ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Celestyal: Χειμερινή καμπάνια «Χωρίς συνωστισμό, Αξέχαστη Εμπειρία, Αυθεντικά Μεσογειακό» με ναύλους από €469 το άτομο
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
14:31 - 01 Σεπ 2026

Celestyal: Χειμερινή καμπάνια «Χωρίς συνωστισμό, Αξέχαστη Εμπειρία, Αυθεντικά Μεσογειακό» με ναύλους από €469 το άτομο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Celestyal ανακοίνωσε τη νέα χειμερινή καμπάνια «Χωρίς συνωστισμό, Αξέχαστη Εμπειρία, Αυθεντικά Μεσογειακό», η οποία ισχύει από 1η Σεπτεμβρίου, για επταήμερες κρουαζιέρες που ξεκινούν από €469 ανά άτομο.

Η καμπάνια, η οποία θα διαρκέσει έως τις 2 Νοεμβρίου 2026, περιλαμβάνει κρουαζιέρες από το νέο χειμερινό πρόγραμμα της Celestyal, μεταξύ άλλων το πρώτο αποκλειστικό πρόγραμμα του Celestyal Discovery στη Δυτική Μεσόγειο, με 14 νέες προσεγγίσεις σε λιμάνια, καθώς και τη νέα χειμερινή σεζόν 2027/28 του Celestyal Journey.

Αναδεικνύοντας τη Μεσόγειο πέρα από τους καλοκαιρινούς μήνες, η καμπάνια συνδυάζει δημοφιλείς προορισμούς με λιγότερο γνωστά λιμάνια, καθώς και επιλεγμένες διανυκτερεύσεις και μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής σε συγκεκριμένους προορισμούς, μέσα από ένα ευρύ δίκτυο δρομολογίων που εκτείνεται από την Ισπανία, την Πορτογαλία και το Μαρόκο έως τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ελλάδα, την Τουρκία, την Κύπρο και την Αίγυπτο.

Ανάμεσα στα κύρια χαρακτηριστικά ξεχωρίζουν:

  • «Μεσογειακοί Θησαυροί»: κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων με το Celestyal Discovery, με αναχώρηση από τη Βαρκελώνη (Ταραγόνα) με διανυκτέρευση και προσεγγίσεις στη Μάλαγα, το Γιβραλτάρ, την Καζαμπλάνκα, το Κάντιθ και τη Λισαβόνα.
  • «Χρώματα Μεσογείου»: κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων με το Celestyal Journey, με αναχώρηση από την Αθήνα και προσεγγίσεις στην Αλεξάνδρεια, όπου περιλαμβάνεται διανυκτέρευση, στη Λεμεσό, τη Ρόδο και την Κωνσταντινούπολη.
  • «Ορίζοντες Τριών Ηπείρων»: κρουαζιέρα 14 διανυκτερεύσεων με το Celestyal Journeyκαι μετ’ επιστροφής από την Αθήνα, περιλαμβάνει προσεγγίσεις στην Αλεξάνδρεια, με διανυκτέρευση, στη Λεμεσό, τη Ρόδο, την Κωνσταντινούπολη, όπου περιλαμβάνεται επίσης διανυκτέρευση, τη Θεσσαλονίκη, τον Βόλο, το Κουσάντασι και το Ηράκλειο, πριν από την τελική διανυκτέρευση στην Αθήνα.

Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται όλα τα γεύματα στα κυρίως εστιατόρια του πλοίου, απεριόριστα αναψυκτικά με τα γεύματα, δωρεάν βασικό WiFi, λιμενικά τέλη και φιλοδωρήματα.

Η Janet Parton, Αντιπρόεδρος Marketing, Δημοσίων Σχέσεων και Εμπειρίας Πελατών της Celestyal, δήλωσε: «Ο χειμώνας αλλάζει τον ρυθμό της Μεσογείου. Οι θερμοκρασίες είναι πιο ήπιες, οι ρυθμοί πιο χαλαροί και οι επισκέπτες έχουν περισσότερο χώρο και χρόνο για να γνωρίσουν τους προορισμούς, όπως οι ντόπιοι. Με τιμές που ξεκινούν μόλις από €67 ανά άτομο ανά διανυκτέρευση, η καμπάνια αυτή έχει ως στόχο να αναδείξει ότι μια αξέχαστη μεσογειακή απόδραση δεν χρειάζεται να περιορίζεται μόνο στους καλοκαιρινούς μήνες.»

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πειραιώς: Στις αγορές με 6ετές ομόλογο €500 εκατ. – Πάνω από €2,5 δισ. οι προσφορές
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Πειραιώς: Στις αγορές με 6ετές ομόλογο €500 εκατ. – Πάνω από €2,5 δισ. οι προσφορές

Celestyal: Εγκαινιάζει το πρώτο Intern Conference – Η νέα γενιά κοντά στη ναυτιλία και την κρουαζιέρα
Ναυτιλία

Celestyal: Εγκαινιάζει το πρώτο Intern Conference – Η νέα γενιά κοντά στη ναυτιλία και την κρουαζιέρα

Celestyal ενισχύει το κοινωνικό της αποτύπωμα, ενδυναμώνοντας τη νέα γενιά για να διαμορφώσει ένα πιο βιώσιμο μέλλον
Ναυτιλία

Celestyal ενισχύει το κοινωνικό της αποτύπωμα, ενδυναμώνοντας τη νέα γενιά για να διαμορφώσει ένα πιο βιώσιμο μέλλον

Ελληνικά προϊόντα, βιώσιμες πρακτικές και αυθεντική εμπειρία επιβατών στο επίκεντρο της Celestyal
Ναυτιλία

