ήταν κατηγορηματικός: «Δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ. Όλα μας τα έργα ολοκληρώθηκαν μέσα στο χρονοδιάγραμμα που έπρεπε να ολοκληρωθούν».

Βόρεια Ελλάδα: «Η Θεσσαλονίκη πάει καλύτερα από ποτέ»

Σχολιάζοντας την εκλογική εικόνα της ΝΔ στη Βόρεια Ελλάδα, ο κ. Γεωργιάδης απέρριψε την άποψη ότι η παράταξη έχασε επί κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη το παραδοσιακό της έρεισμα στην περιοχή.

«Δεν ισχύει ότι παρέλαβε ο Μητσοτάκης μια Βόρεια Ελλάδα που ήταν κάστρο της Νέας Δημοκρατίας και το έχασε», είπε, υποστηρίζοντας ότι το εκλογικό ρήγμα είχε διαμορφωθεί ήδη από προηγούμενες περιόδους.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να απαντήσει με συγκεκριμένα έργα στα διαχρονικά αιτήματα της Θεσσαλονίκης. Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο Μετρό, στην ανάπλαση της ΔΕΘ, στα έργα μεταφορών και στις παρεμβάσεις στον χώρο της Υγείας.

«Η Θεσσαλονίκη πάει καλύτερα από ποτέ. Αυτή είναι η αλήθεια», δήλωσε.

Σαμαράς και εσωκομματικές αιχμές

Ο υπουργός άσκησε έντονη κριτική σε πρόσφατες τοποθετήσεις συνεργατών του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, με αφορμή τον χαρακτηρισμό ότι η ΝΔ αποτελεί «σημιτικό ΠΑΣΟΚ με ολίγον από ΛΑΟΣ».

Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη αναφορά στρέφεται ουσιαστικά και κατά του ίδιου του κ. Σαμαρά, υπενθυμίζοντας ότι επί της προεδρίας του στη ΝΔ εντάχθηκαν στην παράταξη στελέχη που προέρχονταν από τον ΛΑΟΣ.

«Ο κ. Τσούτσιας προσέβαλε πολύ τον κ. Σαμαρά. Όλη η χθεσινή συνέντευξη ήταν μια προσβολή στον Αντώνη Σαμαρά», ανέφερε.

Ο υπουργός σημείωσε ότι ο ίδιος, ο Μάκης Βορίδης και ο Θάνος Πλεύρης ήταν μεταξύ των στελεχών που προέρχονταν από τον ΛΑΟΣ και εντάχθηκαν στη ΝΔ, επισημαίνοντας ότι οι δύο από τους τρεις ανέλαβαν υπουργικά καθήκοντα επί πρωθυπουργίας Αντώνη Σαμαρά.

«Άρα, αν κάποιος κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για αυτό το πράγμα, είναι σαν να λέει ότι ο Σαμαράς ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δεν έκανε καλά τη δουλειά του», υποστήριξε.

Αναφερόμενος στην εξωτερική πολιτική, ο κ. Γεωργιάδης απέρριψε επίσης την κριτική περί απουσίας στρατηγικής, υποστηρίζοντας ότι η σημερινή κυβερνητική πολιτική αποτελεί συνέχεια επιλογών προηγούμενων κυβερνήσεων της ΝΔ.

«Οι βασικές νόρμες εξωτερικής πολιτικής Μητσοτάκη είναι συνέχεια της πολιτικής Σαμαρά», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι οι σχετικές επικρίσεις υποβαθμίζουν και το έργο των προηγούμενων κυβερνήσεων της παράταξης.

Το ενδεχόμενο νέου κόμματος

Σε ό,τι αφορά τα σενάρια περί ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα από τον Αντώνη Σαμαρά, ο υπουργός εξέφρασε την αντίθεσή του σε μια νέα εσωκομματική σύγκρουση.

«Οι εμφύλιοι γενικώς δεν μου αρέσουν και τους θεωρώ κακό πράγμα», είπε, προσθέτοντας ότι «η παράταξη είναι μεγάλη και τους χωράει όλους».

Για τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες, ο κ. Γεωργιάδης εκτίμησε ότι δεν διαφαίνονται σήμερα οι προϋποθέσεις για σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας.

«Δεν βλέπω καμία πιθανότητα κανενός σχήματος συνεργατικού κυβερνητικού», ανέφερε, προσθέτοντας πως κατά την άποψή του «ή θα έχουμε αυτοδυναμία ή θα έχουμε ακυβερνησία».

Επανέλαβε, παράλληλα, ότι στρατηγικός στόχος της ΝΔ είναι η ανανέωση της λαϊκής εντολής προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο χαρακτήρισε «πολύ καλό πρωθυπουργό».

«Θα αγωνιστούμε όλα τα πολιτικά στελέχη της παράταξης για να συνεχίσει ο Μητσοτάκης να είναι πρωθυπουργός», ανέφερε.

Ερωτηθείς ειδικότερα για το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην πρωθυπουργία, ο υπουργός απάντησε ότι στις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες, σε ένα συνεργατικό κυβερνητικό σχήμα, πρωθυπουργός είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος, εκτός εάν ο ίδιος δεν επιθυμεί να αναλάβει τη θέση.

Αιχμές κατά Τσίπρα για το «Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης»

Ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε και την επικείμενη παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ, καθώς και την πρόθεσή του να παρουσιάσει νέο «Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης».

«Ο Τσίπρας και το Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης δεν πρέπει να μπαίνουν στην ίδια πρόταση», ανέφερε, συνδέοντας το προηγούμενο πρόγραμμα με τις πολιτικές δεσμεύσεις και τις εξελίξεις της περιόδου του 2015.

Η αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Στο επίκεντρο της συνέντευξης βρέθηκαν και οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους.

Ο υπουργός εξέφρασε την έντονη διαφωνία του με προτάσεις που, όπως υποστήριξε, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διαγραφή μέρους των οφειλών, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια πολιτική ενδέχεται να δημιουργήσει αντικίνητρα για όσους είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.

«Για ποιο λόγο ένας άνθρωπος να πληρώσει στο ακέραιο τις οφειλές του όταν ξέρει ότι αν δεν τις πληρώσει θα του χαρίσουν το 30%;» διερωτήθηκε.

Παράλληλα, χαρακτήρισε τις συγκεκριμένες προτάσεις ως επανάληψη επιχειρημάτων που είχαν διατυπωθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ κατά την προεκλογική περίοδο του 2015.

«Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη θέλει να γίνει ο Τσίπρας του 2015», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Από τη ΔΕΘ μπαίνουμε στην προεκλογική περίοδο»

Κλείνοντας, ο υπουργός Υγείας εκτίμησε ότι η πολιτική περίοδος μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα αποκτήσει έντονα προεκλογικά χαρακτηριστικά.

«Από τη ΔΕΘ και μετά μπαίνουμε πια στην προεκλογική περίοδο», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι η τελική κρίση ανήκει στους πολίτες.

«Το μεγάλο αφεντικό είναι ο ελληνικός λαός. Ό,τι πει ο λαός, αυτό είναι», κατέληξε.

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