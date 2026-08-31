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ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση, θεατής στο ράλι ανατιμήσεων, προσπαθεί να μαζέψει τα ασυμμάζευτα
Πολιτική
15:03 - 31 Αυγ 2026

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση, θεατής στο ράλι ανατιμήσεων, προσπαθεί να μαζέψει τα ασυμμάζευτα

Reporter.gr Newsroom
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Έντονη κριτική στην κυβέρνηση για την «Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών» ασκεί το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, υποστηρίζοντας ότι τα μέτρα δεν αντιμετωπίζουν ουσιαστικά την ακρίβεια και βασίζονται σε προσωρινές, εθελοντικές μειώσεις από την πλευρά των προμηθευτών.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, ο βουλευτής Δωδεκανήσου και υπεύθυνος ΚΤΕ Ανάπτυξης Γιώργος Νικητιάδης και ο Τομέας Ανάπτυξης του κόμματος κατηγορούν την κυβέρνηση ότι έχει επιτρέψει τη διατήρηση υψηλών τιμών σε βασικά αγαθά και ζητούν μόνιμες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών.

Πιο αναλυτικά, αναφέρουν:

Η κυβέρνηση που εκτίναξε τον πληθωρισμό των τροφίμων στο 40% (39,07% από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι τον Ιούλιο του 2026) και ανέδειξε την χώρα μας πρωταθλήτρια των ανατιμήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη, ανακοινώνει ξανά μετά φανών και λαμπάδων μειώσεις τιμών σε προϊόντα για μικρό χρονικό διάστημα ως αποτέλεσμα «νέας» όπως την χαρακτηρίζει «Εθνικής πρωτοβουλίας μείωσης τιμών».

Εκείνο που δεν μας λέει η κυβέρνηση, είναι τι είδους «Εθνική πρωτοβουλία» είναι αυτή που βασίζεται αποκλειστικώς και μόνο στον εθελοντισμό των προμηθευτών, οι οποίοι βεβαίως, ούτε δεσμεύονται χρονικώς, ούτε υποχρεούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο να μειώσουν τις τιμές παρά μόνο στα προϊόντα και στα τρόφιμα που οι ίδιοι θα αποφασίσουν.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση επαίρεται για τις υποτιθέμενες επιτυχίες της στην καταπολέμηση της ακρίβειας. Το 2023 ανακοίνωσε τη «Μόνιμη Μείωση Τιμής», με κατώτατη μείωση 5% σε ορισμένα προϊόντα, η οποία και έληξε τον Μάϊο του 2024. Το 2024 προχώρησε επίσης σε παρεμβάσεις σε επιμέρους κατηγορίες ενώ το 2025 ανακοίνωσε νέες μειώσεις σε περισσότερους από 2.000 κωδικούς. Έχει εφαρμόσει επανειλημμένως τα ίδια πειράματα, ανεπιτυχώς.

Αποτέλεσμα; Η Ελλάδα έχει σωρευτικό πληθωρισμό από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι και τον Ιούλιο του 2026, 24,4% και ο αντίστοιχος πληθωρισμός στα τρόφιμα αγγίζει το 40%. Απέναντι σε όλα αυτά η Κυβέρνηση επέτρεψε μέσα από τις συναντήσεις της με τους φορείς της αγοράς όλο το καλοκαίρι, να υπάρξουν νέες ανατιμήσεις ώστε να έρθει τον Σεπτέμβριο και να ανακοινώσει μονοψήφιες μειώσεις σε συγκεκριμένους κωδικούς και για συγκεκριμένο διάστημα, επί των αυξημένων ήδη τιμών. Δεν μας είπαν και δεν θα μας πουν τι αυξήσεις έγιναν μέσα στο καλοκαίρι, σε ποιους κωδικούς και σε ποιο ύψος για να διαπιστώσουμε αν τελικώς έχουμε πραγματικές μειώσεις τιμών ή επί της ουσίας αυξήσεις τιμών.

Μόνο από την τελευταία διετία και σύμφωνα με τα συγκριτικά στοιχεία της Eurostat καταρρίπτεται το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι η ακρίβεια είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο, αφού αποτυπώνουν τα στοιχεία αυτά, τη μεγάλη απόκλιση των τιμών στην Ελλάδα σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Στη χώρα μας καταγράφονται την τελευταία διετία αυξήσεις σε βασικά προϊόντα και υπηρεσίες που ξεπερνούν έως και κατά 23% εκείνες της Ευρωζώνης, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να πληρώνουν πολύ ακριβότερα από τους καταναλωτές σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης.

