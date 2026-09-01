Celestyal: Χειμερινή καμπάνια «Χωρίς συνωστισμό, Αξέχαστη Εμπειρία, Αυθεντικά Μεσογειακό» με ναύλους από €469 το άτομο

Η Celestyal ανακοίνωσε τη νέα χειμερινή καμπάνια «Χωρίς συνωστισμό, Αξέχαστη Εμπειρία, Αυθεντικά Μεσογειακό», η οποία ισχύει από 1η Σεπτεμβρίου, για επταήμερες κρουαζιέρες που ξεκινούν από €469 ανά άτομο.

Η καμπάνια, η οποία θα διαρκέσει έως τις 2 Νοεμβρίου 2026, περιλαμβάνει κρουαζιέρες από το νέο χειμερινό πρόγραμμα της Celestyal, μεταξύ άλλων το πρώτο αποκλειστικό πρόγραμμα του Celestyal Discovery στη Δυτική Μεσόγειο, με 14 νέες προσεγγίσεις σε λιμάνια, καθώς και τη νέα χειμερινή σεζόν 2027/28 του Celestyal Journey.

Αναδεικνύοντας τη Μεσόγειο πέρα από τους καλοκαιρινούς μήνες, η καμπάνια συνδυάζει δημοφιλείς προορισμούς με λιγότερο γνωστά λιμάνια, καθώς και επιλεγμένες διανυκτερεύσεις και μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής σε συγκεκριμένους προορισμούς, μέσα από ένα ευρύ δίκτυο δρομολογίων που εκτείνεται από την Ισπανία, την Πορτογαλία και το Μαρόκο έως τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ελλάδα, την Τουρκία, την Κύπρο και την Αίγυπτο.

Ανάμεσα στα κύρια χαρακτηριστικά ξεχωρίζουν:

«Μεσογειακοί Θησαυροί»: κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων με το Celestyal Discovery, με αναχώρηση από τη Βαρκελώνη (Ταραγόνα) με διανυκτέρευση και προσεγγίσεις στη Μάλαγα, το Γιβραλτάρ, την Καζαμπλάνκα, το Κάντιθ και τη Λισαβόνα.

«Χρώματα Μεσογείου»: κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων με το Celestyal Journey, με αναχώρηση από την Αθήνα και προσεγγίσεις στην Αλεξάνδρεια, όπου περιλαμβάνεται διανυκτέρευση, στη Λεμεσό, τη Ρόδο και την Κωνσταντινούπολη.

«Ορίζοντες Τριών Ηπείρων»: κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων με το Celestyal Journeyκαι μετ’ επιστροφής από την Αθήνα, περιλαμβάνει προσεγγίσεις στην Αλεξάνδρεια, με διανυκτέρευση, στη Λεμεσό, τη Ρόδο, την Κωνσταντινούπολη, όπου περιλαμβάνεται επίσης διανυκτέρευση, τη Θεσσαλονίκη, τον Βόλο, το Κουσάντασι και το Ηράκλειο, πριν από την τελική διανυκτέρευση στην Αθήνα.

Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται όλα τα γεύματα στα κυρίως εστιατόρια του πλοίου, απεριόριστα αναψυκτικά με τα γεύματα, δωρεάν βασικό WiFi, λιμενικά τέλη και φιλοδωρήματα.

Η Janet Parton, Αντιπρόεδρος Marketing, Δημοσίων Σχέσεων και Εμπειρίας Πελατών της Celestyal, δήλωσε: «Ο χειμώνας αλλάζει τον ρυθμό της Μεσογείου. Οι θερμοκρασίες είναι πιο ήπιες, οι ρυθμοί πιο χαλαροί και οι επισκέπτες έχουν περισσότερο χώρο και χρόνο για να γνωρίσουν τους προορισμούς, όπως οι ντόπιοι. Με τιμές που ξεκινούν μόλις από €67 ανά άτομο ανά διανυκτέρευση, η καμπάνια αυτή έχει ως στόχο να αναδείξει ότι μια αξέχαστη μεσογειακή απόδραση δεν χρειάζεται να περιορίζεται μόνο στους καλοκαιρινούς μήνες.»