Ελληνικά προϊόντα, βιώσιμες πρακτικές και αυθεντική εμπειρία επιβατών στο επίκεντρο της Celestyal

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
01/09/2026 - 15:20

Στάρμερ: Θα παραιτηθεί από βουλευτής του βρετανικού Κοινοβουλίου

Πολιτική
01/09/2026 - 15:14

Μητσοτάκης: Νέα πνοή στα σχολεία με €400 εκατ. – Έμφαση στην ειδική αγωγή

Πολιτική
01/09/2026 - 15:11

«Έκρηξη» Σαμαρά: Η woke ατζέντα έχει περάσει στην κρατική διοίκηση και στα σχολικά βιβλία 

Οικονομία
01/09/2026 - 14:59

Πιερρακάκης: Στο επίκεντρο της G7 η παγκόσμια οικονομία, η τεχνητή νοημοσύνη και η Ουκρανία

Πολιτική
01/09/2026 - 14:46

Κατρίνης: Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» απαιτεί συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων

Πολιτική
01/09/2026 - 14:35

Νέα Αριστερά: Η αφαίμαξη που προκαλούν οι τιμές στα σουπερμάρκετ και τα πρατήρια καυσίμων δεν αντισταθμίζεται

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
01/09/2026 - 14:31

Celestyal: Χειμερινή καμπάνια «Χωρίς συνωστισμό, Αξέχαστη Εμπειρία, Αυθεντικά Μεσογειακό» με ναύλους από €469 το άτομο

Πολιτική
01/09/2026 - 14:27

Χρηστίδης: Στόχος μας να πείσουμε την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, να κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
01/09/2026 - 14:24

Ferryhopper: Η Αίγινα πρώτη στην προτίμηση των Ελλήνων και η Πάρος των διεθνών ταξιδιωτών το καλοκαίρι

Πολιτική
01/09/2026 - 14:18

Τσουκαλάς: Περισσότερα για όλους και δικαιότερη κατανομή – Στόχος μας η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους

Πολιτική
01/09/2026 - 14:15

ΠΑΣΟΚ: 3η Σεπτέμβρη - Ξεκίνημα Νίκης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
01/09/2026 - 14:14

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με περίπτερο στη 90ή ΔΕΘ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
01/09/2026 - 14:12

Τραμ: Πιο συχνά δρομολόγια και μικρότερη αναμονή από 7 Σεπτεμβρίου

Νομίσματα
01/09/2026 - 14:08

Πτωτικές τάσεις στην αγορά crypto – Στη ζώνη των $77.000 το Bitcoin

Επιχειρήσεις
01/09/2026 - 14:07

90η ΔΕΘ: 169 χρόνια ενεργειακής ιστορίας ζωντανεύουν στο περίπτερο του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας

Εμπορεύματα
01/09/2026 - 13:59

Πετρέλαιο: Άνοδος τιμών μετά τις νέες επιθέσεις στη Μέση Ανατολή – Φόβοι για διαταραχές στην προσφορά

Πολιτική
01/09/2026 - 13:55

Νέα μήνυση για το Predator από στέλεχος της ΕΥΠ – Στο στόχαστρο τέσσερις καταδικασθέντες

Ναυτιλία
01/09/2026 - 13:48

Οι Έλληνες στους μεγάλους αγοραστές πλοίων – Ποιοι επενδύουν σε bulkers και tankers

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/09/2026 - 13:44

ΗΠΑ και Καναδάς οι μεγάλοι κερδισμένοι από την κατάρρευση των εξαγωγών LNG του Κατάρ

Ανεμοδείκτης
01/09/2026 - 13:47

Πιο χαμηλά στον κοινοβουλευτικό κατήφορο

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
01/09/2026 - 13:28

Eurobank: Εκδίδει 6,56 εκατ. νέες μετοχές μέσω stock options – Αύξηση κεφαλαίου κατά €1,44 εκατ.

Ανεμοδείκτης
01/09/2026 - 13:20

Προεκλογική περίοδος για μεγάλες αντοχές

Αναλύσεις
01/09/2026 - 13:18

Εθνική Ασφαλιστική: Σχεδιάζει δύο ομολογιακές εκδόσεις συνολικού ύψους €200 εκατ.

Οικονομία
01/09/2026 - 13:11

ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές του Αυγούστου – Αναλυτικά ποσά και δικαιούχοι ανά κατηγορία

Οικονομία
01/09/2026 - 13:02

DBRS: Η Ελλάδα αντέχει τα υψηλά επιτόκια – Το «μαξιλάρι» ανάπτυξης και τα πρωτογενή πλεονάσματα

Πολιτική
01/09/2026 - 12:53

Φωτιά στη ΝΔ για τον Σαμαρά: Η δήλωση Τσιούτσια που προκάλεσε την αντίδραση Γεωργιάδη και… Καρατζαφέρη

Ανακοινώσεις
01/09/2026 - 12:46

Metlen: Επαναγορά 120.000 ιδίων μετοχών – Στα 995.224 τα «treasury shares»

Οικονομία
01/09/2026 - 12:38

ΥΠΕΘΟ για Ταμείο Ανάκαμψης: Έκλεισαν τα 123 ορόσημα – Στα €6,7 δισ. το τελικό αίτημα πληρωμών

Οικονομία
01/09/2026 - 12:29

Ευρωζώνη: Στο 3,3% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο – Άλμα στο 3,7% για την Ελλάδα

Πολιτική
01/09/2026 - 12:15

Δένδιας: «Ασπίδα του Αχιλλέα» και «Ατζέντα 2030» αλλάζουν τα δεδομένα στην ευρωπαϊκή άμυνα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