Ενδεικτικά η διαφορά στον πληθωρισμό Ελλάδας σε σχέση με την Ευρωζώνη:

Στα ενδύματα πληρώνουμε 23,22% παραπάνω, στα αεροπορικά εισιτήρια 21,14% παραπάνω, στα υποδήματα για βρέφη και παιδιά 14,49% παραπάνω, στο φυσικό αέριο 14,22% παραπάνω, στις πληρωμές ενοικίων για στέγαση 12,34% παραπάνω, στο βούτυρο και άλλα έλαια και λίπη 11,74% παραπάνω, στα υγρά καύσιμα 10,37% παραπάνω, στα εσπεριδοειδή 10,10% παραπάνω, στα πακέτα διακοπών 10,00% παραπάνω, στην ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο και άλλα καύσιμα θέρμανσης 7,91% παραπάνω, και στα κρέατα, 7,12% παραπάνω.

Ειδικότερα στο κρέας, ενώ μέχρι και τον προηγούμενο Οκτώβριο, οι τιμές στην Ελλάδα, ακολουθούσαν το μέσο όρο της Ευρωζώνης, από το Δεκέμβριο υπερακοντίστηκαν και παραμένουν έκτοτε 4,5 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα (δείτε σχετικό γράφημα στο τέλος).

Είναι προφανές ότι η ακρίβεια αποτελεί πολιτική επιλογή της κυβέρνησης. Γιατί είναι κατ’ αυτήν ο πιο αποδοτικός τρόπος να ενισχύσει τα δημόσια έσοδα ώστε μετά να εμφανίζεται ο Πρωθυπουργός ως «φιλεύσπλαχνος ηγεμόνας» για να επιστρέφει με επιδόματα το ένα ευρώ από τα δέκα που έχει πάρει προηγουμένως με φόρους.

Είναι ενδεικτικό ότι μόνο μέσα στο 1ο επτάμηνο του 26, η υπέρβαση στις εισπράξεις από τον ΦΠΑ έφτασαν τα 739 εκ. ευρώ και το πρωτογενές πλεόνασμα για το ίδιο διάστημα αγγίζει τα 6 δισ.

Ταυτόχρονα μέσω της ακρίβειας η κυβέρνηση πετυχαίνει την μεγαλύτερη αναδιανομή πλούτου εδώ και δεκαετίες, υπέρ των λίγων και εκλεκτών της φίλων θεωρώντας ότι αυτό θα της εξασφαλίσει «ανοχή» και παραμονή στην εξουσία.

Όμως, τα ερωτήματα παραμένουν:

• Σε ποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ελεγκτές και ελεγχόμενοι συνεδριάζουν από κοινού για να αποφασίσουν την στάση τους;

• Σε ποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα η κυβέρνηση αντί να ελέγχει την αγορά και να βάζει τους κανόνες, συναντιέται πίσω από κλειστές πόρτες και διαπραγματεύεται;

• Σε ποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα ανακοινώνεται ότι οι επιχειρήσεις θα προχωρήσουν σε μερικές μειώσεις από τον Σεπτέμβριο αφού πρώτα έχουν στη διάθεση τους όλο το καλοκαίρι για να προβούν σε αυξήσεις;

• Έχει η κυβέρνηση πλήρη καταγραφή όλων των κωδικών, των ανατιμήσεων τους, τους τελευταίους μήνες και τι μειώσεις και σε ποιους εξ αυτών των κωδικών για γίνουν, ώστε να έχουν οι καταναλωτές πλήρη εικόνα;

• Γιατί η κυβέρνηση σιωπά, όταν πλείστες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ανοίξει την συζήτηση για φορολόγηση των υπερκερδών στην ενέργεια;

Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις: Μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα για όσο διαρκεί η κρίση, έκτακτη φορολόγηση των διυλιστηρίων ώστε τα πρόσθετα έσοδα να επιστρέφουν στους καταναλωτές, ουσιαστικούς και διαρκείς ελέγχους στην αγορά, επιτάχυνση των ερευνών της Επιτροπής Ανταγωνισμού στους κρίσιμους κλάδους της ενέργειας, της ακτοπλοΐας και της υγείας, καθώς και αυστηρές κυρώσεις όπου καταγράφονται πρακτικές αισχροκέρδειας. Η χώρα χρειάζεται πολιτική που θα μειώσει πραγματικά τις τιμές και θα προστατεύσει την αγοραστική δύναμη των πολιτών. Η κυβέρνηση επιλέγει ξανά μια πρόσκαιρη συμφωνία. Η ελληνική οικογένεια χρειάζεται μόνιμα και αποτελεσματικά μέτρα. Μέτρα που μόνο το ΠΑΣΟΚ θέλει και μπορεί να εφαρμόσει με την πολιτική αλλαγή που θα φέρει στη χώρα.

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