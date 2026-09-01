Γεωργιάδης: Τέλος το «ακαθόριστο φύλο» του ΕΟΠΥΥ, παρά την επίθεση σε Σαμαρά–Βελόπουλο

Πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσαν οι επιλογές προσδιορισμού φύλου που εμφανίζονταν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ για την αποστολή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους στους ασφαλισμένους ανάμεσα στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τους Αντώνη Σαμαρά και Κυριάκο Βελόπουλο.

Στην πλατφόρμα εμφανίζονταν οι επιλογές «Άρρεν», «Θήλυ», «Άλλο» και «Ακαθόριστο», γεγονός που σχολιάστηκε από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο.

Μετά τις αντιδράσεις, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης έδωσε εντολή για την αλλαγή της συγκεκριμένης επιλογής στην πλατφόρμα, ενώ παράλληλα τοποθετήθηκε δημόσια για τις παρεμβάσεις των δύο πολιτικών.

Η παρέμβαση Σαμαρά

Ο Αντώνης Σαμαράς, σχολιάζοντας το περιεχόμενο της πλατφόρμας, έκανε λόγο για «συνειδητή κυβερνητική επιλογή» και υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες επιλογές δεν εκφράζουν, κατά την άποψή του, τις αρχές και τις αξίες της πλειονότητας της ελληνικής κοινωνίας.

Στην παρέμβασή του αναφέρθηκε στις επιλογές «Άρρεν», «Θήλυ», «Άλλο» και «Ακαθόριστο», σημειώνοντας ότι οι ασφαλισμένοι καλούνται να δηλώσουν το φύλο τους προκειμένου να λάβουν Φάρμακα Υψηλού Κόστους.

Ο πρώην πρωθυπουργός συνέδεσε το ζήτημα με αυτό που χαρακτήρισε «woke ατζέντα», υποστηρίζοντας ότι αντίστοιχες επιλογές έχουν ήδη ενσωματωθεί στη δημόσια διοίκηση και, όπως ανέφερε, στα σχολικά βιβλία.

Παράλληλα, έθεσε το ζήτημα στο πλαίσιο της δημογραφικής κατάστασης της χώρας, υποστηρίζοντας ότι η οικογένεια χρειάζεται στήριξη και όχι «επαναπροσδιορισμό».

Καταλήγοντας, ο Αντώνης Σαμαράς υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη πολιτική δεν συνδέεται, κατά την άποψή του, ούτε με τις αρχές της Νέας Δημοκρατίας ούτε με τη «συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού».

Η απάντηση Γεωργιάδη

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε στον Αντώνη Σαμαρά μέσω ανάρτησής του, αποδίδοντας την αλλαγή στην πλατφόρμα σε διόρθωση ενός τεχνικού ζητήματος.

Ο υπουργός Υγείας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «στις λίγες ώρες που χρειάστηκε ο ανάδοχος για να αλλάξει την πλατφόρμα» ο πρώην πρωθυπουργός προχώρησε σε «σκληρή ανακοίνωση», υποστηρίζοντας ότι αποκαλύφθηκε ένα σχέδιο «κατά της οικογένειας».

Ο κ. Γεωργιάδης υποστήριξε ότι δεν υπήρχε κάποιος σχεδιασμός πίσω από τις συγκεκριμένες επιλογές, αλλά ένα λάθος το οποίο διορθώθηκε.

«Όχι αγαπημένε μου Πρόεδρε ένα λάθος έγινε διορθώθηκε ψυχραιμία», ανέφερε χαρακτηριστικά, απευθυνόμενος στον Αντώνη Σαμαρά.

Η παρέμβαση Βελόπουλου

Στην υπόθεση παρενέβη και ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος τοποθετήθηκε επίσης για τις επιλογές που εμφανίζονταν στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε και τη συγκεκριμένη παρέμβαση, επισημαίνοντας ότι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης πρόλαβε να εκδώσει ανακοίνωση, η οποία, όπως ανέφερε, στρεφόταν παράλληλα κατά του Αντώνη Σαμαρά.

Με σκωπτικό ύφος, ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι ο Κυριάκος Βελόπουλος κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό για «πολιτική υποκρισία», αφήνοντας αιχμές για τον μεταξύ τους πολιτικό ανταγωνισμό.

Τι αναφέρει στην ανάρτηση του ο υπουργός Υγείας

Πιο αναλυτικά, στην ανάρτηση του, ο υπουργός Υγείας ανέφερε: «Μέχρι τις Εκλογές ο δείκτης της ελαφρότητας των ανθρώπων, οι οποίοι θέλουν με κάθε τρόπο να ρίξουν την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη θα σπάσει κάθε ρεκόρ. Πάμε να δούμε με την σειρά το τί έγινε σήμερα.

Πράξις πρώτη: η Εφημερίδα «Εστία» ανακάλυψε και καλά έκανε αυτή είναι δουλειά μίας εφημερίδος, ότι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ για την αποστολή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους στους ασθενείς προβλεπόταν, πλην των δύο φύλων και μία τρίτη επιλογή ενός «ακαθορίστου». Να σας πω την αλήθεια δεν το είχα αντιληφθεί, δεν βλέπω σε όλες τις λεπτομέρειες τις εκατοντάδες πλατφόρμες που έχουμε, και όταν είδα το πρωτοσέλιδο το πρωί ζήτησα να ενημερωθώ. Απεδείχθη ότι ο κατασκευαστής της ηλεκτρονικής αυτής πλατφόρμας ανάδοχος του ΕΟΠΥΥ, ακολουθώντας τις οδηγίες ενός ISO το είχε κατασκευάσει κατά αυτό τον τρόπο. Έδωσα αμέσως εντολή να αλλάξει, όχι διότι θέλω να καταπατήσω τα δικαιώματα κάποιου, αλλά διότι στην χρήση Φαρμάκων ο αυτοπροσδιορισμός θα μπορούσε δυνητικά να είναι επικίνδυνος για λόγους υγείας. Τώρα που μιλάμε η πλατφόρμα έχει ήδη αλλάξει. Δεν υπήρχε κανένα ιδεολογικό ζήτημα εδώ δικό μου ή της Κυβερνήσεως, αλλά η εφημερίδα που μας αντιπολιτεύεται έκανε την δουλειά της. Τους ευχαριστώ για την ενημέρωση που οδήγησε στην διόρθωση.

Πράξις δεύτερη: στις λίγες ώρες που χρειάστηκε ο ανάδοχος για να αλλάξει την πλατφόρμα ο Αντώνης Σαμαράς προφανώς στον οίστρο της δημιουργίας του κόμματος του, με το οποίο θέλει να ρίξει τον Μητσοτάκη, έβγαλε μία σκληρή ανακοίνωση ότι «να αποκαλύφθηκε το μοχθηρό μας σχέδιο κατά της οικογένειας…» όχι αγαπημένε μου Πρόεδρε ένα λάθος έγινε διορθώθηκε ψυχραιμία.

Πράξις τρίτη: έως ότου προλάβω να κάνω την διόρθωση, να εκδοθεί το σχετικό Δελτίου Τύπου του ΕΟΠΥΥ και να ξεκαθαρίσω το θέμα, πρόλαβε ο @velopky να βγάλει και αυτός ανακοίνωση, αλλά η δική του ανακοίνωση είναι….κατά του Σαμαρά…τον οποίο κατηγορεί για πολιτική υποκρισία κλπ (είπαμε να πέσει ο Μητσοτάκης, αλλά μήν μας πάρει και τις ψήφους ο Σαμαράς…)…

Τελικά ο ΕΟΠΥΥ εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση με την διόρθωση της πλατφόρμας που ήδη έγινε, οπότε φάνηκε και η κενότητα όλης αυτής της φασαρίας.

ΥΓ: αυτό που μου έκανε την χείριστη εντύπωση είναι ότι κανένας από τους δύο Προέδρους δεν είχε να πει μια καλή κουβέντα για την ουσία που άλλαξε την ζωή των ασθενών με αυτή καθαυτή την υπηρεσία διανομής ΦΥΚ στο σπίτι, που τους έβγαλε από μια ταλαιπωρία πολλών ετών και που φέτος τον Αύγουστο είχε αύξηση στη χρήση της κατά +90% σε σχέση με πέρσι. Η λύση των προβλημάτων των ασθενών δεν τους αφορά, διότι αυτό δεν κάνει ζημιά στον Μητσοτάκη οπότε αδιαφόρησαν…κρίμα!».

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